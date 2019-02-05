Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 46.000,00 0,00 0,22 İş Bankası (B) 3.247,20 20,00 6,11 İş Bankası (C) 5,38 -6,43 18,76 İş Bankası (Kur.) 84.750,00 50,00 74,38 İş Fin.Kir. 5,87 1,73 26,78 İş Girişim 2,43 3,40 19,12 İş GMYO 1,06 0,00 -1,85 İş Y. Men. Değ. 2,54 1,60 23,30 İş Yat. Ort. 1,00 2,04 9,89 İşbir Holding 198,60 19,93 43,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,59 -1,67 -29,76 İttifak Holding 3,09 0,98 -0,32 İz Hayvancılık Tarım 3,05 -1,29 -53,72 İzmir Demir Çelik 1,84 0,00 10,84 İzmir Fırça 2,18 7,92 5,31 İzocam 23,14 0,09 8,03 Jantsa Jant Sanayi 26,90 -1,47 -3,24 Kafein Yazılım 7,37 -0,67 5,89 Kapital Yat. Holding 2,57 -0,77 -10,45 Kaplamin 3,46 0,00 -3,89 Kardemir (A) 2,09 -2,79 14,84 Kardemir (B) 2,09 -3,24 14,21 Kardemir (D) 2,46 -2,38 12,84 Karel Elektronik 5,23 -2,06 25,42 Karsan Otomotiv 1,41 -3,42 10,16 Karsu Tekstil 1,31 0,77 4,80 Karsusan Su Ürünleri San. 3,55 4,41 -4,05 Kartonsan 376,50 0,13 15,38 Katmerciler Ekipman 6,34 -0,94 8,01 Kent Gıda 121,80 -0,81 2,35 Kerevitaş Gıda 1,74 -0,57 -3,33 Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -14,29 Kiler GMYO 1,98 4,21 13,14 Klimasan Klima 5,10 4,72 28,79 Koç Holding 17,27 1,71 21,62 Konfrut Gıda 25,60 -1,77 7,20 Konya Çimento 187,40 -1,83 5,28 Kordsa Teknik Tekstil 8,93 -2,93 -8,69 Koza Altın 50,75 -0,29 -1,07 Koza Madencilik 5,96 -3,40 -17,45 Körfez GMYO 1,41 3,68 15,57 Kristal Kola 1,03 -1,90 -1,90 Kron Telekomünikasyon 9,13 -0,11 4,94 Kuştur Kuşadası Turizm 16,58 3,62 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,38 2,99 22,12 Kütahya Porselen 4,47 -0,89 -1,76 Lider Faktoring 2,37 -0,42 5,33 Link Bilgisayar 10,81 -2,52 29,93 Logo Yazılım 30,74 -1,22 13,26 Lokman Hekim Sağlık 4,94 0,41 9,78 Lüks Kadife 5,39 -0,55 11,13 Makina Takım 1,45 -2,68 -5,84 Mardin Çimento 3,48 -0,57 6,75 Marka Yatırım Holding 0,67 -2,90 8,06 Marmaris Altınyunus 17,57 -0,40 0,06 Marshall 25,08 -5,00 -0,56 Martı GMYO 0,67 1,52 3,08 Martı Otel 0,59 0,00 1,72 Mavi Giyim 39,46 0,20 22,47 Mazhar Zorlu Holding 3,70 1,37 -2,89 Mega Polietilen 2,38 11,74 16,67 Menderes Tekstil 0,75 -1,32 4,17 Mensa 0,30 -3,23 114,29 Merit Turizm 6,00 0,84 0,17 Merko Gıda 0,90 -19,64 -10,89 Metal Gayrimenkul 1,02 -4,67 17,24 Metemtur Otelcilik 1,44 -7,10 37,14 Metro Holding 0,78 0,00 2,63 Metro Petrol ve Tesisleri 1,27 0,79 15,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,38 -4,17 16,95 Migros Ticaret 17,07 0,06 14,56 Milpa 1,51 -1,95 1,34 Mistral GMYO 1,48 -1,33 -3,27 MLP Sağlık 12,90 -1,90 20,56 MMC San. ve Tic. Yat. 0,93 -1,06 -15,45 Mondi Tire Kutsan 1,91 -1,55 2,69 Net Holding 1,80 -0,55 -8,16 Netaş Telekom. 7,30 -2,80 13,00 Niğbaş Niğde Beton 4,57 -8,60 14,25 Nuh Çimento 7,08 -0,28 -8,53 Nurol GMYO 2,35 4,91 11,90 Odaş Elektrik 2,08 -1,42 47,72 Olmuksan-IP 3,93 -1,01 16,62 Orge Enerji Elektrik 3,50 1,16 12,18 Orma Orman Mahsulleri 1,06 -6,19 -11,67 Osmanlı Menkul 1,57 -1,88 -8,72 Ostim Endüstriyel Yat 1,20 -4,00 11,11 Otokar 105,60 -0,75 19,66 Oyak Yat. Ort. 1,22 -4,69 -25,15 Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 0,00 4,90 Özak GMYO 2,21 0,91 4,74 Özbal Çelik Boru 1,29 -1,53 -6,52 Özderici GMYO 0,94 2,17 -60,00 Özerden Plastik 3,14 -0,95 25,60 Panora GMYO 4,39 1,86 4,77 Park Elek.Madencilik 2,52 -1,56 4,56 Parsan 10,17 -0,78 16,10 Pegasus 29,52 0,07 28,80 Peker GMYO 3,20 -1,23 -61,09 Penguen Gıda 1,68 -3,45 55,56 Pera GMYO 0,62 -3,13 -19,48 Pergamon Dış Ticaret 9,31 0,87 4,02 Petkim 5,80 -0,85 15,08 Petrokent Turizm 64,05 -1,54 -6,77 Pınar Et ve Un 5,70 0,18 11,33 Pınar Su 1,28 -0,78 2,40 Pınar Süt 6,96 -0,71 5,14 Plastikkart 3,24 1,89 20,00 Polisan Holding 6,57 0,15 5,12 Politeknik Metal 36,00 -0,28 0,00 Prizma Press Matbaacılık 1,61 -0,62 3,87 QNB Finans Fin. Kir. 5,70 0,35 -16,18 QNB Finansbank 8,20 0,24 -8,99 Ral Yatırım Holding 3,34 6,03 81,52 Ray Sigorta 1,52 -0,65 9,35 Reysaş GMYO 0,78 0,00 13,04 Reysaş Lojistik 0,77 -1,28 4,05 Rhea Girişim 0,65 -1,52 -1,52 Rodrigo Tekstil 2,43 0,83 27,89 Royal Halı 1,32 1,54 33,33 RTA Laboratuvarları 1,64 -0,61 -5,75 Sabancı Holding 9,35 1,41 24,34 Safkar Ege Soğutmacılık 2,38 2,59 21,43 Salix Yatırım Holding 2,88 15,20 -25,19 Sanel Mühendislik 2,42 1,68 11,01 Sanifoam Sünger 1,57 -3,68 25,60 Sanko Pazarlama 2,29 0,00 -0,87 Saray Matbaacılık 1,07 -0,93 7,00 Sarkuysan 3,47 0,87 1,76 Sasa Polyester 8,40 -1,75 2,56 Say Reklamcılık 0,92 0,00 -2,13 Sekuro Plastik 3,05 -0,97 3,04 Selçuk Ecza Deposu 3,38 1,20 21,15 Selçuk Gıda 1,18 -1,67 -11,28 Senkron Güvenlik 3,45 0,29 245,00 Serve Film Prodüksiyon 1,79 -0,56 -8,21 Servet GMYO 4,07 -0,73 -13,40 Seyitler Kimya 3,63 0,55 -5,71 Silverline Endüstri 1,47 3,52 9,70 Sinpaş GMYO 0,41 7,89 10,81 Soda Sanayii 6,57 0,31 -7,46 Sodaş Sodyum Sanayii 6,85 -0,44 8,73 Söktaş 1,18 0,00 -7,09 Sönmez Filament 3,36 -2,33 7,69 Sönmez Pamuklu 3,42 -5,26 9,62 Sumaş Suni Tahta 7,00 6,54 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,74 0,37 -2,84 Şekerbank 1,23 4,24 11,82 Şişe Cam 6,25 -5,59 10,23 Şok Marketler 11,44 1,69 6,42 T. Halk Bankası 7,58 0,53 7,98 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,90 0,17 -14,64 T.S.K.B. 0,86 2,38 6,17 T.Tuborg 9,20 -0,33 -2,44 Taç Tarım Ürünleri 3,80 -2,31 -24,90 Tat Gıda 4,42 -0,23 15,71 TAV Havalimanları 28,36 1,29 18,56 Taze Kuru Gıda 7,23 -2,30 6,32 Tek-Art Turizm 0,81 0,00 -4,71 Tekfen Holding 24,42 3,83 17,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,13 0,64 5,39 Temapol Polimer Plastik 2,88 -2,04 -5,88 TGS Dış Ticaret 2,62 2,75 11,49 Tofaş Oto. Fab. 19,87 3,71 17,57 Torunlar GMYO 1,71 0,00 13,25 Trabzon Liman 8,81 -0,68 5,01 Trabzonspor Sportif 1,23 -0,81 -20,13 Trakya Cam 3,27 -3,25 7,92 Trend GMYO 1,36 1,49 7,09 TSKB GMYO 0,77 0,00 -6,10 Tuğçelik 2,17 -1,36 1,88 Tukaş 3,28 5,47 97,59 Turcas Petrol 1,53 1,32 8,51 Turkcell 14,44 -1,03 18,65 Tümosan Motor ve Traktör 4,62 -1,70 2,67 Tüpraş 137,10 1,56 17,48 Türk Hava Yolları 14,51 -2,94 -9,93 Türk Prysmian Kablo 1,89 -1,05 7,39 Türk Telekom 5,08 -1,55 30,26 Türk Traktör 36,26 0,17 3,90 Türker Proje Gayrimenkul 31,22 0,06 -2,86 Ufuk Yatırım 1,15 -0,86 0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,24 0,81 8,77 Ulusoy Elektrik 15,64 -0,13 -2,01 Ulusoy Un Sanayi 2,43 5,65 16,83 Umpaş Holding 0,41 -8,89 -25,45 Uşak Seramik 1,04 -0,95 -6,31 Utopya Turizm 4,43 -0,23 8,05 Uzertaş Boya 1,09 14,74 81,67 Ülker Bisküvi 19,25 0,94 31,22 Ünye Çimento 3,61 0,56 4,03 Vakıf Fin. Kir. 1,68 -0,59 -5,62 Vakıf GMYO 2,08 0,48 4,52 Vakıf Yat. Ort. 1,19 -0,83 -21,71 Vakıflar Bankası 4,72 0,64 21,03 Vakko Tekstil 2,91 -1,02 6,20 Vanet Gıda 1,60 -1,23 23,08 Verusa Holding 17,70 1,84 6,63 Verusaturk Girisim 3,30 2,48 -0,30 Vestel 6,66 0,00 20,00 Vestel Beyaz Eşya 13,88 -3,28 15,47 Viking Kağıt 1,13 0,89 2,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,63 0,00 -5,23 Yapı ve Kredi Bank. 1,97 1,55 23,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,57 0,78 -7,89 Yataş 5,00 -1,57 11,86 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 0,00 -4,26 Yeni Gimat GMYO 8,72 -0,23 8,59 Yeşil GMYO 0,28 0,00 3,70 Yeşil Yapı 0,29 3,57 11,54 Yeşil Yatırım Holding 10,18 0,89 5,71 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.125,00 -1,21 -3,37 Yonga Mobilya 6,50 -0,61 -1,52 Yünsa 4,98 0,00 14,22 Zorlu Enerji 1,43 -3,38 16,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Son)

Kaynak: AA