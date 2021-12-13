Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,12-0,97-33,85
Acıpayam Selüloz20,420,1019,92
Adel Kalemcilik31,902,24-4,46
Adese Gayrimenkul0,800,00-66,96
Afyon Çimento4,121,23-19,37
AGESA Hayat Emeklilik21,761,6826,98
Ak Enerji2,061,48-6,79
Akbank7,513,3011,13
Akçansa21,320,6632,40
Akdeniz Yatırım Hold.2,035,18-15,53
Akfen GMYO5,129,87183,27
Akın Tekstil45,887,0044,46
Akiş GMYO1,890,00-32,31
Akmerkez GMYO55,709,65-8,94
Aksa35,049,98153,64
Aksa Enerji10,053,29170,16
Aksigorta8,470,831,94
Aksu Enerji23,222,56207,66
Alarko Carrıer351,002,39-3,06
Alarko GMYO30,942,7922,15
Alarko Holding11,460,9734,48
Albaraka Türk1,971,551,55
Alcatel Lucent Teletaş29,168,64-1,69
Alkim Kağıt19,449,9550,19
Alkim Kimya21,605,3753,33
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,430,00-2,45
Altınyunus Çeşme66,05-3,5832,21
Anadolu Efes31,744,9648,59
Anadolu Grubu Holding47,505,6081,82
Anadolu Hayat Emek.12,750,0858,67
Anadolu Isuzu25,80-0,6243,33
Anadolu Sigorta6,850,00-5,13
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji24,80-0,88

Anel Elektrik2,58-0,77-3,86
Arçelik51,052,6379,38
ARD Bilişim Teknolojileri8,500,4725,88
Arena Bilgisayar13,123,1420,34
Armada Bilgisayar66,001,5434,47
Arsan Tekstil5,902,4348,02
Arzum Ev Aletleri17,600,92-27,17
Aselsan25,765,1442,49
Ata GMYO3,87-1,78-29,76
Atakule GMYO3,000,6728,14
Atlantis Yatırım Holding8,115,3245,86
Atlas Yat. Ort.1,409,37-18,70
ATP Bilgisayar62,00-4,62

Avrasya GMYO2,499,69-4,94
Avrasya Petrol ve Tur.2,489,73-22,50
Avrupa Yatırım Holding6,850,7414,17
Aydem Enerji7,15-0,14

Ayen Enerji6,600,6122,00
Ayes Çelik Hasır ve Çit28,029,97148,41
Aygaz24,802,1474,82
Bagfaş15,62-1,14118,15
Bak Ambalaj21,101,346,69
Balatacılar Balatacılık9,10-0,5510,44
Bantaş Ambalaj3,590,8414,82
Banvit79,701,7953,27
Başkent Doğalgaz GMYO13,87-0,93

Baştaş Başkent Çimento12,399,94-28,67
Batı Çimento16,301,12246,07
Batısöke Çimento2,460,410,82
Bayrak Taban Sanayi7,510,13-29,22
Bera Holding11,710,34-42,26
Berkosan Yalıtım8,75-0,68-1,91
Beşiktaş Futbol Yat.5,28-0,7530,69
Beyaz Filo10,46-3,153,78
Bilici Yatırım16,95-1,17206,33
Bim Mağazalar78,251,5613,17
Biotrend Çevre ve Enerji6,69-4,15

Birko Mensucat1,080,93-2,70
Birleşim Mühendislik9,65-1,03

Birlik Mensucat2,12-5,36-38,73
Bizim Mağazaları14,691,10-1,90
BMS Çelik Hasır9,085,83

Boğaziçi Beton Sanayi4,62-0,65

Borusan Mannesmann30,560,399,93
Borusan Yat. Paz.416,301,14-8,36
Bosch Fren Sistemleri1.270,000,403,28
Bossa38,169,97113,78
Brisa32,940,4970,12
Burçelik30,969,9447,29
Burçelik Vana27,429,16-44,78
Bursa Çimento4,721,72-5,18
Carrefoursa45,723,07-36,32
Casa Emtia Petrol131,709,9324,25
Ceo Event Medya13,700,44113,06
Coca Cola İçecek96,250,2651,56
Cosmos Yat. Holding9,261,3114,89
Credıtwest Faktorıng3,67-7,09-37,48
Çan2 Termik12,51-0,40

Çelebi219,00-1,8419,98
Çelik Halat8,820,23-3,05
Çemaş Döküm1,280,79-24,82
Çemtaş17,801,0213,30
Çimbeton257,905,65-13,02
Çimentaş32,160,00-11,06
Çimsa39,502,01121,91
Çuhadaroğlu Metal11,142,2046,44
Dagi Giyim2,930,00-13,98
Dagi Yatırım Holding11,72-0,59-9,15
Dardanel2,950,00-44,60
Datagate Bilgisayar13,59-0,37-15,64
Demısaş Döküm9,450,8545,94
Denge Holding1,300,00-57,20
Deniz GMYO1,92-1,544,23
Derimod8,03-0,74-17,56
Derlüks Yatırım Holding5,11-1,73-42,06
Desa Deri8,93-0,56-8,32
Despec Bilgisayar10,111,61-22,59
Deva Holding31,800,9532,18
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,016,2020,74
Diriteks Diriliş Tekstil3,97-1,006,43
Ditaş Doğan27,14-0,80108,67
DO-CO1.199,901,7990,46
Doğan Burda124,20-10,00453,48
Doğan Holding3,460,2915,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,381,712,19
Doğu Aras Enerji95,30-0,88

Doğusan3,62-2,16-0,31
Doğuş GMYO10,40-0,5727,29
Doğuş Otomotiv51,35-0,6898,08
Döktaş Dökümcülük33,50-0,539,41
Duran Doğan Basım19,18-3,0382,84
Dyo Boya11,02-0,90-2,02
Eczacıbaşı İlaç7,793,598,17
Eczacıbaşı Yatırım51,705,2192,06
E-Data Teknoloji17,505,80

Edip Gayrimenkul3,39-0,592,11
Ege Endüstri1.967,00-0,6818,15
Ege Gübre279,502,1294,83
Ege Profil36,702,40-2,51
Ege Seramik17,092,4676,87
Egeplast23,98-1,15-27,99
Ekiz Kimya7,581,206,31
Elite Naturel Organik Gıda26,60-1,26

Emek Elektrik3,03-1,306,12
Eminiş Ambalaj20,10-2,43-45,44
Emlak Konut GMYO2,530,8019,64
Enerjisa Enerji14,804,0828,36
Enka İnşaat16,730,72137,58
Erbosan142,90-0,83252,36
Ereğli Demir Çelik28,687,34118,32
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,344,05

Ersu Gıda5,460,3710,53
Escar Turizm Taşımacılık34,203,07

Escort Teknoloji6,38-0,16-2,89
Esenboğa Elektrik31,421,0365,14
Etiler Gıda5,201,7630,65
Euro Kapital Yat. Ort.3,73-0,80-2,34
Euro Trend Yat. Ort.3,74-0,275,70
Euro Yat. Ort.3,58-0,28-19,40
Euro Yatırım Holding2,17-6,06-23,59
Europap Tezol Kağıt16,64-0,18

Fade Gıda7,80-0,3849,95
Fenerbahçe Futbol34,705,2217,39
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,91-7,32-1,29
F-M İzmit Piston142,801,8516,48
Fonet Bilgi Teknolojileri13,68-0,224,99
Ford Otosan267,103,33122,40
Formet Metal ve Cam1,310,77-46,60
Frigo Pak Gıda3,97-0,2553,28
Galata Wind Enerji5,21-0,95

Galatasaray Sportif3,970,51-1,98
Garanti Bankası11,921,6217,43
Garanti Faktoring15,019,9634,86
Garanti Yat. Ort.2,510,80-21,95
Gedik Y. Men. Değ.7,921,5433,65
Gediz Ambalaj20,123,3450,15
Gelecek Varlık Yönetimi13,58-2,30

Gen İlaç13,590,52

Gentaş3,791,34-16,03
Gersan Elektrik5,86-3,30-4,56
Gimat Mağazacılık2,30-0,43

Girişim Elektrik Sanayi20,50-2,29

Global Men. Değ.6,280,324,49
Global Yat. Holding2,36-0,84-32,82
Good-Year10,202,7228,01
Göltaş Çimento49,102,2919,63
Gözde Girişim9,153,0414,66
GSD Denizcilik4,131,7269,60
GSD Holding3,644,9045,02
Gübre Fabrik.87,851,332,09
Güler Yat. Holding2,900,35-16,25
Halk GMYO2,740,74-10,10
Hatay Tekstil20,200,1048,14
Hedef Girişim2,923,9115,65
Hedef Holding5,929,83

Hektaş15,093,00182,46
HUB Girişim10,672,99-41,37
Hürriyet Gzt.2,02-1,46-3,81
ICBC Turkey Bank6,180,82-4,92
İdeal Finansal Teknolojiler32,00-2,38137,74
İdealist GMYO2,08-0,95-12,35
İhlas Ev Aletleri1,041,96-44,18
İhlas Gayrimenkul0,930,00-25,60
İhlas Gazetecilik0,810,00-67,12
İhlas Haber Ajansı8,875,47

İhlas Holding0,633,28-43,88
İhlas Yayın Holding0,751,35-34,21
İndeks Bilgisayar8,30-0,2478,65
Info Yatırım5,663,8521,19
İntema91,059,96128,20
Inveo Yatırım Holding29,800,00105,91
İpek Doğal Enerji16,998,0829,89
İskenderun Demir Çelik23,000,52171,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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