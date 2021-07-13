Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.999,90 -4,76 -20,99 İş Bankası (C) 5,20 -1,33 -23,45 İş Bankası (Kur.) 419.999,60 0,00 10,53 İş Fin.Kir. 2,82 -1,74 -26,94 İş Girişim 9,01 -0,77 -52,45 İş GMYO 1,85 0,00 -27,17 İş Y. Men. Değ. 12,90 -2,57 -22,28 İş Yat. Ort. 2,72 -2,16 -19,12 İşbir Holding 4.975,00 -6,13 81,73 Işık Plastik 32,64 -0,18 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -2,30 -25,44 İttifak Holding 1,38 -0,72 -38,12 İz Hayvancılık Tarım 18,27 2,18 1,50 İzmir Demir Çelik 2,29 -2,14 -30,81 İzmir Fırça 4,80 -4,95 -13,67 Jantsa Jant Sanayi 70,70 -1,39 70,57 Kafein Yazılım 24,48 -2,31 14,72 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,67 -2,42 Kaplamin 19,09 -3,59 -43,52 Kardemir (A) 6,40 0,47 7,56 Kardemir (B) 6,38 0,00 21,06 Kardemir (D) 7,09 -1,25 22,66 Karel Elektronik 32,92 -3,63 42,76 Karsan Otomotiv 3,61 -1,10 11,08 Karsu Tekstil 7,61 -0,78 -10,99 Kartonsan 48,86 -1,73 -48,39 Katmerciler Ekipman 2,68 -3,60 -12,99 Kent Gıda 220,00 -2,87 -38,13 Kerevitaş Gıda 4,25 0,00 -35,41 Kervan Gıda 16,58 -1,37 26,55 Kervansaray Yat. Holding 0,61 -1,61 -51,59 Kiler GMYO 1,63 -1,21 -35,06 Klimasan Klima 19,50 -2,01 14,91 Koç Holding 19,69 0,92 -3,73 Konfrut Gıda 16,04 -1,53 -5,09 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 63,25 -3,21 167,10 Konya Çimento 1.011,00 1,24 -10,53 Koray GMYO 6,07 9,96 36,40 Kordsa Teknik Tekstil 19,31 -2,52 24,18 Koza Altın 106,00 1,15 9,62 Koza Madencilik 13,30 -0,45 -14,14 Körfez GMYO 4,89 -1,41 -15,69 Kristal Kola 1,79 -2,72 -54,34 Kron Telekomünikasyon 52,50 -0,85 42,51 Kuştur Kuşadası Turizm 250,00 -3,03 58,93 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,12 0,47 -7,83 Kütahya Porselen 53,95 2,57 6,94 Kütahya Şeker 15,65 -3,63 Lider Faktoring 2,78 -5,44 -18,48 Link Bilgisayar 30,06 -0,40 -4,86 Logo Yazılım 35,96 -1,53 15,48 Lokman Hekim Sağlık 9,27 -1,17 29,32 Lüks Kadife 45,66 -0,91 58,47 Makina Takım 2,69 -2,89 -21,11 Marka Yatırım Holding 4,37 0,23 -32,04 Marmaris Altınyunus 179,00 -4,23 61,12 Marshall 240,00 0,00 -21,75 Martı GMYO 1,10 4,76 -56,92 Martı Otel 1,87 -7,88 -12,21 Matriks Bilgi Dağıtım 30,08 -2,78 Mavi Giyim 54,75 -1,35 4,89 Mazhar Zorlu Holding 33,64 -2,27 6,86 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 30,70 -3,22 Mega Polietilen 8,20 -1,32 7,05 Menderes Tekstil 2,02 0,00 -34,63 Mercan Kimya 9,70 -3,10 Merit Turizm 16,04 9,94 54,84 Merko Gıda 4,76 -3,05 -44,91 Metemtur Yatırım 5,20 1,17 -35,69 Metro Holding 1,57 -2,48 -24,52 Metro Petrol ve Tesisleri 2,29 -4,58 -20,76 Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 -1,67 -24,03 Migros Ticaret 33,26 1,28 -22,29 Milpa 3,78 -1,31 -17,83 Mistral GMYO 4,07 -5,13 -13,59 MLP Sağlık 22,86 0,00 15,05 MMC San. ve Tic. Yat. 6,38 -1,85 38,70 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,45 -0,27 -37,13 Mondi Tire Kutsan 7,83 5,10 3,03 Naturel Enerji 35,42 -1,94 -0,25 Naturelgaz 7,65 -1,67 Net Holding 3,76 -4,08 9,62 Netaş Telekom. 18,76 -2,24 -33,19 Niğbaş Niğde Beton 11,18 -3,29 -78,50 Nuh Çimento 36,66 -3,42 -23,67 Nurol GMYO 12,03 -0,25 65,02 Odaş Elektrik 1,82 -2,67 -53,33 Orge Enerji Elektrik 5,71 0,88 23,79 Orma Orman Mahsulleri 28,02 -5,66 90,35 Osmanlı Menkul 22,36 -3,29 -27,73 Ostim Endüstriyel Yat 2,15 -2,71 -21,93 Otokar 263,50 -1,64 -13,40 Oyak Çimento 6,43 -0,77 -26,77 Oyak Yat. Ort. 6,94 -2,25 0,55 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,50 -0,24 Oylum Sınai Yatırımlar 3,87 -3,49 -17,83 Özak GMYO 4,01 0,50 -21,37 Özbal Çelik Boru 12,56 -4,12 91,76 Özderici GMYO 1,36 -4,23 -38,74 Özerden Plastik 8,70 -1,81 -3,33 Pamukova Elektrik 34,46 -3,90 61,63 Panora GMYO 6,35 0,47 5,51 Papilon Savunma 14,15 1,43 -37,83 Park Elek.Madencilik 4,61 -2,54 -14,15 Parsan 27,02 1,05 11,19 Pegasus 71,85 0,28 -3,69 Peker GMYO 1,02 -9,73 -54,91 Penguen Gıda 2,89 -1,37 -42,77 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 33,74 0,36 Pera GMYO 1,23 -0,81 -29,78 Pergamon Dış Ticaret 23,34 1,92 27,34 Petkim 5,24 -0,95 5,22 Petrokent Turizm 2.319,00 -1,32 155,85 Pınar Et ve Un 16,50 -2,88 -24,60 Pınar Su 6,96 -0,29 -6,33 Pınar Süt 16,67 -1,77 -26,07 Plastikkart 16,10 -1,53 11,42 Polisan Holding 2,62 -0,38 -31,85 Politeknik Metal 356,90 0,54 -12,03 Prizma Press Matbaacılık 4,04 -2,65 -26,28 QNB Finans Fin. Kir. 83,15 0,00 -33,64 QNB Finansbank 40,40 -0,98 -42,57 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,04 -5,35 Ral Yatırım Holding 3,75 -1,06 -15,54 Ray Sigorta 9,93 -1,68 -35,73 Reysaş GMYO 4,43 -3,28 -18,72 Reysaş Lojistik 3,92 -2,73 -24,24 Rhea Girişim 1,90 2,70 -48,92 Rodrigo Tekstil 16,36 2,96 19,33 Royal Halı 3,12 -2,50 -9,30 RTA Laboratuvarları 20,22 -4,62 -33,22 Sabancı Holding 8,88 -0,67 -19,46 Safkar Ege Soğutmacılık 7,08 -1,67 -34,93 Sanel Mühendislik 4,77 0,85 39,47 Sanifoam Sünger 20,32 -0,88 49,41 Sanko Pazarlama 9,27 -0,86 0,02 Saray Matbaacılık 4,13 5,09 -52,91 Sarkuysan 11,77 1,29 35,33 Sasa Polyester 28,34 7,11 89,13 Say Yenilenebilir Enerji 23,70 1,11 178,50 Sekuro Plastik 20,90 1,85 49,71 Selçuk Ecza Deposu 8,00 0,00 -40,44 Selçuk Gıda 4,37 -2,89 -12,25 Selva Gıda Sanayi 6,20 -3,88 Senkron Güvenlik 26,00 -1,89 -0,99 Serve Film Prodüksiyon 15,99 -3,73 -0,06 Servet GMYO 75,20 -3,59 -4,08 Seyitler Kimya 16,07 -0,37 19,36 Silverline Endüstri 6,59 1,54 -23,37 Sinpaş GMYO 4,14 5,61 -0,96 Smartiks Yazılım 5,49 -1,61 -38,04 Sodaş Sodyum Sanayii 21,98 4,47 -16,54 Söktaş 3,84 -5,19 -24,56 Sönmez Filament 37,70 -3,18 -46,30 Sönmez Pamuklu 13,30 -2,21 -44,58 Sumaş Suni Tahta 58,80 -1,75 14,73 Şeker Fin. Kir. 5,30 -3,81 -17,19 Şekerbank 1,02 -0,97 -32,45 Şişe Cam 7,55 -0,66 5,45 Şok Marketler Ticaret 11,15 -0,09 -10,66 T. Halk Bankası 4,77 -1,45 -14,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,12 -3,92 -38,44 T.S.K.B. 1,21 -1,63 -30,72 T.Tuborg 16,64 -0,36 -7,91 Taç Tarım Ürünleri 28,76 1,63 173,12 Tat Gıda 8,35 -1,76 -27,78 TAV Havalimanları 24,46 -1,61 14,84 Taze Kuru Gıda 215,00 8,86 -0,60 Tek-Art Turizm 1,44 -2,70 -28,71 Tekfen Holding 14,26 -1,59 -13,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,58 -2,66 -24,02 Temapol Polimer Plastik 13,67 -1,37 18,87 TGS Dış Ticaret 11,92 1,02 -6,22 Tofaş Oto. Fab. 30,10 -0,73 -2,62 Torunlar GMYO 3,15 -0,63 -19,23 Trabzon Liman 29,14 -0,75 -9,28 Trabzonspor Sportif 2,82 3,30 15,57 Trend GMYO 6,88 -1,57 -45,27 TSKB GMYO 2,42 -3,97 -57,91 Tuğçelik 11,94 -1,89 47,77 Tukaş 6,67 -0,45 -31,17 Turcas Petrol 3,37 -1,46 -30,52 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,93 -1,29 Turkcell 15,71 0,26 0,10 Tümosan Motor ve Traktör 16,19 -3,17 15,07 Tüpraş 94,00 -0,53 -12,96 Türk Hava Yolları 13,10 -1,06 1,47 Türk İlaç Serum 28,84 -1,90 Türk Prysmian Kablo 12,22 -2,47 1,31 Türk Telekom 6,39 -0,31 -21,03 Türk Traktör 162,20 -2,47 -4,80 Türker Proje Gayrimenkul 117,90 -2,08 4,43 Türkiye Sigorta 4,59 -1,71 -25,71 Ufuk Yatırım 13,03 -0,46 -2,76 Ulaşlar Turizm Yat. 3,85 -3,99 -9,20 Ulusoy Elektrik 55,05 -0,63 7,21 Ulusoy Un Sanayi 4,74 -0,63 -6,85 Umpaş Holding 1,24 1,64 -52,49 Uşak Seramik 1,72 -3,91 -26,50 Utopya Turizm 18,74 -4,39 -51,70 Uzertaş Boya 36,70 1,94 -35,16 Ülker Bisküvi 19,52 -1,96 -12,54 Ünlü Yatırım Holding 4,50 -3,02 Vakıf Fin. Kir. 8,75 0,92 156,75 Vakıf GMYO 1,44 -1,37 -39,97 Vakıf Yat. Ort. 6,85 0,59 -6,93 Vakıflar Bankası 3,48 0,00 -26,11 Vakko Tekstil 10,78 1,13 72,03 Vanet Gıda 5,01 0,20 -35,19 VBT Yazılım 13,12 -4,37 Verusa Holding 44,78 -1,02 -0,71 Verusaturk Girisim 21,18 -0,09 61,93 Vestel 30,34 0,07 44,06 Vestel Beyaz Eşya 45,52 -0,44 18,10 Viking Kağıt 4,94 -1,00 -45,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,27 0,00 -24,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,92 9,99 -6,28 Yataş 12,57 -0,79 -13,01 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,05 4,65 -7,95 Yeni Gimat GMYO 13,62 -1,52 17,49 Yeşil GMYO 0,97 -2,02 -29,71 Yeşil Yapı 1,05 -5,41 -42,93 Yeşil Yatırım Holding 2,08 -2,35 -51,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.750,10 -0,47 -24,68 Yonga Mobilya 20,96 -1,69 -29,64 Yükselen Çelik 4,86 -2,41 -7,11 Yünsa 11,10 1,37 -20,09 Ziraat Gayrimenkul 1,59 -0,63 Zorlu Enerji 1,78 -1,11 -35,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi