Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,10
|-2,86
|-34,11
|Acıpayam Selüloz
|15,50
|-2,82
|-8,97
|Adel Kalemcilik
|28,14
|0,36
|-17,80
|Adese Gayrimenkul
|1,24
|0,00
|-55,71
|Afyon Çimento
|3,41
|-2,29
|-33,27
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,60
|-1,01
|0,09
|Ak Enerji
|1,81
|3,43
|-18,10
|Akbank
|5,35
|-3,60
|-20,83
|Akçansa
|13,62
|-3,40
|-15,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,76
|1,85
|14,85
|Akfen GMYO
|3,96
|2,59
|51,68
|Akın Tekstil
|32,10
|-3,14
|1,07
|Akiş GMYO
|1,71
|-3,39
|-38,76
|Akmerkez GMYO
|37,14
|-2,83
|-39,92
|Aksa
|20,96
|0,19
|51,72
|Aksa Enerji
|14,33
|-2,78
|92,61
|Aksigorta
|6,81
|-2,58
|-18,04
|Aksu Enerji
|11,02
|1,01
|46,01
|Alarko Carrıer
|306,50
|-4,58
|-15,68
|Alarko GMYO
|20,88
|-2,43
|-17,57
|Alarko Holding
|8,89
|-2,95
|4,32
|Albaraka Türk
|1,48
|-2,63
|-23,71
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,06
|-2,59
|-18,88
|Alkim Kağıt
|14,13
|-1,87
|9,17
|Alkim Kimya
|14,75
|-1,99
|4,71
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,83
|-2,66
|-16,44
|Altınyunus Çeşme
|52,80
|-3,74
|5,68
|Anadolu Efes
|20,40
|-2,30
|-4,50
|Anadolu Grubu Holding
|22,20
|-2,12
|-15,02
|Anadolu Hayat Emek.
|9,34
|-1,58
|16,23
|Anadolu Isuzu
|15,22
|-2,93
|-15,44
|Anadolu Sigorta
|6,02
|-1,63
|-16,63
|Anel Elektrik
|2,54
|-3,05
|-19,87
|Arçelik
|31,70
|-0,63
|11,39
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,22
|-4,33
|0,29
|Arena Bilgisayar
|9,72
|-2,90
|-10,84
|Armada Bilgisayar
|51,65
|-2,09
|5,24
|Arsan Tekstil
|4,29
|-3,81
|7,63
|Arzum Ev Aletleri
|19,49
|-3,32
|-19,34
|Aselsan
|14,98
|0,81
|-17,92
|Ata GMYO
|4,08
|-3,32
|-25,95
|Atakule GMYO
|3,52
|2,03
|50,36
|Atlantis Yatırım Holding
|4,60
|3,37
|-17,27
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|-1,36
|-17,14
|ATP Bilgisayar
|35,40
|-5,50
|Avrasya GMYO
|2,74
|-9,87
|4,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,72
|-2,51
|-15,00
|Avrupa Yatırım Holding
|5,75
|0,00
|-4,17
|Aydem Enerji
|6,61
|-2,65
|Ayen Enerji
|4,70
|-3,49
|-13,12
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,65
|-1,84
|65,34
|Aygaz
|14,88
|-3,00
|4,89
|Bagfaş
|18,73
|-1,42
|-6,35
|Bak Ambalaj
|19,35
|-3,73
|-2,16
|Balatacılar Balatacılık
|9,46
|10,00
|14,81
|Bantaş Ambalaj
|3,52
|-2,22
|12,58
|Banvit
|66,15
|-0,53
|27,21
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,60
|-3,53
|Baştaş Başkent Çimento
|9,30
|-4,32
|-46,46
|Batı Çimento
|11,72
|-2,25
|148,83
|Batısöke Çimento
|3,00
|-0,33
|22,95
|Bayrak Taban Sanayi
|8,34
|0,72
|-21,39
|Bera Holding
|9,59
|-3,42
|-52,71
|Berkosan Yalıtım
|8,27
|-5,49
|-7,29
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,59
|5,44
|63,12
|Beyaz Filo
|8,52
|-2,07
|-15,47
|Bilici Yatırım
|18,01
|-1,69
|225,48
|Bim Mağazalar
|67,60
|-2,94
|-5,18
|Biotrend Çevre ve Enerji
|35,14
|-2,12
|Birko Mensucat
|1,09
|-3,54
|-1,80
|Birleşim Mühendislik
|9,99
|0,10
|Birlik Mensucat
|2,11
|-4,09
|-39,02
|Bizim Mağazaları
|12,41
|-1,27
|-19,21
|BMS Çelik Hasır
|8,44
|-9,93
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,68
|-0,64
|Borusan Mannesmann
|22,50
|-4,09
|-19,06
|Borusan Yat. Paz.
|374,60
|-8,57
|-17,54
|Bosch Fren Sistemleri
|836,20
|-2,21
|-32,00
|Bossa
|27,96
|-1,55
|56,64
|Brisa
|21,62
|-1,73
|11,65
|Burçelik
|20,68
|-4,70
|-1,62
|Burçelik Vana
|22,00
|-4,26
|-55,70
|Bursa Çimento
|3,24
|-3,57
|-34,91
|Carrefoursa
|42,00
|-4,89
|-41,50
|Casa Emtia Petrol
|126,50
|-3,07
|19,34
|Ceo Event Medya
|8,08
|-1,46
|25,66
|Coca Cola İçecek
|83,75
|-2,73
|31,87
|Cosmos Yat. Holding
|10,16
|-3,88
|26,05
|Credıtwest Faktorıng
|4,17
|-2,34
|-28,96
|Çan2 Termik
|12,61
|-0,39
|Çelebi
|157,00
|-1,88
|-13,98
|Çelik Halat
|6,06
|-2,10
|-33,39
|Çemaş Döküm
|1,16
|-2,52
|-31,87
|Çemtaş
|12,95
|-1,67
|-17,57
|Çimbeton
|207,00
|-2,54
|-30,19
|Çimentaş
|26,02
|-3,27
|-28,04
|Çimsa
|25,70
|-4,74
|44,38
|Çuhadaroğlu Metal
|7,67
|-4,24
|0,82
|Dagi Giyim
|3,54
|4,42
|3,92
|Dagi Yatırım Holding
|12,50
|-0,71
|-3,10
|Dardanel
|2,68
|-5,30
|-49,67
|Datagate Bilgisayar
|13,18
|-3,09
|-18,19
|Demısaş Döküm
|6,69
|-1,62
|3,31
|Denge Holding
|1,55
|-0,64
|-48,97
|Deniz GMYO
|2,08
|-0,95
|12,92
|Derimod
|9,92
|-0,60
|1,85
|Derlüks Yatırım Holding
|4,61
|-0,22
|-47,73
|Desa Deri
|8,88
|-1,99
|-8,83
|Despec Bilgisayar
|12,31
|1,57
|-5,74
|Deva Holding
|22,24
|-4,14
|-7,56
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,29
|-4,00
|4,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,34
|-4,64
|43,16
|Ditaş Doğan
|16,80
|-2,15
|29,17
|DO-CO
|680,00
|-2,27
|7,94
|Doğan Burda
|22,60
|-2,08
|0,71
|Doğan Holding
|2,48
|-1,59
|-17,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,40
|1,69
|3,05
|Doğusan
|5,14
|-1,72
|17,35
|Doğuş GMYO
|8,84
|-2,43
|8,20
|Doğuş Otomotiv
|33,84
|-3,59
|30,54
|Döktaş Dökümcülük
|29,98
|-2,98
|-2,09
|Duran Doğan Basım
|14,27
|-0,07
|36,03
|Dyo Boya
|10,01
|-2,53
|-11,00
|Eczacıbaşı İlaç
|5,87
|-2,81
|-18,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,00
|-4,28
|41,16
|E-Data Teknoloji
|10,89
|-3,54
|Edip Gayrimenkul
|3,76
|9,94
|13,25
|Ege Endüstri
|1.149,50
|-2,73
|-30,96
|Ege Gübre
|152,70
|-2,18
|6,44
|Ege Profil
|27,02
|-2,38
|-29,34
|Ege Seramik
|12,50
|-2,95
|29,37
|Egeplast
|26,32
|0,84
|-20,96
|Ekiz Kimya
|6,02
|-4,90
|-15,57
|Emek Elektrik
|2,50
|-2,34
|-12,44
|Eminiş Ambalaj
|18,68
|-5,56
|-49,29
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|-2,20
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,47
|-0,85
|-9,20
|Enka İnşaat
|10,14
|-0,39
|44,00
|Erbosan
|108,90
|-3,20
|168,52
|Ereğli Demir Çelik
|16,49
|-3,23
|25,53
|Ersu Gıda
|3,55
|0,57
|-28,14
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,72
|-4,64
|Escort Teknoloji
|5,52
|-3,16
|-15,98
|Esenboğa Elektrik
|31,68
|-6,27
|66,51
|Etiler Gıda
|5,29
|-1,12
|32,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,48
|-2,99
|69,66
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|-1,45
|-3,91
|Euro Yat. Ort.
|3,16
|-4,24
|-28,85
|Euro Yatırım Holding
|2,31
|-0,43
|-18,66
|Europap Tezol Kağıt
|17,94
|-2,71
|Fade Gıda
|8,18
|-1,68
|57,26
|Fenerbahçe Futbol
|31,00
|-4,38
|4,87
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,41
|-2,82
|-18,25
|F-M İzmit Piston
|104,50
|-3,06
|-14,76
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,88
|-3,41
|-8,83
|Ford Otosan
|165,20
|-0,54
|35,26
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|-1,63
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|18,15
|-4,32
|-13,49
|Galata Wind Enerji
|3,53
|-2,75
|Galatasaray Sportif
|3,43
|-4,99
|-15,31
|Garanti Bankası
|9,08
|-3,30
|-10,55
|Garanti Faktoring
|11,30
|9,92
|1,53
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|-0,43
|-28,79
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,80
|-3,13
|14,75
|Gediz Ambalaj
|17,21
|3,24
|28,43
|Gen İlaç
|13,49
|-2,88
|Gentaş
|2,99
|-2,61
|-33,75
|Gersan Elektrik
|5,32
|-3,45
|-13,36
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,42
|-0,26
|Global Men. Değ.
|6,10
|-0,81
|1,50
|Global Yat. Holding
|2,02
|-2,88
|-42,50
|Good-Year
|7,49
|-2,47
|-6,00
|Göltaş Çimento
|37,00
|-2,73
|-9,85
|Gözde Girişim
|5,52
|-2,82
|-30,83
|GSD Denizcilik
|2,97
|1,71
|21,96
|GSD Holding
|2,33
|0,43
|-7,17
|Gübre Fabrik.
|48,32
|-0,49
|-43,85
|Güler Yat. Holding
|2,52
|-3,82
|-27,22
|Halk GMYO
|2,45
|-0,41
|-19,62
|Hatay Tekstil
|16,45
|-0,78
|20,64
|Hedef Girişim
|2,68
|-3,25
|6,15
|Hektaş
|8,08
|-0,12
|51,25
|HUB Girişim
|11,61
|9,94
|-36,21
|Hürriyet Gzt.
|2,29
|0,00
|9,05
|ICBC Turkey Bank
|5,53
|-2,98
|-14,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|49,32
|-0,36
|266,42
|İdealist GMYO
|2,41
|-2,03
|1,56
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|-3,06
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|-28,80
|İhlas Gazetecilik
|1,02
|-2,86
|-58,60
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|-3,90
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|6,24
|1,13
|34,31
|Info Yatırım
|3,71
|-3,64
|-20,57
|İntema
|34,30
|-2,45
|-14,04
|Inveo Yatırım Holding
|95,10
|-3,40
|115,06
|İpek Doğal Enerji
|11,49
|-1,88
|-12,16
|İskenderun Demir Çelik
|11,35
|-2,83
|25,61
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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