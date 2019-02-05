Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 46.000,00 0,00 0,22
İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|46.000,00
|0,00
|0,22
|İş Bankası (B)
|3.247,20
|20,00
|6,11
|İş Bankası (C)
|5,38
|-6,43
|18,76
|İş Bankası (Kur.)
|84.750,00
|50,00
|74,38
|İş Fin.Kir.
|5,87
|1,73
|26,78
|İş Girişim
|2,43
|3,40
|19,12
|İş GMYO
|1,06
|0,00
|-1,85
|İş Y. Men. Değ.
|2,54
|1,60
|23,30
|İş Yat. Ort.
|1,00
|2,04
|9,89
|İşbir Holding
|198,60
|19,93
|43,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,59
|-1,67
|-29,76
|İttifak Holding
|3,09
|0,98
|-0,32
|İz Hayvancılık Tarım
|3,05
|-1,29
|-53,72
|İzmir Demir Çelik
|1,84
|0,00
|10,84
|İzmir Fırça
|2,18
|7,92
|5,31
|İzocam
|23,14
|0,09
|8,03
|Jantsa Jant Sanayi
|26,90
|-1,47
|-3,24
|Kafein Yazılım
|7,37
|-0,67
|5,89
|Kapital Yat. Holding
|2,57
|-0,77
|-10,45
|Kaplamin
|3,46
|0,00
|-3,89
|Kardemir (A)
|2,09
|-2,79
|14,84
|Kardemir (B)
|2,09
|-3,24
|14,21
|Kardemir (D)
|2,46
|-2,38
|12,84
|Karel Elektronik
|5,23
|-2,06
|25,42
|Karsan Otomotiv
|1,41
|-3,42
|10,16
|Karsu Tekstil
|1,31
|0,77
|4,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,55
|4,41
|-4,05
|Kartonsan
|376,50
|0,13
|15,38
|Katmerciler Ekipman
|6,34
|-0,94
|8,01
|Kent Gıda
|121,80
|-0,81
|2,35
|Kerevitaş Gıda
|1,74
|-0,57
|-3,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,98
|4,21
|13,14
|Klimasan Klima
|5,10
|4,72
|28,79
|Koç Holding
|17,27
|1,71
|21,62
|Konfrut Gıda
|25,60
|-1,77
|7,20
|Konya Çimento
|187,40
|-1,83
|5,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,93
|-2,93
|-8,69
|Koza Altın
|50,75
|-0,29
|-1,07
|Koza Madencilik
|5,96
|-3,40
|-17,45
|Körfez GMYO
|1,41
|3,68
|15,57
|Kristal Kola
|1,03
|-1,90
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|9,13
|-0,11
|4,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,58
|3,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,38
|2,99
|22,12
|Kütahya Porselen
|4,47
|-0,89
|-1,76
|Lider Faktoring
|2,37
|-0,42
|5,33
|Link Bilgisayar
|10,81
|-2,52
|29,93
|Logo Yazılım
|30,74
|-1,22
|13,26
|Lokman Hekim Sağlık
|4,94
|0,41
|9,78
|Lüks Kadife
|5,39
|-0,55
|11,13
|Makina Takım
|1,45
|-2,68
|-5,84
|Mardin Çimento
|3,48
|-0,57
|6,75
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|-2,90
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,57
|-0,40
|0,06
|Marshall
|25,08
|-5,00
|-0,56
|Martı GMYO
|0,67
|1,52
|3,08
|Martı Otel
|0,59
|0,00
|1,72
|Mavi Giyim
|39,46
|0,20
|22,47
|Mazhar Zorlu Holding
|3,70
|1,37
|-2,89
|Mega Polietilen
|2,38
|11,74
|16,67
|Menderes Tekstil
|0,75
|-1,32
|4,17
|Mensa
|0,30
|-3,23
|114,29
|Merit Turizm
|6,00
|0,84
|0,17
|Merko Gıda
|0,90
|-19,64
|-10,89
|Metal Gayrimenkul
|1,02
|-4,67
|17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,44
|-7,10
|37,14
|Metro Holding
|0,78
|0,00
|2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,27
|0,79
|15,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,38
|-4,17
|16,95
|Migros Ticaret
|17,07
|0,06
|14,56
|Milpa
|1,51
|-1,95
|1,34
|Mistral GMYO
|1,48
|-1,33
|-3,27
|MLP Sağlık
|12,90
|-1,90
|20,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|1,91
|-1,55
|2,69
|Net Holding
|1,80
|-0,55
|-8,16
|Netaş Telekom.
|7,30
|-2,80
|13,00
|Niğbaş Niğde Beton
|4,57
|-8,60
|14,25
|Nuh Çimento
|7,08
|-0,28
|-8,53
|Nurol GMYO
|2,35
|4,91
|11,90
|Odaş Elektrik
|2,08
|-1,42
|47,72
|Olmuksan-IP
|3,93
|-1,01
|16,62
|Orge Enerji Elektrik
|3,50
|1,16
|12,18
|Orma Orman Mahsulleri
|1,06
|-6,19
|-11,67
|Osmanlı Menkul
|1,57
|-1,88
|-8,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,20
|-4,00
|11,11
|Otokar
|105,60
|-0,75
|19,66
|Oyak Yat. Ort.
|1,22
|-4,69
|-25,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,07
|0,00
|4,90
|Özak GMYO
|2,21
|0,91
|4,74
|Özbal Çelik Boru
|1,29
|-1,53
|-6,52
|Özderici GMYO
|0,94
|2,17
|-60,00
|Özerden Plastik
|3,14
|-0,95
|25,60
|Panora GMYO
|4,39
|1,86
|4,77
|Park Elek.Madencilik
|2,52
|-1,56
|4,56
|Parsan
|10,17
|-0,78
|16,10
|Pegasus
|29,52
|0,07
|28,80
|Peker GMYO
|3,20
|-1,23
|-61,09
|Penguen Gıda
|1,68
|-3,45
|55,56
|Pera GMYO
|0,62
|-3,13
|-19,48
|Pergamon Dış Ticaret
|9,31
|0,87
|4,02
|Petkim
|5,80
|-0,85
|15,08
|Petrokent Turizm
|64,05
|-1,54
|-6,77
|Pınar Et ve Un
|5,70
|0,18
|11,33
|Pınar Su
|1,28
|-0,78
|2,40
|Pınar Süt
|6,96
|-0,71
|5,14
|Plastikkart
|3,24
|1,89
|20,00
|Polisan Holding
|6,57
|0,15
|5,12
|Politeknik Metal
|36,00
|-0,28
|0,00
|Prizma Press Matbaacılık
|1,61
|-0,62
|3,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,70
|0,35
|-16,18
|QNB Finansbank
|8,20
|0,24
|-8,99
|Ral Yatırım Holding
|3,34
|6,03
|81,52
|Ray Sigorta
|1,52
|-0,65
|9,35
|Reysaş GMYO
|0,78
|0,00
|13,04
|Reysaş Lojistik
|0,77
|-1,28
|4,05
|Rhea Girişim
|0,65
|-1,52
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,43
|0,83
|27,89
|Royal Halı
|1,32
|1,54
|33,33
|RTA Laboratuvarları
|1,64
|-0,61
|-5,75
|Sabancı Holding
|9,35
|1,41
|24,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,38
|2,59
|21,43
|Salix Yatırım Holding
|2,88
|15,20
|-25,19
|Sanel Mühendislik
|2,42
|1,68
|11,01
|Sanifoam Sünger
|1,57
|-3,68
|25,60
|Sanko Pazarlama
|2,29
|0,00
|-0,87
|Saray Matbaacılık
|1,07
|-0,93
|7,00
|Sarkuysan
|3,47
|0,87
|1,76
|Sasa Polyester
|8,40
|-1,75
|2,56
|Say Reklamcılık
|0,92
|0,00
|-2,13
|Sekuro Plastik
|3,05
|-0,97
|3,04
|Selçuk Ecza Deposu
|3,38
|1,20
|21,15
|Selçuk Gıda
|1,18
|-1,67
|-11,28
|Senkron Güvenlik
|3,45
|0,29
|245,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,79
|-0,56
|-8,21
|Servet GMYO
|4,07
|-0,73
|-13,40
|Seyitler Kimya
|3,63
|0,55
|-5,71
|Silverline Endüstri
|1,47
|3,52
|9,70
|Sinpaş GMYO
|0,41
|7,89
|10,81
|Soda Sanayii
|6,57
|0,31
|-7,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,85
|-0,44
|8,73
|Söktaş
|1,18
|0,00
|-7,09
|Sönmez Filament
|3,36
|-2,33
|7,69
|Sönmez Pamuklu
|3,42
|-5,26
|9,62
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|6,54
|0,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,74
|0,37
|-2,84
|Şekerbank
|1,23
|4,24
|11,82
|Şişe Cam
|6,25
|-5,59
|10,23
|Şok Marketler
|11,44
|1,69
|6,42
|T. Halk Bankası
|7,58
|0,53
|7,98
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,90
|0,17
|-14,64
|T.S.K.B.
|0,86
|2,38
|6,17
|T.Tuborg
|9,20
|-0,33
|-2,44
|Taç Tarım Ürünleri
|3,80
|-2,31
|-24,90
|Tat Gıda
|4,42
|-0,23
|15,71
|TAV Havalimanları
|28,36
|1,29
|18,56
|Taze Kuru Gıda
|7,23
|-2,30
|6,32
|Tek-Art Turizm
|0,81
|0,00
|-4,71
|Tekfen Holding
|24,42
|3,83
|17,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,13
|0,64
|5,39
|Temapol Polimer Plastik
|2,88
|-2,04
|-5,88
|TGS Dış Ticaret
|2,62
|2,75
|11,49
|Tofaş Oto. Fab.
|19,87
|3,71
|17,57
|Torunlar GMYO
|1,71
|0,00
|13,25
|Trabzon Liman
|8,81
|-0,68
|5,01
|Trabzonspor Sportif
|1,23
|-0,81
|-20,13
|Trakya Cam
|3,27
|-3,25
|7,92
|Trend GMYO
|1,36
|1,49
|7,09
|TSKB GMYO
|0,77
|0,00
|-6,10
|Tuğçelik
|2,17
|-1,36
|1,88
|Tukaş
|3,28
|5,47
|97,59
|Turcas Petrol
|1,53
|1,32
|8,51
|Turkcell
|14,44
|-1,03
|18,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,62
|-1,70
|2,67
|Tüpraş
|137,10
|1,56
|17,48
|Türk Hava Yolları
|14,51
|-2,94
|-9,93
|Türk Prysmian Kablo
|1,89
|-1,05
|7,39
|Türk Telekom
|5,08
|-1,55
|30,26
|Türk Traktör
|36,26
|0,17
|3,90
|Türker Proje Gayrimenkul
|31,22
|0,06
|-2,86
|Ufuk Yatırım
|1,15
|-0,86
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,24
|0,81
|8,77
|Ulusoy Elektrik
|15,64
|-0,13
|-2,01
|Ulusoy Un Sanayi
|2,43
|5,65
|16,83
|Umpaş Holding
|0,41
|-8,89
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,04
|-0,95
|-6,31
|Utopya Turizm
|4,43
|-0,23
|8,05
|Uzertaş Boya
|1,09
|14,74
|81,67
|Ülker Bisküvi
|19,25
|0,94
|31,22
|Ünye Çimento
|3,61
|0,56
|4,03
|Vakıf Fin. Kir.
|1,68
|-0,59
|-5,62
|Vakıf GMYO
|2,08
|0,48
|4,52
|Vakıf Yat. Ort.
|1,19
|-0,83
|-21,71
|Vakıflar Bankası
|4,72
|0,64
|21,03
|Vakko Tekstil
|2,91
|-1,02
|6,20
|Vanet Gıda
|1,60
|-1,23
|23,08
|Verusa Holding
|17,70
|1,84
|6,63
|Verusaturk Girisim
|3,30
|2,48
|-0,30
|Vestel
|6,66
|0,00
|20,00
|Vestel Beyaz Eşya
|13,88
|-3,28
|15,47
|Viking Kağıt
|1,13
|0,89
|2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,63
|0,00
|-5,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,97
|1,55
|23,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,57
|0,78
|-7,89
|Yataş
|5,00
|-1,57
|11,86
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|0,00
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|8,72
|-0,23
|8,59
|Yeşil GMYO
|0,28
|0,00
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,29
|3,57
|11,54
|Yeşil Yatırım Holding
|10,18
|0,89
|5,71
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.125,00
|-1,21
|-3,37
|Yonga Mobilya
|6,50
|-0,61
|-1,52
|Yünsa
|4,98
|0,00
|14,22
|Zorlu Enerji
|1,43
|-3,38
|16,26
(Son)
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