Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 99.999,90
117,86
İş Bankası (B) 18.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|99.999,90
|117,86
|İş Bankası (B)
|18.820,70
|-1,86
|515,02
|İş Bankası (C)
|6,34
|-1,55
|39,96
|İş Bankası (Kur.)
|143.000,00
|194,23
|İş Fin.Kir.
|2,65
|-2,21
|-42,76
|İş Girişim
|2,60
|-0,38
|27,45
|İş GMYO
|0,98
|-1,01
|-9,26
|İş Y. Men. Değ.
|3,24
|-0,31
|75,44
|İş Yat. Ort.
|1,14
|1,79
|54,45
|İşbir Holding
|375,00
|0,00
|171,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-58,33
|İttifak Holding
|6,25
|0,64
|101,61
|İz Hayvancılık Tarım
|4,71
|-1,87
|-28,53
|İzmir Demir Çelik
|1,61
|0,00
|-3,01
|İzmir Fırça
|1,66
|0,61
|-19,81
|İzocam
|23,00
|0,00
|7,38
|Jantsa Jant Sanayi
|31,50
|0,13
|22,04
|Kafein Yazılım
|7,01
|-2,64
|1,77
|Kapital Yat. Holding
|1,90
|0,00
|-33,80
|Kaplamin
|4,16
|3,48
|15,56
|Kardemir (A)
|2,15
|-2,27
|25,61
|Kardemir (B)
|2,16
|-3,57
|25,51
|Kardemir (D)
|2,24
|-2,61
|8,96
|Karel Elektronik
|6,69
|4,86
|60,43
|Karsan Otomotiv
|1,11
|-0,89
|-13,28
|Karsu Tekstil
|1,42
|-4,05
|13,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,20
|1,36
|40,54
|Kartonsan
|314,30
|-0,76
|-1,47
|Katmerciler Ekipman
|2,00
|-0,99
|-33,52
|Kent Gıda
|121,70
|-0,08
|2,27
|Kerevitaş Gıda
|2,07
|0,49
|15,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|-4,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,89
|-2,07
|8,00
|Klimasan Klima
|10,48
|-1,69
|170,11
|Koç Holding
|19,10
|-1,04
|37,92
|Konfrut Gıda
|31,40
|0,19
|31,49
|Konya Çimento
|182,10
|-1,46
|2,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,30
|0,41
|30,01
|Koza Altın
|56,50
|-0,35
|10,14
|Koza Madencilik
|6,92
|2,06
|-4,16
|Körfez GMYO
|1,37
|0,00
|12,30
|Kristal Kola
|0,89
|-1,11
|-15,24
|Kron Telekomünikasyon
|8,80
|-0,68
|1,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,00
|9,65
|82,35
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|-1,69
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,90
|-0,61
|7,69
|Lider Faktoring
|2,22
|3,26
|-1,33
|Link Bilgisayar
|10,15
|-2,03
|22,00
|Logo Yazılım
|43,52
|-0,73
|60,35
|Lokman Hekim Sağlık
|3,72
|-2,62
|-17,33
|Lüks Kadife
|5,04
|9,80
|3,92
|Makina Takım
|1,34
|0,75
|-12,99
|Mardin Çimento
|2,82
|-0,35
|1,55
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|-1,56
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|19,72
|3,79
|12,30
|Marshall
|26,54
|-1,85
|5,23
|Martı GMYO
|0,62
|0,00
|-4,62
|Martı Otel
|0,67
|-2,90
|15,52
|Mavi Giyim
|42,12
|1,10
|30,73
|Mazhar Zorlu Holding
|5,05
|-6,13
|32,55
|Mega Polietilen
|2,02
|12,85
|-0,98
|Menderes Tekstil
|0,68
|0,00
|-5,56
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|12,47
|1,38
|108,18
|Merko Gıda
|0,72
|1,41
|-28,71
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,37
|-2,84
|30,48
|Metro Holding
|1,10
|0,92
|44,74
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|0,00
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,22
|-1,61
|3,39
|Migros Ticaret
|15,59
|1,30
|4,63
|Milpa
|1,38
|-1,43
|-3,45
|Mistral GMYO
|1,18
|-2,48
|-22,88
|MLP Sağlık
|11,63
|0,43
|8,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|0,96
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,55
|-0,64
|-16,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.022,60
|Net Holding
|1,62
|-1,82
|-17,35
|Netaş Telekom.
|7,05
|-0,42
|9,13
|Niğbaş Niğde Beton
|10,11
|0,00
|152,75
|Nuh Çimento
|6,23
|-1,11
|-10,10
|Nurol GMYO
|2,42
|-0,41
|15,24
|Odaş Elektrik
|1,41
|0,71
|0,14
|Olmuksan-IP
|3,38
|0,60
|0,30
|Orge Enerji Elektrik
|3,22
|-0,31
|3,21
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|-2,56
|-5,00
|Osmanlı Menkul
|1,30
|-0,76
|-24,42
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,00
|-0,99
|-7,41
|Otokar
|126,50
|1,28
|47,28
|Oyak Yat. Ort.
|1,15
|0,00
|-27,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,64
|0,00
|60,78
|Özak GMYO
|1,60
|0,00
|10,41
|Özbal Çelik Boru
|1,20
|0,00
|-13,04
|Özderici GMYO
|0,84
|-1,18
|-64,26
|Özerden Plastik
|2,92
|-0,68
|19,79
|Panora GMYO
|4,20
|1,20
|14,23
|Park Elek.Madencilik
|2,87
|1,06
|19,09
|Parsan
|14,80
|2,78
|68,95
|Pegasus
|47,34
|-2,31
|106,54
|Peker GMYO
|3,98
|-1,24
|-51,61
|Penguen Gıda
|1,45
|-0,68
|34,26
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,76
|-1,89
|10,68
|Petkim
|4,00
|-1,48
|1,59
|Petrokent Turizm
|76,05
|1,13
|10,70
|Pınar Et ve Un
|6,60
|-1,20
|48,75
|Pınar Su
|1,33
|2,31
|6,40
|Pınar Süt
|6,75
|0,45
|8,57
|Plastikkart
|3,02
|0,67
|11,85
|Polisan Holding
|2,16
|0,93
|-28,35
|Politeknik Metal
|60,50
|1,00
|72,53
|Prizma Press Matbaacılık
|2,62
|0,00
|69,03
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.080,10
|0,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,29
|0,70
|-36,91
|QNB Finansbank
|6,73
|-0,30
|-25,31
|Ral Yatırım Holding
|4,78
|0,84
|159,78
|Ray Sigorta
|2,20
|0,92
|58,27
|Reysaş GMYO
|0,86
|4,88
|24,64
|Reysaş Lojistik
|0,78
|4,00
|5,41
|Rhea Girişim
|0,89
|-2,20
|34,85
|Rodrigo Tekstil
|4,49
|-1,10
|136,32
|Royal Halı
|0,83
|0,00
|-16,16
|RTA Laboratuvarları
|1,30
|-1,52
|-25,29
|Sabancı Holding
|9,59
|0,42
|32,59
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,90
|-0,52
|22,56
|Salix Yatırım Holding
|3,60
|-2,44
|-6,49
|Sanel Mühendislik
|3,87
|0,26
|77,52
|Sanifoam Sünger
|1,71
|3,64
|36,80
|Sanko Pazarlama
|2,04
|-1,92
|2,82
|Saray Matbaacılık
|1,22
|0,00
|22,00
|Sarkuysan
|3,51
|2,63
|11,69
|Sasa Polyester
|6,13
|-1,29
|6,68
|Say Reklamcılık
|0,91
|3,41
|-3,19
|Sekuro Plastik
|2,62
|2,34
|-11,49
|Selçuk Ecza Deposu
|4,61
|-1,50
|69,58
|Selçuk Gıda
|1,69
|-2,31
|27,07
|Senkron Güvenlik
|3,11
|-0,64
|211,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,25
|-1,75
|15,38
|Servet GMYO
|4,34
|1,64
|-7,66
|Seyitler Kimya
|5,00
|-1,96
|29,87
|Silverline Endüstri
|1,14
|0,00
|-14,93
|Sinpaş GMYO
|0,70
|-1,41
|89,19
|Smartiks Yazılım
|2,63
|-1,13
|Soda Sanayii
|6,35
|-2,31
|-6,14
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,06
|0,00
|27,24
|Söktaş
|1,54
|-1,28
|21,26
|Sönmez Filament
|5,13
|-4,65
|64,42
|Sönmez Pamuklu
|3,49
|-2,51
|11,86
|Sumaş Suni Tahta
|6,71
|-2,75
|0,21
|Şeker Fin. Kir.
|3,70
|-1,33
|31,21
|Şekerbank
|0,98
|1,03
|-10,91
|Şişe Cam
|5,02
|-1,76
|-8,43
|Şok Marketler
|10,31
|3,31
|-4,09
|T. Halk Bankası
|6,23
|-1,74
|-11,25
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,50
|-0,61
|-32,35
|T.S.K.B.
|0,84
|-1,18
|3,70
|T.Tuborg
|7,90
|0,25
|-0,43
|Taç Tarım Ürünleri
|3,76
|-2,08
|-25,69
|Tat Gıda
|4,73
|0,85
|23,82
|TAV Havalimanları
|25,00
|-3,55
|13,68
|Taze Kuru Gıda
|5,47
|1,11
|-19,56
|Tek-Art Turizm
|0,74
|0,00
|-12,94
|Tekfen Holding
|25,06
|-3,09
|27,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,25
|-1,75
|-24,24
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|0,00
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|3,55
|1,43
|51,06
|Tofaş Oto. Fab.
|19,90
|-1,29
|28,29
|Torunlar GMYO
|1,98
|-2,94
|31,13
|Trabzon Liman
|7,20
|0,00
|4,67
|Trabzonspor Sportif
|1,04
|-1,89
|-24,42
|Trakya Cam
|2,85
|-1,04
|-1,35
|Trend GMYO
|1,28
|4,92
|0,79
|TSKB GMYO
|0,73
|-1,35
|-10,98
|Tuğçelik
|2,14
|-1,83
|0,47
|Tukaş
|4,31
|0,70
|159,64
|Turcas Petrol
|1,43
|-0,69
|1,42
|Turkcell
|13,21
|-2,58
|8,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,04
|-0,74
|-10,22
|Tüpraş
|133,50
|-1,40
|27,95
|Türk Hava Yolları
|12,68
|-2,16
|-21,29
|Türk Prysmian Kablo
|1,93
|0,52
|11,91
|Türk Telekom
|5,53
|0,73
|41,79
|Türk Traktör
|30,52
|-0,59
|-12,55
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,50
|-2,00
|-26,88
|Ufuk Yatırım
|1,28
|4,07
|12,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,43
|-2,05
|25,44
|Ulusoy Elektrik
|20,62
|-0,39
|29,20
|Ulusoy Un Sanayi
|2,53
|-2,69
|21,63
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,03
|-0,96
|-7,21
|Utopya Turizm
|3,15
|-0,63
|-23,17
|Uzertaş Boya
|1,13
|-1,74
|88,33
|Ülker Bisküvi
|18,80
|-1,21
|28,15
|Ünye Çimento
|2,73
|-0,36
|-21,33
|Vakıf Fin. Kir.
|1,41
|-1,40
|-20,79
|Vakıf GMYO
|1,77
|-1,12
|-11,06
|Vakıf Yat. Ort.
|1,28
|0,00
|-15,79
|Vakıflar Bankası
|4,98
|1,84
|27,69
|Vakko Tekstil
|3,10
|4,73
|18,85
|Vanet Gıda
|1,76
|-1,12
|35,38
|Verusa Holding
|15,00
|-0,07
|-9,64
|Verusaturk Girisim
|3,20
|-1,54
|-3,32
|Vestel
|9,73
|0,31
|75,32
|Vestel Beyaz Eşya
|15,25
|-1,10
|56,13
|Viking Kağıt
|0,98
|0,00
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|-0,68
|-15,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,76
|-1,43
|72,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,75
|0,00
|-1,43
|Yataş
|5,30
|-1,67
|18,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|0,00
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|8,24
|0,49
|14,76
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|0,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,91
|-0,40
|2,91
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.699,00
|0,33
|22,74
|Yonga Mobilya
|7,01
|0,14
|6,21
|Yünsa
|4,22
|0,00
|1,08
|Zorlu Enerji
|1,20
|0,84
|-2,44
(Son)
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