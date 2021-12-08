Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,22
|-0,19
|-32,56
|Acıpayam Selüloz
|20,38
|-2,95
|19,69
|Adel Kalemcilik
|30,50
|1,60
|-8,65
|Adese Gayrimenkul
|0,79
|-1,25
|-67,37
|Afyon Çimento
|4,13
|-0,72
|-19,18
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,80
|1,07
|21,38
|Ak Enerji
|1,98
|-1,00
|-10,41
|Akbank
|7,41
|2,77
|9,65
|Akçansa
|20,78
|-1,05
|29,05
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|-3,11
|-22,19
|Akfen GMYO
|4,76
|-6,30
|163,35
|Akın Tekstil
|42,30
|8,80
|33,19
|Akiş GMYO
|1,85
|0,00
|-33,75
|Akmerkez GMYO
|44,72
|0,04
|-26,89
|Aksa
|29,98
|-0,27
|117,02
|Aksa Enerji
|9,48
|-1,35
|154,84
|Aksigorta
|8,22
|2,11
|-1,07
|Aksu Enerji
|22,20
|-1,60
|194,15
|Alarko Carrıer
|345,00
|1,47
|-4,72
|Alarko GMYO
|30,56
|0,13
|20,64
|Alarko Holding
|11,53
|-0,09
|35,31
|Albaraka Türk
|1,97
|0,51
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,28
|-2,75
|-4,65
|Alkim Kağıt
|16,97
|1,01
|31,11
|Alkim Kimya
|20,36
|5,49
|44,53
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,36
|-2,86
|-7,22
|Altınyunus Çeşme
|71,90
|3,98
|43,92
|Anadolu Efes
|28,40
|2,08
|32,95
|Anadolu Grubu Holding
|42,50
|5,77
|62,68
|Anadolu Hayat Emek.
|13,27
|0,53
|65,14
|Anadolu Isuzu
|25,84
|-1,07
|43,56
|Anadolu Sigorta
|6,59
|-0,90
|-8,73
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|22,90
|-2,55
|Anel Elektrik
|2,65
|-1,12
|-1,25
|Arçelik
|49,18
|1,36
|72,81
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,88
|0,38
|16,70
|Arena Bilgisayar
|12,80
|0,47
|17,41
|Armada Bilgisayar
|65,45
|1,47
|33,35
|Arsan Tekstil
|5,80
|1,40
|45,51
|Arzum Ev Aletleri
|17,68
|-1,94
|-26,83
|Aselsan
|23,90
|3,55
|32,20
|Ata GMYO
|4,02
|0,50
|-27,04
|Atakule GMYO
|2,94
|-2,65
|25,58
|Atlantis Yatırım Holding
|7,47
|-0,40
|34,35
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|-0,76
|-24,51
|ATP Bilgisayar
|63,55
|9,95
|Avrasya GMYO
|1,89
|0,00
|-27,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,24
|-1,32
|-30,00
|Avrupa Yatırım Holding
|6,75
|3,69
|12,50
|Aydem Enerji
|7,11
|-0,84
|Ayen Enerji
|6,64
|-1,63
|22,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,28
|9,86
|115,25
|Aygaz
|23,56
|2,43
|66,07
|Bagfaş
|13,97
|10,00
|95,11
|Bak Ambalaj
|21,10
|1,44
|6,69
|Balatacılar Balatacılık
|9,80
|8,53
|18,93
|Bantaş Ambalaj
|3,53
|-0,28
|12,90
|Banvit
|77,00
|0,65
|48,08
|Başkent Doğalgaz GMYO
|14,27
|7,05
|Baştaş Başkent Çimento
|13,00
|-2,33
|-25,16
|Batı Çimento
|15,87
|-4,28
|236,94
|Batısöke Çimento
|2,42
|-3,20
|-0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|7,59
|-2,06
|-28,46
|Bera Holding
|11,41
|-1,47
|-43,74
|Berkosan Yalıtım
|8,70
|-2,25
|-2,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,20
|0,39
|28,71
|Beyaz Filo
|9,91
|7,14
|-1,68
|Bilici Yatırım
|17,41
|3,02
|214,64
|Bim Mağazalar
|76,15
|-1,81
|10,13
|Biotrend Çevre ve Enerji
|7,12
|-1,11
|Birko Mensucat
|1,00
|-0,99
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|9,94
|-0,20
|Birlik Mensucat
|2,10
|3,96
|-39,31
|Bizim Mağazaları
|14,66
|-2,14
|-2,10
|BMS Çelik Hasır
|8,85
|-2,32
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,73
|1,28
|Borusan Mannesmann
|30,94
|1,84
|11,29
|Borusan Yat. Paz.
|417,50
|4,58
|-8,10
|Bosch Fren Sistemleri
|1.173,50
|9,88
|-4,57
|Bossa
|32,66
|5,76
|82,97
|Brisa
|33,96
|6,13
|75,38
|Burçelik
|28,18
|-2,83
|34,06
|Burçelik Vana
|25,60
|-3,10
|-48,45
|Bursa Çimento
|4,74
|1,07
|-4,77
|Carrefoursa
|44,46
|0,50
|-38,08
|Casa Emtia Petrol
|112,50
|0,63
|6,13
|Ceo Event Medya
|13,66
|4,43
|112,44
|Coca Cola İçecek
|97,50
|1,46
|53,52
|Cosmos Yat. Holding
|9,26
|1,87
|14,89
|Credıtwest Faktorıng
|4,86
|-10,00
|-17,21
|Çan2 Termik
|12,65
|1,61
|Çelebi
|208,10
|6,17
|14,01
|Çelik Halat
|8,99
|5,64
|-1,18
|Çemaş Döküm
|1,29
|-1,53
|-24,23
|Çemtaş
|17,82
|0,91
|13,42
|Çimbeton
|243,90
|6,74
|-17,74
|Çimentaş
|34,44
|5,06
|-4,76
|Çimsa
|37,58
|-0,27
|111,12
|Çuhadaroğlu Metal
|10,57
|0,19
|38,95
|Dagi Giyim
|2,93
|-0,68
|-13,98
|Dagi Yatırım Holding
|12,19
|2,01
|-5,50
|Dardanel
|3,01
|-5,35
|-43,47
|Datagate Bilgisayar
|14,02
|1,96
|-12,97
|Demısaş Döküm
|9,44
|1,61
|45,78
|Denge Holding
|1,32
|0,00
|-56,54
|Deniz GMYO
|1,73
|1,17
|-6,08
|Derimod
|8,22
|-1,79
|-15,61
|Derlüks Yatırım Holding
|5,22
|2,55
|-40,82
|Desa Deri
|9,32
|0,65
|-4,31
|Despec Bilgisayar
|10,18
|0,59
|-22,05
|Deva Holding
|31,18
|2,36
|29,60
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,98
|0,31
|20,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,00
|-4,76
|7,24
|Ditaş Doğan
|27,56
|3,22
|111,90
|DO-CO
|1.210,50
|2,06
|92,14
|Doğan Burda
|153,30
|9,97
|583,16
|Doğan Holding
|3,50
|0,00
|16,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,35
|-1,26
|0,90
|Doğu Aras Enerji
|98,00
|-3,07
|Doğusan
|3,84
|-0,26
|5,75
|Doğuş GMYO
|10,77
|-0,55
|31,82
|Doğuş Otomotiv
|50,30
|-1,18
|94,03
|Döktaş Dökümcülük
|35,30
|0,28
|15,28
|Duran Doğan Basım
|20,36
|9,94
|94,09
|Dyo Boya
|11,19
|3,71
|-0,51
|Eczacıbaşı İlaç
|7,42
|0,13
|3,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,50
|0,10
|87,60
|E-Data Teknoloji
|14,70
|4,78
|Edip Gayrimenkul
|3,50
|-1,96
|5,42
|Ege Endüstri
|1.975,00
|2,99
|18,63
|Ege Gübre
|265,40
|6,63
|85,00
|Ege Profil
|36,54
|1,27
|-2,94
|Ege Seramik
|16,75
|-2,10
|73,35
|Egeplast
|26,38
|0,69
|-20,78
|Ekiz Kimya
|7,58
|-1,56
|6,31
|Elite Naturel Organik Gıda
|26,76
|5,77
|Emek Elektrik
|2,91
|-1,69
|1,92
|Eminiş Ambalaj
|20,60
|1,18
|-44,08
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|5,83
|20,12
|Enerjisa Enerji
|14,23
|-0,28
|23,41
|Enka İnşaat
|16,61
|0,06
|135,88
|Erbosan
|145,20
|4,09
|258,03
|Ereğli Demir Çelik
|25,32
|-0,47
|92,75
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,21
|-2,13
|Ersu Gıda
|5,49
|1,29
|11,13
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,12
|0,00
|Escort Teknoloji
|6,54
|0,00
|-0,46
|Esenboğa Elektrik
|31,88
|-2,57
|67,56
|Etiler Gıda
|5,05
|-0,98
|26,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,90
|-2,26
|2,11
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,97
|9,67
|12,20
|Euro Yat. Ort.
|3,60
|0,00
|-18,94
|Euro Yatırım Holding
|1,91
|3,80
|-32,75
|Europap Tezol Kağıt
|16,85
|4,98
|Fade Gıda
|8,03
|-1,59
|54,37
|Fenerbahçe Futbol
|32,14
|-0,19
|8,73
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,60
|0,00
|-11,80
|F-M İzmit Piston
|139,00
|1,46
|13,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,27
|-3,65
|9,52
|Ford Otosan
|257,60
|-0,19
|114,49
|Formet Metal ve Cam
|1,28
|-2,29
|-47,82
|Frigo Pak Gıda
|4,10
|-3,76
|58,30
|Galata Wind Enerji
|5,25
|-1,69
|Galatasaray Sportif
|3,97
|-1,73
|-1,98
|Garanti Bankası
|11,98
|1,27
|18,02
|Garanti Faktoring
|14,06
|-2,97
|26,33
|Garanti Yat. Ort.
|2,55
|0,39
|-20,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,63
|-0,78
|28,75
|Gediz Ambalaj
|19,82
|-0,45
|47,91
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,20
|-2,58
|Gen İlaç
|13,96
|-2,10
|Gentaş
|3,85
|-1,79
|-14,70
|Gersan Elektrik
|6,02
|2,73
|-1,95
|Gimat Mağazacılık
|2,48
|4,20
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,32
|-9,97
|Global Men. Değ.
|6,40
|-0,93
|6,49
|Global Yat. Holding
|2,42
|-0,41
|-31,12
|Good-Year
|10,10
|4,02
|26,75
|Göltaş Çimento
|47,20
|0,68
|15,00
|Gözde Girişim
|9,10
|-1,09
|14,04
|GSD Denizcilik
|4,17
|0,24
|71,24
|GSD Holding
|3,52
|1,44
|40,24
|Gübre Fabrik.
|86,05
|1,53
|0,00
|Güler Yat. Holding
|2,97
|-2,30
|-14,23
|Halk GMYO
|2,79
|-1,06
|-8,46
|Hatay Tekstil
|19,84
|2,01
|45,50
|Hedef Girişim
|2,81
|-0,71
|11,30
|Hedef Holding
|4,89
|9,89
|Hektaş
|14,76
|9,99
|176,28
|HUB Girişim
|10,42
|0,39
|-42,75
|Hürriyet Gzt.
|2,07
|-2,82
|-1,43
|ICBC Turkey Bank
|6,29
|-0,32
|-3,23
|İdeal Finansal Teknolojiler
|34,00
|5,66
|152,60
|İdealist GMYO
|2,13
|-2,29
|-10,24
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|-1,90
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,00
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|0,84
|9,09
|-65,90
|İhlas Haber Ajansı
|8,38
|7,02
|İhlas Holding
|0,62
|-1,59
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|1,33
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|8,29
|3,24
|78,43
|Info Yatırım
|5,33
|0,19
|14,12
|İntema
|70,40
|6,67
|76,44
|Inveo Yatırım Holding
|30,02
|-3,78
|107,43
|İpek Doğal Enerji
|15,55
|-0,89
|18,88
|İskenderun Demir Çelik
|23,30
|1,22
|174,66
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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