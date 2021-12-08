Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,22-0,19-32,56
Acıpayam Selüloz20,38-2,9519,69
Adel Kalemcilik30,501,60-8,65
Adese Gayrimenkul0,79-1,25-67,37
Afyon Çimento4,13-0,72-19,18
AGESA Hayat Emeklilik20,801,0721,38
Ak Enerji1,98-1,00-10,41
Akbank7,412,779,65
Akçansa20,78-1,0529,05
Akdeniz Yatırım Hold.1,87-3,11-22,19
Akfen GMYO4,76-6,30163,35
Akın Tekstil42,308,8033,19
Akiş GMYO1,850,00-33,75
Akmerkez GMYO44,720,04-26,89
Aksa29,98-0,27117,02
Aksa Enerji9,48-1,35154,84
Aksigorta8,222,11-1,07
Aksu Enerji22,20-1,60194,15
Alarko Carrıer345,001,47-4,72
Alarko GMYO30,560,1320,64
Alarko Holding11,53-0,0935,31
Albaraka Türk1,970,511,55
Alcatel Lucent Teletaş28,28-2,75-4,65
Alkim Kağıt16,971,0131,11
Alkim Kimya20,365,4944,53
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,36-2,86-7,22
Altınyunus Çeşme71,903,9843,92
Anadolu Efes28,402,0832,95
Anadolu Grubu Holding42,505,7762,68
Anadolu Hayat Emek.13,270,5365,14
Anadolu Isuzu25,84-1,0743,56
Anadolu Sigorta6,59-0,90-8,73
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji22,90-2,55

Anel Elektrik2,65-1,12-1,25
Arçelik49,181,3672,81
ARD Bilişim Teknolojileri7,880,3816,70
Arena Bilgisayar12,800,4717,41
Armada Bilgisayar65,451,4733,35
Arsan Tekstil5,801,4045,51
Arzum Ev Aletleri17,68-1,94-26,83
Aselsan23,903,5532,20
Ata GMYO4,020,50-27,04
Atakule GMYO2,94-2,6525,58
Atlantis Yatırım Holding7,47-0,4034,35
Atlas Yat. Ort.1,30-0,76-24,51
ATP Bilgisayar63,559,95

Avrasya GMYO1,890,00-27,84
Avrasya Petrol ve Tur.2,24-1,32-30,00
Avrupa Yatırım Holding6,753,6912,50
Aydem Enerji7,11-0,84

Ayen Enerji6,64-1,6322,74
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,289,86115,25
Aygaz23,562,4366,07
Bagfaş13,9710,0095,11
Bak Ambalaj21,101,446,69
Balatacılar Balatacılık9,808,5318,93
Bantaş Ambalaj3,53-0,2812,90
Banvit77,000,6548,08
Başkent Doğalgaz GMYO14,277,05

Baştaş Başkent Çimento13,00-2,33-25,16
Batı Çimento15,87-4,28236,94
Batısöke Çimento2,42-3,20-0,82
Bayrak Taban Sanayi7,59-2,06-28,46
Bera Holding11,41-1,47-43,74
Berkosan Yalıtım8,70-2,25-2,47
Beşiktaş Futbol Yat.5,200,3928,71
Beyaz Filo9,917,14-1,68
Bilici Yatırım17,413,02214,64
Bim Mağazalar76,15-1,8110,13
Biotrend Çevre ve Enerji7,12-1,11

Birko Mensucat1,00-0,99-9,91
Birleşim Mühendislik9,94-0,20

Birlik Mensucat2,103,96-39,31
Bizim Mağazaları14,66-2,14-2,10
BMS Çelik Hasır8,85-2,32

Boğaziçi Beton Sanayi4,731,28

Borusan Mannesmann30,941,8411,29
Borusan Yat. Paz.417,504,58-8,10
Bosch Fren Sistemleri1.173,509,88-4,57
Bossa32,665,7682,97
Brisa33,966,1375,38
Burçelik28,18-2,8334,06
Burçelik Vana25,60-3,10-48,45
Bursa Çimento4,741,07-4,77
Carrefoursa44,460,50-38,08
Casa Emtia Petrol112,500,636,13
Ceo Event Medya13,664,43112,44
Coca Cola İçecek97,501,4653,52
Cosmos Yat. Holding9,261,8714,89
Credıtwest Faktorıng4,86-10,00-17,21
Çan2 Termik12,651,61

Çelebi208,106,1714,01
Çelik Halat8,995,64-1,18
Çemaş Döküm1,29-1,53-24,23
Çemtaş17,820,9113,42
Çimbeton243,906,74-17,74
Çimentaş34,445,06-4,76
Çimsa37,58-0,27111,12
Çuhadaroğlu Metal10,570,1938,95
Dagi Giyim2,93-0,68-13,98
Dagi Yatırım Holding12,192,01-5,50
Dardanel3,01-5,35-43,47
Datagate Bilgisayar14,021,96-12,97
Demısaş Döküm9,441,6145,78
Denge Holding1,320,00-56,54
Deniz GMYO1,731,17-6,08
Derimod8,22-1,79-15,61
Derlüks Yatırım Holding5,222,55-40,82
Desa Deri9,320,65-4,31
Despec Bilgisayar10,180,59-22,05
Deva Holding31,182,3629,60
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,980,3120,46
Diriteks Diriliş Tekstil4,00-4,767,24
Ditaş Doğan27,563,22111,90
DO-CO1.210,502,0692,14
Doğan Burda153,309,97583,16
Doğan Holding3,500,0016,74
Doğtaş Kelebek Mobilya2,35-1,260,90
Doğu Aras Enerji98,00-3,07

Doğusan3,84-0,265,75
Doğuş GMYO10,77-0,5531,82
Doğuş Otomotiv50,30-1,1894,03
Döktaş Dökümcülük35,300,2815,28
Duran Doğan Basım20,369,9494,09
Dyo Boya11,193,71-0,51
Eczacıbaşı İlaç7,420,133,03
Eczacıbaşı Yatırım50,500,1087,60
E-Data Teknoloji14,704,78

Edip Gayrimenkul3,50-1,965,42
Ege Endüstri1.975,002,9918,63
Ege Gübre265,406,6385,00
Ege Profil36,541,27-2,94
Ege Seramik16,75-2,1073,35
Egeplast26,380,69-20,78
Ekiz Kimya7,58-1,566,31
Elite Naturel Organik Gıda26,765,77

Emek Elektrik2,91-1,691,92
Eminiş Ambalaj20,601,18-44,08
Emlak Konut GMYO2,545,8320,12
Enerjisa Enerji14,23-0,2823,41
Enka İnşaat16,610,06135,88
Erbosan145,204,09258,03
Ereğli Demir Çelik25,32-0,4792,75
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,21-2,13

Ersu Gıda5,491,2911,13
Escar Turizm Taşımacılık30,120,00

Escort Teknoloji6,540,00-0,46
Esenboğa Elektrik31,88-2,5767,56
Etiler Gıda5,05-0,9826,88
Euro Kapital Yat. Ort.3,90-2,262,11
Euro Trend Yat. Ort.3,979,6712,20
Euro Yat. Ort.3,600,00-18,94
Euro Yatırım Holding1,913,80-32,75
Europap Tezol Kağıt16,854,98

Fade Gıda8,03-1,5954,37
Fenerbahçe Futbol32,14-0,198,73
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,600,00-11,80
F-M İzmit Piston139,001,4613,38
Fonet Bilgi Teknolojileri14,27-3,659,52
Ford Otosan257,60-0,19114,49
Formet Metal ve Cam1,28-2,29-47,82
Frigo Pak Gıda4,10-3,7658,30
Galata Wind Enerji5,25-1,69

Galatasaray Sportif3,97-1,73-1,98
Garanti Bankası11,981,2718,02
Garanti Faktoring14,06-2,9726,33
Garanti Yat. Ort.2,550,39-20,71
Gedik Y. Men. Değ.7,63-0,7828,75
Gediz Ambalaj19,82-0,4547,91
Gelecek Varlık Yönetimi13,20-2,58

Gen İlaç13,96-2,10

Gentaş3,85-1,79-14,70
Gersan Elektrik6,022,73-1,95
Gimat Mağazacılık2,484,20

Girişim Elektrik Sanayi21,32-9,97

Global Men. Değ.6,40-0,936,49
Global Yat. Holding2,42-0,41-31,12
Good-Year10,104,0226,75
Göltaş Çimento47,200,6815,00
Gözde Girişim9,10-1,0914,04
GSD Denizcilik4,170,2471,24
GSD Holding3,521,4440,24
Gübre Fabrik.86,051,530,00
Güler Yat. Holding2,97-2,30-14,23
Halk GMYO2,79-1,06-8,46
Hatay Tekstil19,842,0145,50
Hedef Girişim2,81-0,7111,30
Hedef Holding4,899,89

Hektaş14,769,99176,28
HUB Girişim10,420,39-42,75
Hürriyet Gzt.2,07-2,82-1,43
ICBC Turkey Bank6,29-0,32-3,23
İdeal Finansal Teknolojiler34,005,66152,60
İdealist GMYO2,13-2,29-10,24
İhlas Ev Aletleri1,03-1,90-44,71
İhlas Gayrimenkul0,940,00-24,80
İhlas Gazetecilik0,849,09-65,90
İhlas Haber Ajansı8,387,02

İhlas Holding0,62-1,59-44,77
İhlas Yayın Holding0,761,33-33,33
İndeks Bilgisayar8,293,2478,43
Info Yatırım5,330,1914,12
İntema70,406,6776,44
Inveo Yatırım Holding30,02-3,78107,43
İpek Doğal Enerji15,55-0,8918,88
İskenderun Demir Çelik23,301,22174,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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