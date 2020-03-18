Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 28.891,20 10,00 -4,27 İş Bankası (C) 5,00 -3,66 -22,00 İş Bankası (Kur.) 269.000,00 5,49 28,10 İş Fin.Kir. 2,60 7,88 -31,58 İş Girişim 2,80 3,70 -26,32 İş GMYO 1,25 0,00 -28,98 İş Y. Men. Değ. 3,53 -0,56 -21,56 İş Yat. Ort. 2,71 9,72 47,28 İşbir Holding 344,50 -9,98 -19,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -43,55 İttifak Holding 1,60 3,90 -56,99 İz Hayvancılık Tarım 1,58 2,60 -39,61 İzmir Demir Çelik 8,19 1,87 0,00 İzmir Fırça 1,31 -5,07 -27,22 Jantsa Jant Sanayi 42,00 -3,18 -27,96 Kafein Yazılım 7,33 -2,91 -34,20 Kapital Yat. Holding 2,60 -3,35 7,44 Kaplamin 3,76 -0,53 -32,25 Kardemir (A) 1,88 1,62 -29,06 Kardemir (B) 1,86 2,20 -29,55 Kardemir (D) 1,88 -1,05 -29,32 Karel Elektronik 9,60 -3,03 -33,93 Karsan Otomotiv 1,24 0,00 -21,52 Karsu Tekstil 1,36 0,74 -58,02 Kartonsan 287,70 -0,79 -26,21 Katmerciler Ekipman 1,99 -0,50 -48,18 Kent Gıda 137,90 -2,82 -21,56 Kerevitaş Gıda 2,26 -4,64 -30,67 Kervansaray Yat. Holding 0,28 3,70 -49,09 Kiler GMYO 1,84 7,60 -51,45 Klimasan Klima 12,29 -9,96 -44,34 Koç Holding 13,54 -0,88 -33,37 Konfrut Gıda 4,70 -1,47 -39,90 Konya Çimento 162,40 2,01 -40,14 Kordsa Teknik Tekstil 8,90 -5,02 -31,96 Koza Altın 51,40 -2,56 -30,59 Koza Madencilik 7,67 -3,28 -23,53 Körfez GMYO 1,31 -0,76 -45,19 Kristal Kola 0,97 -2,02 -35,76 Kron Telekomünikasyon 11,51 -1,20 -9,51 Kuştur Kuşadası Turizm 20,80 4,00 -12,24 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,08 -1,82 -34,55 Kütahya Porselen 5,00 -1,57 -24,47 Lider Faktoring 2,49 5,51 -32,15 Link Bilgisayar 14,72 6,90 -18,90 Logo Yazılım 49,16 -1,68 -19,14 Lokman Hekim Sağlık 4,72 -9,92 -18,34 Lüks Kadife 5,04 -6,84 -41,67 Makina Takım 1,04 0,00 -44,68 Mardin Çimento 5,04 9,80 -14,86 Marka Yatırım Holding 0,76 1,33 -35,59 Marmaris Altınyunus 51,25 -9,93 -27,82 Marshall 32,00 2,50 -32,69 Martı GMYO 0,64 1,59 -36,63 Martı Otel 0,55 1,85 -39,56 Mavi Giyim 34,00 -0,58 -41,28 Mazhar Zorlu Holding 9,69 -9,94 -19,85 Mega Polietilen 1,36 -4,90 -38,18 Menderes Tekstil 0,93 -3,12 -29,01 Mensa 0,21 0,00 -34,38 Merit Turizm 12,80 6,67 -34,16 Merko Gıda 0,75 -7,41 -28,57 Metal Gayrimenkul 0,59 -1,67 -35,16 Metemtur Otelcilik 1,24 0,81 -30,34 Metro Holding 0,83 -2,35 -39,86 Metro Petrol ve Tesisleri 1,03 -0,96 -47,45 Metro Yatırım Ortaklığı 5,05 9,78 -37,81 Migros Ticaret 18,32 -1,77 -24,36 Milpa 1,79 1,13 -18,26 Mistral GMYO 1,24 -3,88 -34,39 MLP Sağlık 11,10 2,12 -30,63 MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 1,19 -25,44 Mondi Tire Kutsan 3,27 -6,84 -21,01 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 1,17 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,06 -7,54 -20,91 Net Holding 1,19 -4,03 -54,23 Netaş Telekom. 7,92 3,13 -39,36 Niğbaş Niğde Beton 6,20 6,71 0,00 Nuh Çimento 9,09 1,00 -23,48 Nurol GMYO 2,25 -1,75 -36,97 Odaş Elektrik 1,20 1,69 -17,00 Olmuksan-IP 3,17 -0,94 23,78 Orge Enerji Elektrik 3,20 -1,84 -35,48 Orma Orman Mahsulleri 3,16 -7,06 14,49 Osmanlı Menkul 4,50 5,39 7,14 Ostim Endüstriyel Yat 1,12 -0,88 -33,33 Otokar 106,00 -5,36 -33,33 Oyak Yat. Ort. 3,11 -9,86 33,48 Oylum Sınai Yatırımlar 1,76 -9,74 -43,02 Özak GMYO 1,98 -3,88 -22,96 Özbal Çelik Boru 1,10 -3,51 -31,76 Özderici GMYO 0,90 -2,17 -42,68 Özerden Plastik 1,58 -2,47 -30,70 Panora GMYO 4,54 2,95 -26,77 Papilon Savunma 7,43 5,69 -4,13 Park Elek.Madencilik 2,28 0,00 -25,25 Parsan 12,08 1,94 -28,69 Pegasus 29,00 -8,34 -66,44 Peker GMYO 2,10 1,94 -32,91 Penguen Gıda 2,11 -9,83 1,93 Pera GMYO 0,58 1,75 -38,30 Pergamon Dış Ticaret 6,48 4,18 -19,20 Petkim 2,80 -1,06 -26,51 Petrokent Turizm 93,70 -5,35 -26,85 Pınar Et ve Un 7,55 0,80 -17,67 Pınar Su 1,80 -10,00 -22,41 Pınar Süt 7,70 -5,41 -39,23 Plastikkart 5,88 -1,51 -36,57 Polisan Holding 1,64 0,61 -45,87 Politeknik Metal 58,05 3,66 -23,69 Prizma Press Matbaacılık 3,60 0,00 -16,28 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.165,70 0,21 5,23 QNB Finans Fin. Kir. 108,90 -1,36 -15,65 QNB Finansbank 31,50 3,28 -16,00 Ral Yatırım Holding 7,10 5,19 4,41 Ray Sigorta 2,24 -0,88 -34,50 Reysaş GMYO 3,79 -3,56 -17,43 Reysaş Lojistik 4,08 -2,63 -6,85 Rhea Girişim 1,07 -6,14 -10,08 Rodrigo Tekstil 1,13 -7,38 -37,57 Royal Halı 1,43 1,42 4,38 RTA Laboratuvarları 3,63 10,00 56,47 Sabancı Holding 7,36 -6,95 -22,85 Safkar Ege Soğutmacılık 2,05 0,00 -5,96 Salix Yatırım Holding 4,14 9,81 -42,58 Sanel Mühendislik 3,50 6,06 -13,58 Sanifoam Sünger 4,24 -1,40 -15,20 Sanko Pazarlama 3,84 -2,54 -50,39 Saray Matbaacılık 1,00 -2,91 -44,13 Sarkuysan 4,04 -0,98 -16,36 Sasa Polyester 5,22 -2,43 -32,47 Say Reklamcılık 1,82 -2,67 -18,75 Sekuro Plastik 2,60 -1,89 -51,49 Selçuk Ecza Deposu 5,45 -8,56 -10,66 Selçuk Gıda 1,25 -9,42 -27,33 Senkron Güvenlik 1,43 -3,38 -47,62 Serve Film Prodüksiyon 1,38 6,98 -13,21 Servet GMYO 7,65 -6,02 -10,00 Seyitler Kimya 7,84 5,09 15,46 Silverline Endüstri 1,28 -1,54 -40,74 Sinpaş GMYO 0,88 8,64 -24,14 Smartiks Yazılım 4,46 -1,98 -54,54 Soda Sanayii 4,53 0,44 -26,70 Sodaş Sodyum Sanayii 11,41 9,19 16,79 Söktaş 1,85 3,35 -30,19 Sönmez Filament 3,19 -0,62 -34,63 Sönmez Pamuklu 3,07 -0,97 -37,60 Sumaş Suni Tahta 7,70 -2,16 -22,22 Şeker Fin. Kir. 4,03 -0,98 -15,69 Şekerbank 0,84 0,00 -35,88 Şişe Cam 3,78 1,61 -28,27 Şok Marketler 6,86 1,63 -36,25 T. Halk Bankası 5,04 -2,14 -14,72 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,42 2,26 -43,99 T.S.K.B. 0,91 -2,15 -24,79 T.Tuborg 12,96 1,01 8,91 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47 Tat Gıda 4,91 6,28 -21,94 TAV Havalimanları 15,77 -3,01 -45,96 Taze Kuru Gıda 4,80 0,00 -33,70 Tek-Art Turizm 0,71 0,00 -43,65 Tekfen Holding 12,15 -0,82 -37,11 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,22 -9,25 0,48 Temapol Polimer Plastik 2,84 -3,40 -45,59 TGS Dış Ticaret 2,39 -4,40 -48,82 Tofaş Oto. Fab. 17,50 -4,74 -34,85 Torunlar GMYO 1,79 3,47 -34,91 Trabzon Liman 7,71 -3,02 -27,67 Trabzonspor Sportif 2,43 -10,00 13,02 Trakya Cam 2,49 2,89 -28,86 Trend GMYO 1,18 -2,48 -46,36 TSKB GMYO 1,09 -0,91 -18,66 Tuğçelik 2,50 -1,96 -36,71 Tukaş 8,00 -2,32 -35,22 Turcas Petrol 1,62 -0,61 -39,33 Turkcell 12,35 -1,67 -10,51 Tümosan Motor ve Traktör 3,76 0,27 -41,34 Tüpraş 69,25 -5,20 -45,39 Türk Hava Yolları 7,90 -1,00 -45,37 Türk Prysmian Kablo 2,08 -1,42 -20,00 Türk Telekom 5,75 -2,54 -21,98 Türk Traktör 43,10 -2,22 -22,20 Türker Proje Gayrimenkul 30,74 -5,24 -26,81 Ufuk Yatırım 2,35 -2,08 -8,91 Ulaşlar Turizm Yat. 1,04 -5,45 -50,94 Ulusoy Elektrik 27,36 -2,98 2,86 Ulusoy Un Sanayi 2,89 9,89 -24,35 Umpaş Holding 0,33 -2,94 -46,77 Uşak Seramik 0,98 1,03 -42,01 Utopya Turizm 2,80 0,00 -43,09 Uzertaş Boya 1,62 -10,00 -27,03 Ülker Bisküvi 17,90 2,40 -19,95 Ünye Çimento 3,44 9,90 -36,06 Vakıf Fin. Kir. 1,45 8,21 -40,08 Vakıf GMYO 1,80 9,09 -27,13 Vakıf Yat. Ort. 1,44 7,46 -38,20 Vakıflar Bankası 4,58 -1,51 -16,88 Vakko Tekstil 3,16 -0,94 -30,40 Vanet Gıda 0,88 0,00 -38,46 Verusa Holding 13,58 0,59 -26,83 Verusaturk Girisim 3,14 -3,98 -41,74 Vestel 9,56 4,14 -24,25 Vestel Beyaz Eşya 14,63 1,25 -32,27 Viking Kağıt 2,88 -9,72 54,01 Yapı Kredi Koray GMYO 1,72 1,18 -28,93 Yapı ve Kredi Bank. 1,98 -3,41 -20,16 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,27 -9,91 -15,95 Yataş 5,09 -0,39 -30,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,00 -5,66 -37,89 Yeni Gimat GMYO 11,40 0,00 -12,38 Yeşil GMYO 0,37 0,00 -42,19 Yeşil Yapı 0,34 0,00 -48,48 Yeşil Yatırım Holding 7,47 -3,86 -33,48 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.690,00 8,54 25,30 Yonga Mobilya 9,00 5,39 -2,60 Yükselen Çelik 5,12 -1,92 -16,48 Yünsa 6,09 -4,25 -39,64 Zorlu Enerji 0,96 -1,03 -41,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA