Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,12 -0,97 -33,85 Acıpayam Selüloz 20,42 0,10 19,92 Adel Kalemcilik 31,90 2,24 -4,46 Adese Gayrimenkul 0,80 0,00 -66,96 Afyon Çimento 4,12 1,23 -19,37 AGESA Hayat Emeklilik 21,76 1,68 26,98 Ak Enerji 2,06 1,48 -6,79 Akbank 7,51 3,30 11,13 Akçansa 21,32 0,66 32,40 Akdeniz Yatırım Hold. 2,03 5,18 -15,53 Akfen GMYO 5,12 9,87 183,27 Akın Tekstil 45,88 7,00 44,46 Akiş GMYO 1,89 0,00 -32,31 Akmerkez GMYO 55,70 9,65 -8,94 Aksa 35,04 9,98 153,64 Aksa Enerji 10,05 3,29 170,16 Aksigorta 8,47 0,83 1,94 Aksu Enerji 23,22 2,56 207,66 Alarko Carrıer 351,00 2,39 -3,06 Alarko GMYO 30,94 2,79 22,15 Alarko Holding 11,46 0,97 34,48 Albaraka Türk 1,97 1,55 1,55 Alcatel Lucent Teletaş 29,16 8,64 -1,69 Alkim Kağıt 19,44 9,95 50,19 Alkim Kimya 21,60 5,37 53,33 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,43 0,00 -2,45 Altınyunus Çeşme 66,05 -3,58 32,21 Anadolu Efes 31,74 4,96 48,59 Anadolu Grubu Holding 47,50 5,60 81,82 Anadolu Hayat Emek. 12,75 0,08 58,67 Anadolu Isuzu 25,80 -0,62 43,33 Anadolu Sigorta 6,85 0,00 -5,13 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 24,80 -0,88 Anel Elektrik 2,58 -0,77 -3,86 Arçelik 51,05 2,63 79,38 ARD Bilişim Teknolojileri 8,50 0,47 25,88 Arena Bilgisayar 13,12 3,14 20,34 Armada Bilgisayar 66,00 1,54 34,47 Arsan Tekstil 5,90 2,43 48,02 Arzum Ev Aletleri 17,60 0,92 -27,17 Aselsan 25,76 5,14 42,49 Ata GMYO 3,87 -1,78 -29,76 Atakule GMYO 3,00 0,67 28,14 Atlantis Yatırım Holding 8,11 5,32 45,86 Atlas Yat. Ort. 1,40 9,37 -18,70 ATP Bilgisayar 62,00 -4,62 Avrasya GMYO 2,49 9,69 -4,94 Avrasya Petrol ve Tur. 2,48 9,73 -22,50 Avrupa Yatırım Holding 6,85 0,74 14,17 Aydem Enerji 7,15 -0,14 Ayen Enerji 6,60 0,61 22,00 Ayes Çelik Hasır ve Çit 28,02 9,97 148,41 Aygaz 24,80 2,14 74,82 Bagfaş 15,62 -1,14 118,15 Bak Ambalaj 21,10 1,34 6,69 Balatacılar Balatacılık 9,10 -0,55 10,44 Bantaş Ambalaj 3,59 0,84 14,82 Banvit 79,70 1,79 53,27 Başkent Doğalgaz GMYO 13,87 -0,93 Baştaş Başkent Çimento 12,39 9,94 -28,67 Batı Çimento 16,30 1,12 246,07 Batısöke Çimento 2,46 0,41 0,82 Bayrak Taban Sanayi 7,51 0,13 -29,22 Bera Holding 11,71 0,34 -42,26 Berkosan Yalıtım 8,75 -0,68 -1,91 Beşiktaş Futbol Yat. 5,28 -0,75 30,69 Beyaz Filo 10,46 -3,15 3,78 Bilici Yatırım 16,95 -1,17 206,33 Bim Mağazalar 78,25 1,56 13,17 Biotrend Çevre ve Enerji 6,69 -4,15 Birko Mensucat 1,08 0,93 -2,70 Birleşim Mühendislik 9,65 -1,03 Birlik Mensucat 2,12 -5,36 -38,73 Bizim Mağazaları 14,69 1,10 -1,90 BMS Çelik Hasır 9,08 5,83 Boğaziçi Beton Sanayi 4,62 -0,65 Borusan Mannesmann 30,56 0,39 9,93 Borusan Yat. Paz. 416,30 1,14 -8,36 Bosch Fren Sistemleri 1.270,00 0,40 3,28 Bossa 38,16 9,97 113,78 Brisa 32,94 0,49 70,12 Burçelik 30,96 9,94 47,29 Burçelik Vana 27,42 9,16 -44,78 Bursa Çimento 4,72 1,72 -5,18 Carrefoursa 45,72 3,07 -36,32 Casa Emtia Petrol 131,70 9,93 24,25 Ceo Event Medya 13,70 0,44 113,06 Coca Cola İçecek 96,25 0,26 51,56 Cosmos Yat. Holding 9,26 1,31 14,89 Credıtwest Faktorıng 3,67 -7,09 -37,48 Çan2 Termik 12,51 -0,40 Çelebi 219,00 -1,84 19,98 Çelik Halat 8,82 0,23 -3,05 Çemaş Döküm 1,28 0,79 -24,82 Çemtaş 17,80 1,02 13,30 Çimbeton 257,90 5,65 -13,02 Çimentaş 32,16 0,00 -11,06 Çimsa 39,50 2,01 121,91 Çuhadaroğlu Metal 11,14 2,20 46,44 Dagi Giyim 2,93 0,00 -13,98 Dagi Yatırım Holding 11,72 -0,59 -9,15 Dardanel 2,95 0,00 -44,60 Datagate Bilgisayar 13,59 -0,37 -15,64 Demısaş Döküm 9,45 0,85 45,94 Denge Holding 1,30 0,00 -57,20 Deniz GMYO 1,92 -1,54 4,23 Derimod 8,03 -0,74 -17,56 Derlüks Yatırım Holding 5,11 -1,73 -42,06 Desa Deri 8,93 -0,56 -8,32 Despec Bilgisayar 10,11 1,61 -22,59 Deva Holding 31,80 0,95 32,18 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,01 6,20 20,74 Diriteks Diriliş Tekstil 3,97 -1,00 6,43 Ditaş Doğan 27,14 -0,80 108,67 DO-CO 1.199,90 1,79 90,46 Doğan Burda 124,20 -10,00 453,48 Doğan Holding 3,46 0,29 15,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,38 1,71 2,19 Doğu Aras Enerji 95,30 -0,88 Doğusan 3,62 -2,16 -0,31 Doğuş GMYO 10,40 -0,57 27,29 Doğuş Otomotiv 51,35 -0,68 98,08 Döktaş Dökümcülük 33,50 -0,53 9,41 Duran Doğan Basım 19,18 -3,03 82,84 Dyo Boya 11,02 -0,90 -2,02 Eczacıbaşı İlaç 7,79 3,59 8,17 Eczacıbaşı Yatırım 51,70 5,21 92,06 E-Data Teknoloji 17,50 5,80 Edip Gayrimenkul 3,39 -0,59 2,11 Ege Endüstri 1.967,00 -0,68 18,15 Ege Gübre 279,50 2,12 94,83 Ege Profil 36,70 2,40 -2,51 Ege Seramik 17,09 2,46 76,87 Egeplast 23,98 -1,15 -27,99 Ekiz Kimya 7,58 1,20 6,31 Elite Naturel Organik Gıda 26,60 -1,26 Emek Elektrik 3,03 -1,30 6,12 Eminiş Ambalaj 20,10 -2,43 -45,44 Emlak Konut GMYO 2,53 0,80 19,64 Enerjisa Enerji 14,80 4,08 28,36 Enka İnşaat 16,73 0,72 137,58 Erbosan 142,90 -0,83 252,36 Ereğli Demir Çelik 28,68 7,34 118,32 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,34 4,05 Ersu Gıda 5,46 0,37 10,53 Escar Turizm Taşımacılık 34,20 3,07 Escort Teknoloji 6,38 -0,16 -2,89 Esenboğa Elektrik 31,42 1,03 65,14 Etiler Gıda 5,20 1,76 30,65 Euro Kapital Yat. Ort. 3,73 -0,80 -2,34 Euro Trend Yat. Ort. 3,74 -0,27 5,70 Euro Yat. Ort. 3,58 -0,28 -19,40 Euro Yatırım Holding 2,17 -6,06 -23,59 Europap Tezol Kağıt 16,64 -0,18 Fade Gıda 7,80 -0,38 49,95 Fenerbahçe Futbol 34,70 5,22 17,39 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,91 -7,32 -1,29 F-M İzmit Piston 142,80 1,85 16,48 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,68 -0,22 4,99 Ford Otosan 267,10 3,33 122,40 Formet Metal ve Cam 1,31 0,77 -46,60 Frigo Pak Gıda 3,97 -0,25 53,28 Galata Wind Enerji 5,21 -0,95 Galatasaray Sportif 3,97 0,51 -1,98 Garanti Bankası 11,92 1,62 17,43 Garanti Faktoring 15,01 9,96 34,86 Garanti Yat. Ort. 2,51 0,80 -21,95 Gedik Y. Men. Değ. 7,92 1,54 33,65 Gediz Ambalaj 20,12 3,34 50,15 Gelecek Varlık Yönetimi 13,58 -2,30 Gen İlaç 13,59 0,52 Gentaş 3,79 1,34 -16,03 Gersan Elektrik 5,86 -3,30 -4,56 Gimat Mağazacılık 2,30 -0,43 Girişim Elektrik Sanayi 20,50 -2,29 Global Men. Değ. 6,28 0,32 4,49 Global Yat. Holding 2,36 -0,84 -32,82 Good-Year 10,20 2,72 28,01 Göltaş Çimento 49,10 2,29 19,63 Gözde Girişim 9,15 3,04 14,66 GSD Denizcilik 4,13 1,72 69,60 GSD Holding 3,64 4,90 45,02 Gübre Fabrik. 87,85 1,33 2,09 Güler Yat. Holding 2,90 0,35 -16,25 Halk GMYO 2,74 0,74 -10,10 Hatay Tekstil 20,20 0,10 48,14 Hedef Girişim 2,92 3,91 15,65 Hedef Holding 5,92 9,83 Hektaş 15,09 3,00 182,46 HUB Girişim 10,67 2,99 -41,37 Hürriyet Gzt. 2,02 -1,46 -3,81 ICBC Turkey Bank 6,18 0,82 -4,92 İdeal Finansal Teknolojiler 32,00 -2,38 137,74 İdealist GMYO 2,08 -0,95 -12,35 İhlas Ev Aletleri 1,04 1,96 -44,18 İhlas Gayrimenkul 0,93 0,00 -25,60 İhlas Gazetecilik 0,81 0,00 -67,12 İhlas Haber Ajansı 8,87 5,47 İhlas Holding 0,63 3,28 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,75 1,35 -34,21 İndeks Bilgisayar 8,30 -0,24 78,65 Info Yatırım 5,66 3,85 21,19 İntema 91,05 9,96 128,20 Inveo Yatırım Holding 29,80 0,00 105,91 İpek Doğal Enerji 16,99 8,08 29,89 İskenderun Demir Çelik 23,00 0,52 171,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) #MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021 Sizce, Beşiktaş medyada ismi geçen hangi teknik direktör adayı ile anlaşmalı? #Beşiktaş | #ŞenolGüneş | #Cherchesov | #Pinherio — Haberler (@Haberler) December 12, 2021 Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi