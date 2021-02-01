Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

01.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:11
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,460,40-3,62
Acıpayam Selüloz21,10-6,3923,25
Adel Kalemcilik26,32-1,20-23,12
Adese Alışveriş Ticaret2,79-3,13-0,36
Afyon Çimento5,04-4,73-1,37
Ak Enerji2,220,000,45
Akbank6,390,16-7,79
Akçansa18,04-2,649,07
Akdeniz Yatırım Hold.4,881,24-5,61
Akfen GMYO4,460,00-8,23
Akın Tekstil41,02-2,3329,16
Akiş GMYO3,390,00-3,97
Akmerkez GMYO62,70-1,65-2,63
Aksa14,20-2,74-2,67
Aksa Enerji10,031,4234,81
Aksigorta9,31-2,000,11
Aksu Enerji14,09-3,36-0,21
Alarko Carrıer449,50-2,1523,18
Alarko GMYO25,360,24-3,06
Alarko Holding9,82-0,3013,66
Albaraka Türk2,120,479,28
Alcatel Lucent Teletaş29,282,38-1,28
Alkim Kağıt20,161,3148,81
Alkim Kimya18,611,5328,02
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,20-5,580,46
Altınyunus Çeşme83,40-9,0566,93
Anadolu Efes24,860,087,25
Anadolu Grubu Holding27,380,593,63
Anadolu Hayat Emek.10,460,5820,65
Anadolu Isuzu20,06-1,5711,44
Anadolu Sigorta8,02-4,526,23
Anel Elektrik3,07-2,85-3,15
Arçelik33,060,188,75
ARD Bilişim Teknolojileri54,15-2,7812,62
Arena Bilgisayar50,70-7,7347,38
Armada Bilgisayar60,10-4,6022,45
Arsan Tekstil7,83-5,437,41
Artı Yatırım Holding6,90-1,1518,97
Arzum Ev Aletleri22,02-1,26-10,56
Aselsan17,430,75-4,49
Ata GMYO5,74-6,674,17
Atakule GMYO3,801,0650,79
Atlantis Yatırım Holding7,45-4,2433,99
Atlas Yat. Ort.1,80-0,552,86
AvivaSA Emeklilik Hayat19,20-1,186,54
Avrasya GMYO3,83-3,04-5,67
Avrasya Petrol ve Tur.3,05-0,97-4,69
Avrupa Yatırım Holding5,50-3,34-8,33
Ayen Enerji5,55-0,542,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,80-1,82-4,85
Aygaz17,46-3,8019,18
Bagfaş27,80-0,1439,00
Bak Ambalaj23,44-3,1416,04
Balatacılar Balatacılık7,05-6,00-14,44
Bantaş Ambalaj5,10-3,778,74
Banvit52,50-0,280,96
Baştaş Başkent Çimento15,98-15,85-8,00
Batı Çimento9,70-9,43105,94
Batısöke Çimento2,86-16,6217,21
Bayrak Taban Sanayi9,900,10-6,69
Bera Holding19,92-2,54-1,78
Berkosan Yalıtım9,751,259,30
Beşiktaş Futbol Yat.3,96-3,41-1,98
Beyaz Filo16,764,0364,64
Bilici Yatırım6,900,003,92
Bim Mağazalar73,902,710,50
Birko Mensucat1,09-3,54-1,80
Birlik Mensucat2,70-3,57-21,97
Bizim Mağazaları14,81-1,07-3,58
Borusan Mannesmann30,56-4,209,93
Borusan Yat. Paz.454,00-1,07-0,63
Bosch Fren Sistemleri1.195,80-0,71-3,48
Bossa20,46-3,4014,62
Brisa24,641,3223,57
Burçelik24,46-0,1616,37
Burçelik Vana47,928,66-3,50
Bursa Çimento11,70-1,68-2,82
Carrefoursa67,70-5,05-5,71
Casa Emtia Petrol145,00-4,2336,79
Ceo Event Medya7,37-4,2914,62
Coca Cola İçecek74,350,6812,99
Cosmos Yat. Holding15,5013,8992,31
Credıtwest Faktorıng5,43-4,40-7,50
Çelebi154,00-3,69-15,63
Çelik Halat21,760,551,59
Çemaş Döküm2,14-1,38-0,47
Çemtaş16,05-2,730,94
Çimbeton335,50-16,5413,15
Çimentaş41,86-6,9415,76
Çimsa22,200,2724,72
Çuhadaroğlu Metal7,65-5,44-1,03
Dagi Giyim7,96-1,00-1,36
Dagi Yatırım Holding13,181,152,17
Dardanel30,02-6,89-10,39
Datagate Bilgisayar16,68-0,423,54
Demısaş Döküm6,41-0,31-3,03
Denge Holding5,910,177,85
Deniz GMYO4,19-16,2022,51
Derimod10,38-1,806,57
Derlüks Deri9,03-3,532,38
Desa Deri10,110,903,80
Despec Bilgisayar12,58-2,25-3,68
Deva Holding25,60-9,546,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,68-6,3026,08
Diriteks Diriliş Tekstil6,327,3069,44
Ditaş Doğan35,92-0,949,91
DO-CO483,60-2,50-23,24
Doğan Burda21,26-0,28-5,26
Doğan Holding3,78-2,8323,13
Doğtaş Kelebek Mobilya2,741,4817,65
Doğusan4,80-5,519,59
Doğuş GMYO8,87-0,348,57
Doğuş Otomotiv33,14-0,8415,31
Döktaş Dökümcülük33,24-1,608,56
Duran Doğan Basım10,76-2,452,57
Dyo Boya12,18-4,477,22
Eczacıbaşı İlaç7,57-5,381,47
Eczacıbaşı Yatırım33,64-2,3221,27
Edip Gayrimenkul3,15-0,94-5,12
Ege Endüstri1.621,00-3,51-6,16
Ege Gübre203,80-8,4040,36
Ege Profil37,30-0,90-2,46
Ege Seramik13,01-0,6126,43
Egeplast32,48-9,53-2,46
Ekiz Kimya8,403,1917,81
Emek Elektrik5,021,01-15,20
Eminiş Ambalaj35,34-8,92-4,07
Emlak Konut GMYO2,35-2,499,81
Enerjisa Enerji11,73-0,76-6,24
Enka İnşaat7,71-0,904,61
Erbosan46,14-3,8812,54
Ereğli Demir Çelik14,581,60-2,34
Ersu Gıda4,87-1,42-1,42
Escort Teknoloji7,07-5,237,61
Esenboğa Elektrik26,80-12,8740,83
Etiler Gıda4,25-7,616,78
Euro Kapital Yat. Ort.3,67-1,61-4,68
Euro Trend Yat. Ort.3,74-3,863,89
Euro Yat. Ort.5,323,5017,96
Euro Yatırım Holding3,54-0,5624,65
Fade Gıda7,20-13,6716,32
Fenerbahçe Futbol37,40-1,5826,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,91-2,818,48
F-M İzmit Piston178,00-5,5743,20
Fonet Bilgi Teknolojileri13,21-5,981,38
Ford Otosan151,405,2120,16
Formet Çelik Kapı4,34-1,14-8,63
Frigo Pak Gıda22,68-0,618,10
Galatasaray Sportif3,670,00-9,38
Garanti Bankası9,21-1,07-11,19
Garanti Faktoring11,882,336,74
Garanti Yat. Ort.3,37-0,594,33
Gedik Y. Men. Değ.21,068,3367,14
Gediz Ambalaj33,00-8,1323,13
Gentaş5,43-1,99-8,59
Gersan Elektrik7,420,2720,85
Global Men. Değ.8,46-6,4240,77
Global Yat. Holding5,27-3,6612,61
Good-Year8,250,00-1,32
Göltaş Çimento46,58-5,1312,89
Gözde Girişim6,700,00-16,04
GSD Denizcilik5,21-4,403,37
GSD Holding2,31-0,43-7,97
Gübre Fabrik.64,05-11,66-25,57
Güler Yat. Holding11,8210,888,74
Halk GMYO3,62-9,2712,77
Hatay Tekstil20,10-2,3344,09
Hedef Girişim3,84-5,1912,07
Hektaş26,36-2,3038,23
HUB Girişim17,58-1,46-3,41
Hürriyet Gzt.2,42-0,4115,24
ICBC Turkey Bank6,90-6,126,15
İdealist Danışmanlık14,38-2,846,84
İdealist GMYO8,390,3623,38
İhlas Ev Aletleri1,85-1,60-1,60
İhlas Gayrimenkul1,38-2,1310,40
İhlas Gazetecilik3,80-0,52-6,40
İhlas Holding1,19-2,46-4,03
İhlas Yayın Holding1,11-1,77-2,63
İndeks Bilgisayar18,87-2,83-1,36
Info Yatırım6,74-0,884,50
İntema68,6010,6571,93
Inveo Yatırım Holding133,7011,05202,35
İpek Doğal Enerji12,38-2,52-5,35
İskenderun Demir Çelik11,11-1,689,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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