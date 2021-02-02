Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

02.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:08
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,682,81-0,78
Acıpayam Selüloz23,10-0,3534,93
Adel Kalemcilik29,606,55-13,54
Adese Alışveriş Ticaret2,970,346,07
Afyon Çimento5,371,325,09
Ak Enerji2,250,001,81
Akbank6,550,92-5,48
Akçansa19,493,4017,84
Akdeniz Yatırım Hold.5,020,40-2,90
Akfen GMYO4,661,75-4,12
Akın Tekstil42,521,4833,88
Akiş GMYO3,481,75-1,42
Akmerkez GMYO67,504,734,83
Aksa14,870,471,92
Aksa Enerji10,402,1639,78
Aksigorta9,53-1,452,47
Aksu Enerji15,151,347,29
Alarko Carrıer453,001,1224,14
Alarko GMYO25,921,25-0,92
Alarko Holding10,505,7421,53
Albaraka Türk2,131,439,79
Alcatel Lucent Teletaş31,428,955,93
Alkim Kağıt19,59-1,7644,60
Alkim Kimya18,22-0,0525,33
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,819,7728,31
Altınyunus Çeşme80,00-3,0960,13
Anadolu Efes24,50-1,925,69
Anadolu Grubu Holding28,641,858,40
Anadolu Hayat Emek.11,207,0729,18
Anadolu Isuzu20,861,6615,89
Anadolu Sigorta8,22-0,728,87
Anel Elektrik3,481,759,78
Arçelik34,924,5514,87
ARD Bilişim Teknolojileri59,30-3,1823,34
Arena Bilgisayar54,500,9358,43
Armada Bilgisayar64,000,1630,40
Arsan Tekstil8,20-0,7312,48
Artı Yatırım Holding7,604,1131,03
Arzum Ev Aletleri24,647,600,08
Aselsan17,480,34-4,22
Ata GMYO6,092,5310,53
Atakule GMYO3,9610,0057,14
Atlantis Yatırım Holding7,40-9,9833,09
Atlas Yat. Ort.1,851,655,71
AvivaSA Emeklilik Hayat19,441,257,87
Avrasya GMYO4,102,500,99
Avrasya Petrol ve Tur.3,100,98-3,13
Avrupa Yatırım Holding5,954,39-0,83
Ayen Enerji5,73-0,355,91
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,003,29-3,08
Aygaz17,921,2422,32
Bagfaş27,720,2238,60
Bak Ambalaj25,08-1,0324,16
Balatacılar Balatacılık7,55-0,26-8,37
Bantaş Ambalaj5,27-2,7712,37
Banvit52,600,381,15
Baştaş Başkent Çimento17,46-5,620,52
Batı Çimento11,21-4,84138,00
Batısöke Çimento3,46-7,7341,80
Bayrak Taban Sanayi11,039,973,96
Bera Holding24,729,9621,89
Berkosan Yalıtım10,102,2313,23
Beşiktaş Futbol Yat.4,010,75-0,74
Beyaz Filo17,14-3,2768,37
Bilici Yatırım7,080,856,63
Bim Mağazalar71,35-0,21-2,97
Birko Mensucat1,12-0,880,90
Birlik Mensucat2,900,00-16,18
Bizim Mağazaları15,220,53-0,91
Borusan Mannesmann32,722,1917,70
Borusan Yat. Paz.457,402,690,11
Bosch Fren Sistemleri1.189,600,69-3,98
Bossa21,06-0,0917,98
Brisa24,762,1524,17
Burçelik26,669,9826,83
Burçelik Vana42,22-2,00-14,98
Bursa Çimento12,203,481,33
Carrefoursa70,80-0,56-1,39
Casa Emtia Petrol150,000,0041,51
Ceo Event Medya7,95-3,0523,64
Coca Cola İçecek76,252,6215,88
Cosmos Yat. Holding11,53-5,8843,05
Credıtwest Faktorıng5,62-0,71-4,26
Çelebi157,500,13-13,71
Çelik Halat22,28-0,804,01
Çemaş Döküm2,220,003,26
Çemtaş17,05-0,537,23
Çimbeton408,50-3,8637,77
Çimentaş41,44-5,8214,60
Çimsa24,420,3337,19
Çuhadaroğlu Metal8,44-1,639,18
Dagi Giyim8,605,266,57
Dagi Yatırım Holding14,099,999,22
Dardanel31,60-2,23-5,67
Datagate Bilgisayar17,504,108,63
Demısaş Döküm7,125,647,72
Denge Holding5,90-1,677,66
Deniz GMYO6,0510,0076,90
Derimod10,701,909,86
Derlüks Deri9,891,4412,13
Desa Deri11,303,5716,02
Despec Bilgisayar13,865,806,13
Deva Holding30,186,7925,02
Dinamik Isı Makina Yalıtım17,669,9662,76
Diriteks Diriliş Tekstil6,799,8782,04
Ditaş Doğan39,8210,0021,85
DO-CO493,500,30-21,67
Doğan Burda21,120,96-5,88
Doğan Holding4,228,2137,46
Doğtaş Kelebek Mobilya2,833,6621,51
Doğusan5,32-0,1921,46
Doğuş GMYO9,00-0,7710,16
Doğuş Otomotiv36,126,4225,68
Döktaş Dökümcülük36,925,4920,57
Duran Doğan Basım12,5410,0019,54
Dyo Boya13,242,0816,55
Eczacıbaşı İlaç8,758,2917,29
Eczacıbaşı Yatırım37,768,6336,12
Edip Gayrimenkul3,440,003,61
Ege Endüstri1.669,400,51-3,35
Ege Gübre220,500,5951,86
Ege Profil39,002,421,99
Ege Seramik13,590,6732,07
Egeplast35,00-2,515,11
Ekiz Kimya9,609,9734,64
Emek Elektrik5,244,59-11,49
Eminiş Ambalaj38,804,305,32
Emlak Konut GMYO2,460,8214,95
Enerjisa Enerji12,180,00-2,64
Enka İnşaat8,042,689,09
Erbosan48,80-0,1619,02
Ereğli Demir Çelik14,622,17-2,08
Ersu Gıda5,031,411,82
Escort Teknoloji7,37-1,7312,18
Esenboğa Elektrik37,209,9995,48
Etiler Gıda4,95-2,1724,37
Euro Kapital Yat. Ort.4,039,814,68
Euro Trend Yat. Ort.4,339,9020,28
Euro Yat. Ort.5,306,0017,52
Euro Yatırım Holding3,620,5627,46
Fade Gıda9,339,8950,73
Fenerbahçe Futbol38,300,7929,57
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,662,1320,25
F-M İzmit Piston187,80-0,5851,09
Fonet Bilgi Teknolojileri15,39-0,3918,11
Ford Otosan160,701,5827,54
Formet Çelik Kapı4,44-1,11-6,53
Frigo Pak Gıda24,082,0314,78
Galatasaray Sportif3,770,80-6,91
Garanti Bankası9,692,22-6,56
Garanti Faktoring11,58-1,034,04
Garanti Yat. Ort.3,47-0,297,43
Gedik Y. Men. Değ.23,509,9286,51
Gediz Ambalaj35,76-0,2833,43
Gentaş5,761,05-3,03
Gersan Elektrik7,764,3026,38
Global Men. Değ.9,57-3,7259,23
Global Yat. Holding6,052,5429,27
Good-Year8,421,080,72
Göltaş Çimento59,4010,0043,97
Gözde Girişim6,982,05-12,53
GSD Denizcilik6,095,9120,83
GSD Holding2,51-1,570,00
Gübre Fabrik.68,70-0,65-20,16
Güler Yat. Holding10,72-2,28-1,38
Halk GMYO4,02-2,6625,23
Hatay Tekstil21,502,0954,12
Hedef Girişim4,466,4430,16
Hektaş26,860,0040,85
HUB Girişim18,392,511,04
Hürriyet Gzt.2,501,2119,05
ICBC Turkey Bank7,33-3,4312,77
İdealist Danışmanlık17,909,9532,99
İdealist GMYO8,764,2928,82
İhlas Ev Aletleri1,880,000,00
İhlas Gayrimenkul1,39-2,1111,20
İhlas Gazetecilik3,953,13-2,71
İhlas Holding1,230,00-0,81
İhlas Yayın Holding1,120,00-1,75
İndeks Bilgisayar20,701,478,21
Info Yatırım7,195,5811,47
İntema67,008,0667,92
Inveo Yatırım Holding145,609,97229,26
İpek Doğal Enerji12,92-1,67-1,22
İskenderun Demir Çelik11,472,2313,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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