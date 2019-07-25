Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,90 117,86 İş Bankası (B) 18.820,70 -1,86 515,02 İş Bankası (C) 6,34 -1,55 39,96 İş Bankası (Kur.) 143.000,00 194,23 İş Fin.Kir. 2,65 -2,21 -42,76 İş Girişim 2,60 -0,38 27,45 İş GMYO 0,98 -1,01 -9,26 İş Y. Men. Değ. 3,24 -0,31 75,44 İş Yat. Ort. 1,14 1,79 54,45 İşbir Holding 375,00 0,00 171,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -58,33 İttifak Holding 6,25 0,64 101,61 İz Hayvancılık Tarım 4,71 -1,87 -28,53 İzmir Demir Çelik 1,61 0,00 -3,01 İzmir Fırça 1,66 0,61 -19,81 İzocam 23,00 0,00 7,38 Jantsa Jant Sanayi 31,50 0,13 22,04 Kafein Yazılım 7,01 -2,64 1,77 Kapital Yat. Holding 1,90 0,00 -33,80 Kaplamin 4,16 3,48 15,56 Kardemir (A) 2,15 -2,27 25,61 Kardemir (B) 2,16 -3,57 25,51 Kardemir (D) 2,24 -2,61 8,96 Karel Elektronik 6,69 4,86 60,43 Karsan Otomotiv 1,11 -0,89 -13,28 Karsu Tekstil 1,42 -4,05 13,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,20 1,36 40,54 Kartonsan 314,30 -0,76 -1,47 Katmerciler Ekipman 2,00 -0,99 -33,52 Kent Gıda 121,70 -0,08 2,27 Kerevitaş Gıda 2,07 0,49 15,00 Kervansaray Yat. Holding 0,24 -4,00 -31,43 Kiler GMYO 1,89 -2,07 8,00 Klimasan Klima 10,48 -1,69 170,11 Koç Holding 19,10 -1,04 37,92 Konfrut Gıda 31,40 0,19 31,49 Konya Çimento 182,10 -1,46 2,30 Kordsa Teknik Tekstil 12,30 0,41 30,01 Koza Altın 56,50 -0,35 10,14 Koza Madencilik 6,92 2,06 -4,16 Körfez GMYO 1,37 0,00 12,30 Kristal Kola 0,89 -1,11 -15,24 Kron Telekomünikasyon 8,80 -0,68 1,15 Kuştur Kuşadası Turizm 25,00 9,65 82,35 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 -1,69 2,65 Kütahya Porselen 4,90 -0,61 7,69 Lider Faktoring 2,22 3,26 -1,33 Link Bilgisayar 10,15 -2,03 22,00 Logo Yazılım 43,52 -0,73 60,35 Lokman Hekim Sağlık 3,72 -2,62 -17,33 Lüks Kadife 5,04 9,80 3,92 Makina Takım 1,34 0,75 -12,99 Mardin Çimento 2,82 -0,35 1,55 Marka Yatırım Holding 0,63 -1,56 1,61 Marmaris Altınyunus 19,72 3,79 12,30 Marshall 26,54 -1,85 5,23 Martı GMYO 0,62 0,00 -4,62 Martı Otel 0,67 -2,90 15,52 Mavi Giyim 42,12 1,10 30,73 Mazhar Zorlu Holding 5,05 -6,13 32,55 Mega Polietilen 2,02 12,85 -0,98 Menderes Tekstil 0,68 0,00 -5,56 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 12,47 1,38 108,18 Merko Gıda 0,72 1,41 -28,71 Metal Gayrimenkul 0,70 0,00 -19,54 Metemtur Otelcilik 1,37 -2,84 30,48 Metro Holding 1,10 0,92 44,74 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 0,00 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 -1,61 3,39 Migros Ticaret 15,59 1,30 4,63 Milpa 1,38 -1,43 -3,45 Mistral GMYO 1,18 -2,48 -22,88 MLP Sağlık 11,63 0,43 8,69 MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 0,96 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,55 -0,64 -16,67 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.022,60 Net Holding 1,62 -1,82 -17,35 Netaş Telekom. 7,05 -0,42 9,13 Niğbaş Niğde Beton 10,11 0,00 152,75 Nuh Çimento 6,23 -1,11 -10,10 Nurol GMYO 2,42 -0,41 15,24 Odaş Elektrik 1,41 0,71 0,14 Olmuksan-IP 3,38 0,60 0,30 Orge Enerji Elektrik 3,22 -0,31 3,21 Orma Orman Mahsulleri 1,14 -2,56 -5,00 Osmanlı Menkul 1,30 -0,76 -24,42 Ostim Endüstriyel Yat 1,00 -0,99 -7,41 Otokar 126,50 1,28 47,28 Oyak Yat. Ort. 1,15 0,00 -27,37 Oylum Sınai Yatırımlar 1,64 0,00 60,78 Özak GMYO 1,60 0,00 10,41 Özbal Çelik Boru 1,20 0,00 -13,04 Özderici GMYO 0,84 -1,18 -64,26 Özerden Plastik 2,92 -0,68 19,79 Panora GMYO 4,20 1,20 14,23 Park Elek.Madencilik 2,87 1,06 19,09 Parsan 14,80 2,78 68,95 Pegasus 47,34 -2,31 106,54 Peker GMYO 3,98 -1,24 -51,61 Penguen Gıda 1,45 -0,68 34,26 Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77 Pergamon Dış Ticaret 6,76 -1,89 10,68 Petkim 4,00 -1,48 1,59 Petrokent Turizm 76,05 1,13 10,70 Pınar Et ve Un 6,60 -1,20 48,75 Pınar Su 1,33 2,31 6,40 Pınar Süt 6,75 0,45 8,57 Plastikkart 3,02 0,67 11,85 Polisan Holding 2,16 0,93 -28,35 Politeknik Metal 60,50 1,00 72,53 Prizma Press Matbaacılık 2,62 0,00 69,03 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.080,10 0,09 QNB Finans Fin. Kir. 4,29 0,70 -36,91 QNB Finansbank 6,73 -0,30 -25,31 Ral Yatırım Holding 4,78 0,84 159,78 Ray Sigorta 2,20 0,92 58,27 Reysaş GMYO 0,86 4,88 24,64 Reysaş Lojistik 0,78 4,00 5,41 Rhea Girişim 0,89 -2,20 34,85 Rodrigo Tekstil 4,49 -1,10 136,32 Royal Halı 0,83 0,00 -16,16 RTA Laboratuvarları 1,30 -1,52 -25,29 Sabancı Holding 9,59 0,42 32,59 Safkar Ege Soğutmacılık 1,90 -0,52 22,56 Salix Yatırım Holding 3,60 -2,44 -6,49 Sanel Mühendislik 3,87 0,26 77,52 Sanifoam Sünger 1,71 3,64 36,80 Sanko Pazarlama 2,04 -1,92 2,82 Saray Matbaacılık 1,22 0,00 22,00 Sarkuysan 3,51 2,63 11,69 Sasa Polyester 6,13 -1,29 6,68 Say Reklamcılık 0,91 3,41 -3,19 Sekuro Plastik 2,62 2,34 -11,49 Selçuk Ecza Deposu 4,61 -1,50 69,58 Selçuk Gıda 1,69 -2,31 27,07 Senkron Güvenlik 3,11 -0,64 211,00 Serve Film Prodüksiyon 2,25 -1,75 15,38 Servet GMYO 4,34 1,64 -7,66 Seyitler Kimya 5,00 -1,96 29,87 Silverline Endüstri 1,14 0,00 -14,93 Sinpaş GMYO 0,70 -1,41 89,19 Smartiks Yazılım 2,63 -1,13 Soda Sanayii 6,35 -2,31 -6,14 Sodaş Sodyum Sanayii 7,06 0,00 27,24 Söktaş 1,54 -1,28 21,26 Sönmez Filament 5,13 -4,65 64,42 Sönmez Pamuklu 3,49 -2,51 11,86 Sumaş Suni Tahta 6,71 -2,75 0,21 Şeker Fin. Kir. 3,70 -1,33 31,21 Şekerbank 0,98 1,03 -10,91 Şişe Cam 5,02 -1,76 -8,43 Şok Marketler 10,31 3,31 -4,09 T. Halk Bankası 6,23 -1,74 -11,25 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,50 -0,61 -32,35 T.S.K.B. 0,84 -1,18 3,70 T.Tuborg 7,90 0,25 -0,43 Taç Tarım Ürünleri 3,76 -2,08 -25,69 Tat Gıda 4,73 0,85 23,82 TAV Havalimanları 25,00 -3,55 13,68 Taze Kuru Gıda 5,47 1,11 -19,56 Tek-Art Turizm 0,74 0,00 -12,94 Tekfen Holding 25,06 -3,09 27,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,25 -1,75 -24,24 Temapol Polimer Plastik 2,90 0,00 -5,23 TGS Dış Ticaret 3,55 1,43 51,06 Tofaş Oto. Fab. 19,90 -1,29 28,29 Torunlar GMYO 1,98 -2,94 31,13 Trabzon Liman 7,20 0,00 4,67 Trabzonspor Sportif 1,04 -1,89 -24,42 Trakya Cam 2,85 -1,04 -1,35 Trend GMYO 1,28 4,92 0,79 TSKB GMYO 0,73 -1,35 -10,98 Tuğçelik 2,14 -1,83 0,47 Tukaş 4,31 0,70 159,64 Turcas Petrol 1,43 -0,69 1,42 Turkcell 13,21 -2,58 8,55 Tümosan Motor ve Traktör 4,04 -0,74 -10,22 Tüpraş 133,50 -1,40 27,95 Türk Hava Yolları 12,68 -2,16 -21,29 Türk Prysmian Kablo 1,93 0,52 11,91 Türk Telekom 5,53 0,73 41,79 Türk Traktör 30,52 -0,59 -12,55 Türker Proje Gayrimenkul 23,50 -2,00 -26,88 Ufuk Yatırım 1,28 4,07 12,28 Ulaşlar Turizm Yat. 1,43 -2,05 25,44 Ulusoy Elektrik 20,62 -0,39 29,20 Ulusoy Un Sanayi 2,53 -2,69 21,63 Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82 Uşak Seramik 1,03 -0,96 -7,21 Utopya Turizm 3,15 -0,63 -23,17 Uzertaş Boya 1,13 -1,74 88,33 Ülker Bisküvi 18,80 -1,21 28,15 Ünye Çimento 2,73 -0,36 -21,33 Vakıf Fin. Kir. 1,41 -1,40 -20,79 Vakıf GMYO 1,77 -1,12 -11,06 Vakıf Yat. Ort. 1,28 0,00 -15,79 Vakıflar Bankası 4,98 1,84 27,69 Vakko Tekstil 3,10 4,73 18,85 Vanet Gıda 1,76 -1,12 35,38 Verusa Holding 15,00 -0,07 -9,64 Verusaturk Girisim 3,20 -1,54 -3,32 Vestel 9,73 0,31 75,32 Vestel Beyaz Eşya 15,25 -1,10 56,13 Viking Kağıt 0,98 0,00 -10,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -0,68 -15,12 Yapı ve Kredi Bank. 2,76 -1,43 72,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,75 0,00 -1,43 Yataş 5,30 -1,67 18,57 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,87 0,00 -7,45 Yeni Gimat GMYO 8,24 0,49 14,76 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,91 -0,40 2,91 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.699,00 0,33 22,74 Yonga Mobilya 7,01 0,14 6,21 Yünsa 4,22 0,00 1,08 Zorlu Enerji 1,20 0,84 -2,44

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)