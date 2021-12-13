Borsada günlük işlemler (1)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,12
|-0,97
|-33,85
|Acıpayam Selüloz
|20,42
|0,10
|19,92
|Adel Kalemcilik
|31,90
|2,24
|-4,46
|Adese Gayrimenkul
|0,80
|0,00
|-66,96
|Afyon Çimento
|4,12
|1,23
|-19,37
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,76
|1,68
|26,98
|Ak Enerji
|2,06
|1,48
|-6,79
|Akbank
|7,51
|3,30
|11,13
|Akçansa
|21,32
|0,66
|32,40
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,03
|5,18
|-15,53
|Akfen GMYO
|5,12
|9,87
|183,27
|Akın Tekstil
|45,88
|7,00
|44,46
|Akiş GMYO
|1,89
|0,00
|-32,31
|Akmerkez GMYO
|55,70
|9,65
|-8,94
|Aksa
|35,04
|9,98
|153,64
|Aksa Enerji
|10,05
|3,29
|170,16
|Aksigorta
|8,47
|0,83
|1,94
|Aksu Enerji
|23,22
|2,56
|207,66
|Alarko Carrıer
|351,00
|2,39
|-3,06
|Alarko GMYO
|30,94
|2,79
|22,15
|Alarko Holding
|11,46
|0,97
|34,48
|Albaraka Türk
|1,97
|1,55
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,16
|8,64
|-1,69
|Alkim Kağıt
|19,44
|9,95
|50,19
|Alkim Kimya
|21,60
|5,37
|53,33
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,43
|0,00
|-2,45
|Altınyunus Çeşme
|66,05
|-3,58
|32,21
|Anadolu Efes
|31,74
|4,96
|48,59
|Anadolu Grubu Holding
|47,50
|5,60
|81,82
|Anadolu Hayat Emek.
|12,75
|0,08
|58,67
|Anadolu Isuzu
|25,80
|-0,62
|43,33
|Anadolu Sigorta
|6,85
|0,00
|-5,13
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|24,80
|-0,88
|Anel Elektrik
|2,58
|-0,77
|-3,86
|Arçelik
|51,05
|2,63
|79,38
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,50
|0,47
|25,88
|Arena Bilgisayar
|13,12
|3,14
|20,34
|Armada Bilgisayar
|66,00
|1,54
|34,47
|Arsan Tekstil
|5,90
|2,43
|48,02
|Arzum Ev Aletleri
|17,60
|0,92
|-27,17
|Aselsan
|25,76
|5,14
|42,49
|Ata GMYO
|3,87
|-1,78
|-29,76
|Atakule GMYO
|3,00
|0,67
|28,14
|Atlantis Yatırım Holding
|8,11
|5,32
|45,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|9,37
|-18,70
|ATP Bilgisayar
|62,00
|-4,62
|Avrasya GMYO
|2,49
|9,69
|-4,94
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,48
|9,73
|-22,50
|Avrupa Yatırım Holding
|6,85
|0,74
|14,17
|Aydem Enerji
|7,15
|-0,14
|Ayen Enerji
|6,60
|0,61
|22,00
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|28,02
|9,97
|148,41
|Aygaz
|24,80
|2,14
|74,82
|Bagfaş
|15,62
|-1,14
|118,15
|Bak Ambalaj
|21,10
|1,34
|6,69
|Balatacılar Balatacılık
|9,10
|-0,55
|10,44
|Bantaş Ambalaj
|3,59
|0,84
|14,82
|Banvit
|79,70
|1,79
|53,27
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,87
|-0,93
|Baştaş Başkent Çimento
|12,39
|9,94
|-28,67
|Batı Çimento
|16,30
|1,12
|246,07
|Batısöke Çimento
|2,46
|0,41
|0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|7,51
|0,13
|-29,22
|Bera Holding
|11,71
|0,34
|-42,26
|Berkosan Yalıtım
|8,75
|-0,68
|-1,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,28
|-0,75
|30,69
|Beyaz Filo
|10,46
|-3,15
|3,78
|Bilici Yatırım
|16,95
|-1,17
|206,33
|Bim Mağazalar
|78,25
|1,56
|13,17
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,69
|-4,15
|Birko Mensucat
|1,08
|0,93
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|9,65
|-1,03
|Birlik Mensucat
|2,12
|-5,36
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|14,69
|1,10
|-1,90
|BMS Çelik Hasır
|9,08
|5,83
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,62
|-0,65
|Borusan Mannesmann
|30,56
|0,39
|9,93
|Borusan Yat. Paz.
|416,30
|1,14
|-8,36
|Bosch Fren Sistemleri
|1.270,00
|0,40
|3,28
|Bossa
|38,16
|9,97
|113,78
|Brisa
|32,94
|0,49
|70,12
|Burçelik
|30,96
|9,94
|47,29
|Burçelik Vana
|27,42
|9,16
|-44,78
|Bursa Çimento
|4,72
|1,72
|-5,18
|Carrefoursa
|45,72
|3,07
|-36,32
|Casa Emtia Petrol
|131,70
|9,93
|24,25
|Ceo Event Medya
|13,70
|0,44
|113,06
|Coca Cola İçecek
|96,25
|0,26
|51,56
|Cosmos Yat. Holding
|9,26
|1,31
|14,89
|Credıtwest Faktorıng
|3,67
|-7,09
|-37,48
|Çan2 Termik
|12,51
|-0,40
|Çelebi
|219,00
|-1,84
|19,98
|Çelik Halat
|8,82
|0,23
|-3,05
|Çemaş Döküm
|1,28
|0,79
|-24,82
|Çemtaş
|17,80
|1,02
|13,30
|Çimbeton
|257,90
|5,65
|-13,02
|Çimentaş
|32,16
|0,00
|-11,06
|Çimsa
|39,50
|2,01
|121,91
|Çuhadaroğlu Metal
|11,14
|2,20
|46,44
|Dagi Giyim
|2,93
|0,00
|-13,98
|Dagi Yatırım Holding
|11,72
|-0,59
|-9,15
|Dardanel
|2,95
|0,00
|-44,60
|Datagate Bilgisayar
|13,59
|-0,37
|-15,64
|Demısaş Döküm
|9,45
|0,85
|45,94
|Denge Holding
|1,30
|0,00
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,92
|-1,54
|4,23
|Derimod
|8,03
|-0,74
|-17,56
|Derlüks Yatırım Holding
|5,11
|-1,73
|-42,06
|Desa Deri
|8,93
|-0,56
|-8,32
|Despec Bilgisayar
|10,11
|1,61
|-22,59
|Deva Holding
|31,80
|0,95
|32,18
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,01
|6,20
|20,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,97
|-1,00
|6,43
|Ditaş Doğan
|27,14
|-0,80
|108,67
|DO-CO
|1.199,90
|1,79
|90,46
|Doğan Burda
|124,20
|-10,00
|453,48
|Doğan Holding
|3,46
|0,29
|15,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,38
|1,71
|2,19
|Doğu Aras Enerji
|95,30
|-0,88
|Doğusan
|3,62
|-2,16
|-0,31
|Doğuş GMYO
|10,40
|-0,57
|27,29
|Doğuş Otomotiv
|51,35
|-0,68
|98,08
|Döktaş Dökümcülük
|33,50
|-0,53
|9,41
|Duran Doğan Basım
|19,18
|-3,03
|82,84
|Dyo Boya
|11,02
|-0,90
|-2,02
|Eczacıbaşı İlaç
|7,79
|3,59
|8,17
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,70
|5,21
|92,06
|E-Data Teknoloji
|17,50
|5,80
|Edip Gayrimenkul
|3,39
|-0,59
|2,11
|Ege Endüstri
|1.967,00
|-0,68
|18,15
|Ege Gübre
|279,50
|2,12
|94,83
|Ege Profil
|36,70
|2,40
|-2,51
|Ege Seramik
|17,09
|2,46
|76,87
|Egeplast
|23,98
|-1,15
|-27,99
|Ekiz Kimya
|7,58
|1,20
|6,31
|Elite Naturel Organik Gıda
|26,60
|-1,26
|Emek Elektrik
|3,03
|-1,30
|6,12
|Eminiş Ambalaj
|20,10
|-2,43
|-45,44
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|0,80
|19,64
|Enerjisa Enerji
|14,80
|4,08
|28,36
|Enka İnşaat
|16,73
|0,72
|137,58
|Erbosan
|142,90
|-0,83
|252,36
|Ereğli Demir Çelik
|28,68
|7,34
|118,32
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,34
|4,05
|Ersu Gıda
|5,46
|0,37
|10,53
|Escar Turizm Taşımacılık
|34,20
|3,07
|Escort Teknoloji
|6,38
|-0,16
|-2,89
|Esenboğa Elektrik
|31,42
|1,03
|65,14
|Etiler Gıda
|5,20
|1,76
|30,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,73
|-0,80
|-2,34
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,74
|-0,27
|5,70
|Euro Yat. Ort.
|3,58
|-0,28
|-19,40
|Euro Yatırım Holding
|2,17
|-6,06
|-23,59
|Europap Tezol Kağıt
|16,64
|-0,18
|Fade Gıda
|7,80
|-0,38
|49,95
|Fenerbahçe Futbol
|34,70
|5,22
|17,39
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,91
|-7,32
|-1,29
|F-M İzmit Piston
|142,80
|1,85
|16,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,68
|-0,22
|4,99
|Ford Otosan
|267,10
|3,33
|122,40
|Formet Metal ve Cam
|1,31
|0,77
|-46,60
|Frigo Pak Gıda
|3,97
|-0,25
|53,28
|Galata Wind Enerji
|5,21
|-0,95
|Galatasaray Sportif
|3,97
|0,51
|-1,98
|Garanti Bankası
|11,92
|1,62
|17,43
|Garanti Faktoring
|15,01
|9,96
|34,86
|Garanti Yat. Ort.
|2,51
|0,80
|-21,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,92
|1,54
|33,65
|Gediz Ambalaj
|20,12
|3,34
|50,15
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,58
|-2,30
|Gen İlaç
|13,59
|0,52
|Gentaş
|3,79
|1,34
|-16,03
|Gersan Elektrik
|5,86
|-3,30
|-4,56
|Gimat Mağazacılık
|2,30
|-0,43
|Girişim Elektrik Sanayi
|20,50
|-2,29
|Global Men. Değ.
|6,28
|0,32
|4,49
|Global Yat. Holding
|2,36
|-0,84
|-32,82
|Good-Year
|10,20
|2,72
|28,01
|Göltaş Çimento
|49,10
|2,29
|19,63
|Gözde Girişim
|9,15
|3,04
|14,66
|GSD Denizcilik
|4,13
|1,72
|69,60
|GSD Holding
|3,64
|4,90
|45,02
|Gübre Fabrik.
|87,85
|1,33
|2,09
|Güler Yat. Holding
|2,90
|0,35
|-16,25
|Halk GMYO
|2,74
|0,74
|-10,10
|Hatay Tekstil
|20,20
|0,10
|48,14
|Hedef Girişim
|2,92
|3,91
|15,65
|Hedef Holding
|5,92
|9,83
|Hektaş
|15,09
|3,00
|182,46
|HUB Girişim
|10,67
|2,99
|-41,37
|Hürriyet Gzt.
|2,02
|-1,46
|-3,81
|ICBC Turkey Bank
|6,18
|0,82
|-4,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,00
|-2,38
|137,74
|İdealist GMYO
|2,08
|-0,95
|-12,35
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|1,96
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|0,00
|-25,60
|İhlas Gazetecilik
|0,81
|0,00
|-67,12
|İhlas Haber Ajansı
|8,87
|5,47
|İhlas Holding
|0,63
|3,28
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|1,35
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|8,30
|-0,24
|78,65
|Info Yatırım
|5,66
|3,85
|21,19
|İntema
|91,05
|9,96
|128,20
|Inveo Yatırım Holding
|29,80
|0,00
|105,91
|İpek Doğal Enerji
|16,99
|8,08
|29,89
|İskenderun Demir Çelik
|23,00
|0,52
|171,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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