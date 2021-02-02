Borsada günlük işlemler (1)
02.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:08
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,68
|2,81
|-0,78
|Acıpayam Selüloz
|23,10
|-0,35
|34,93
|Adel Kalemcilik
|29,60
|6,55
|-13,54
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,97
|0,34
|6,07
|Afyon Çimento
|5,37
|1,32
|5,09
|Ak Enerji
|2,25
|0,00
|1,81
|Akbank
|6,55
|0,92
|-5,48
|Akçansa
|19,49
|3,40
|17,84
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,02
|0,40
|-2,90
|Akfen GMYO
|4,66
|1,75
|-4,12
|Akın Tekstil
|42,52
|1,48
|33,88
|Akiş GMYO
|3,48
|1,75
|-1,42
|Akmerkez GMYO
|67,50
|4,73
|4,83
|Aksa
|14,87
|0,47
|1,92
|Aksa Enerji
|10,40
|2,16
|39,78
|Aksigorta
|9,53
|-1,45
|2,47
|Aksu Enerji
|15,15
|1,34
|7,29
|Alarko Carrıer
|453,00
|1,12
|24,14
|Alarko GMYO
|25,92
|1,25
|-0,92
|Alarko Holding
|10,50
|5,74
|21,53
|Albaraka Türk
|2,13
|1,43
|9,79
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,42
|8,95
|5,93
|Alkim Kağıt
|19,59
|-1,76
|44,60
|Alkim Kimya
|18,22
|-0,05
|25,33
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,81
|9,77
|28,31
|Altınyunus Çeşme
|80,00
|-3,09
|60,13
|Anadolu Efes
|24,50
|-1,92
|5,69
|Anadolu Grubu Holding
|28,64
|1,85
|8,40
|Anadolu Hayat Emek.
|11,20
|7,07
|29,18
|Anadolu Isuzu
|20,86
|1,66
|15,89
|Anadolu Sigorta
|8,22
|-0,72
|8,87
|Anel Elektrik
|3,48
|1,75
|9,78
|Arçelik
|34,92
|4,55
|14,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,30
|-3,18
|23,34
|Arena Bilgisayar
|54,50
|0,93
|58,43
|Armada Bilgisayar
|64,00
|0,16
|30,40
|Arsan Tekstil
|8,20
|-0,73
|12,48
|Artı Yatırım Holding
|7,60
|4,11
|31,03
|Arzum Ev Aletleri
|24,64
|7,60
|0,08
|Aselsan
|17,48
|0,34
|-4,22
|Ata GMYO
|6,09
|2,53
|10,53
|Atakule GMYO
|3,96
|10,00
|57,14
|Atlantis Yatırım Holding
|7,40
|-9,98
|33,09
|Atlas Yat. Ort.
|1,85
|1,65
|5,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,44
|1,25
|7,87
|Avrasya GMYO
|4,10
|2,50
|0,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,10
|0,98
|-3,13
|Avrupa Yatırım Holding
|5,95
|4,39
|-0,83
|Ayen Enerji
|5,73
|-0,35
|5,91
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,00
|3,29
|-3,08
|Aygaz
|17,92
|1,24
|22,32
|Bagfaş
|27,72
|0,22
|38,60
|Bak Ambalaj
|25,08
|-1,03
|24,16
|Balatacılar Balatacılık
|7,55
|-0,26
|-8,37
|Bantaş Ambalaj
|5,27
|-2,77
|12,37
|Banvit
|52,60
|0,38
|1,15
|Baştaş Başkent Çimento
|17,46
|-5,62
|0,52
|Batı Çimento
|11,21
|-4,84
|138,00
|Batısöke Çimento
|3,46
|-7,73
|41,80
|Bayrak Taban Sanayi
|11,03
|9,97
|3,96
|Bera Holding
|24,72
|9,96
|21,89
|Berkosan Yalıtım
|10,10
|2,23
|13,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,01
|0,75
|-0,74
|Beyaz Filo
|17,14
|-3,27
|68,37
|Bilici Yatırım
|7,08
|0,85
|6,63
|Bim Mağazalar
|71,35
|-0,21
|-2,97
|Birko Mensucat
|1,12
|-0,88
|0,90
|Birlik Mensucat
|2,90
|0,00
|-16,18
|Bizim Mağazaları
|15,22
|0,53
|-0,91
|Borusan Mannesmann
|32,72
|2,19
|17,70
|Borusan Yat. Paz.
|457,40
|2,69
|0,11
|Bosch Fren Sistemleri
|1.189,60
|0,69
|-3,98
|Bossa
|21,06
|-0,09
|17,98
|Brisa
|24,76
|2,15
|24,17
|Burçelik
|26,66
|9,98
|26,83
|Burçelik Vana
|42,22
|-2,00
|-14,98
|Bursa Çimento
|12,20
|3,48
|1,33
|Carrefoursa
|70,80
|-0,56
|-1,39
|Casa Emtia Petrol
|150,00
|0,00
|41,51
|Ceo Event Medya
|7,95
|-3,05
|23,64
|Coca Cola İçecek
|76,25
|2,62
|15,88
|Cosmos Yat. Holding
|11,53
|-5,88
|43,05
|Credıtwest Faktorıng
|5,62
|-0,71
|-4,26
|Çelebi
|157,50
|0,13
|-13,71
|Çelik Halat
|22,28
|-0,80
|4,01
|Çemaş Döküm
|2,22
|0,00
|3,26
|Çemtaş
|17,05
|-0,53
|7,23
|Çimbeton
|408,50
|-3,86
|37,77
|Çimentaş
|41,44
|-5,82
|14,60
|Çimsa
|24,42
|0,33
|37,19
|Çuhadaroğlu Metal
|8,44
|-1,63
|9,18
|Dagi Giyim
|8,60
|5,26
|6,57
|Dagi Yatırım Holding
|14,09
|9,99
|9,22
|Dardanel
|31,60
|-2,23
|-5,67
|Datagate Bilgisayar
|17,50
|4,10
|8,63
|Demısaş Döküm
|7,12
|5,64
|7,72
|Denge Holding
|5,90
|-1,67
|7,66
|Deniz GMYO
|6,05
|10,00
|76,90
|Derimod
|10,70
|1,90
|9,86
|Derlüks Deri
|9,89
|1,44
|12,13
|Desa Deri
|11,30
|3,57
|16,02
|Despec Bilgisayar
|13,86
|5,80
|6,13
|Deva Holding
|30,18
|6,79
|25,02
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|17,66
|9,96
|62,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,79
|9,87
|82,04
|Ditaş Doğan
|39,82
|10,00
|21,85
|DO-CO
|493,50
|0,30
|-21,67
|Doğan Burda
|21,12
|0,96
|-5,88
|Doğan Holding
|4,22
|8,21
|37,46
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,83
|3,66
|21,51
|Doğusan
|5,32
|-0,19
|21,46
|Doğuş GMYO
|9,00
|-0,77
|10,16
|Doğuş Otomotiv
|36,12
|6,42
|25,68
|Döktaş Dökümcülük
|36,92
|5,49
|20,57
|Duran Doğan Basım
|12,54
|10,00
|19,54
|Dyo Boya
|13,24
|2,08
|16,55
|Eczacıbaşı İlaç
|8,75
|8,29
|17,29
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,76
|8,63
|36,12
|Edip Gayrimenkul
|3,44
|0,00
|3,61
|Ege Endüstri
|1.669,40
|0,51
|-3,35
|Ege Gübre
|220,50
|0,59
|51,86
|Ege Profil
|39,00
|2,42
|1,99
|Ege Seramik
|13,59
|0,67
|32,07
|Egeplast
|35,00
|-2,51
|5,11
|Ekiz Kimya
|9,60
|9,97
|34,64
|Emek Elektrik
|5,24
|4,59
|-11,49
|Eminiş Ambalaj
|38,80
|4,30
|5,32
|Emlak Konut GMYO
|2,46
|0,82
|14,95
|Enerjisa Enerji
|12,18
|0,00
|-2,64
|Enka İnşaat
|8,04
|2,68
|9,09
|Erbosan
|48,80
|-0,16
|19,02
|Ereğli Demir Çelik
|14,62
|2,17
|-2,08
|Ersu Gıda
|5,03
|1,41
|1,82
|Escort Teknoloji
|7,37
|-1,73
|12,18
|Esenboğa Elektrik
|37,20
|9,99
|95,48
|Etiler Gıda
|4,95
|-2,17
|24,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,03
|9,81
|4,68
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,33
|9,90
|20,28
|Euro Yat. Ort.
|5,30
|6,00
|17,52
|Euro Yatırım Holding
|3,62
|0,56
|27,46
|Fade Gıda
|9,33
|9,89
|50,73
|Fenerbahçe Futbol
|38,30
|0,79
|29,57
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,66
|2,13
|20,25
|F-M İzmit Piston
|187,80
|-0,58
|51,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,39
|-0,39
|18,11
|Ford Otosan
|160,70
|1,58
|27,54
|Formet Çelik Kapı
|4,44
|-1,11
|-6,53
|Frigo Pak Gıda
|24,08
|2,03
|14,78
|Galatasaray Sportif
|3,77
|0,80
|-6,91
|Garanti Bankası
|9,69
|2,22
|-6,56
|Garanti Faktoring
|11,58
|-1,03
|4,04
|Garanti Yat. Ort.
|3,47
|-0,29
|7,43
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,50
|9,92
|86,51
|Gediz Ambalaj
|35,76
|-0,28
|33,43
|Gentaş
|5,76
|1,05
|-3,03
|Gersan Elektrik
|7,76
|4,30
|26,38
|Global Men. Değ.
|9,57
|-3,72
|59,23
|Global Yat. Holding
|6,05
|2,54
|29,27
|Good-Year
|8,42
|1,08
|0,72
|Göltaş Çimento
|59,40
|10,00
|43,97
|Gözde Girişim
|6,98
|2,05
|-12,53
|GSD Denizcilik
|6,09
|5,91
|20,83
|GSD Holding
|2,51
|-1,57
|0,00
|Gübre Fabrik.
|68,70
|-0,65
|-20,16
|Güler Yat. Holding
|10,72
|-2,28
|-1,38
|Halk GMYO
|4,02
|-2,66
|25,23
|Hatay Tekstil
|21,50
|2,09
|54,12
|Hedef Girişim
|4,46
|6,44
|30,16
|Hektaş
|26,86
|0,00
|40,85
|HUB Girişim
|18,39
|2,51
|1,04
|Hürriyet Gzt.
|2,50
|1,21
|19,05
|ICBC Turkey Bank
|7,33
|-3,43
|12,77
|İdealist Danışmanlık
|17,90
|9,95
|32,99
|İdealist GMYO
|8,76
|4,29
|28,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|-2,11
|11,20
|İhlas Gazetecilik
|3,95
|3,13
|-2,71
|İhlas Holding
|1,23
|0,00
|-0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|0,00
|-1,75
|İndeks Bilgisayar
|20,70
|1,47
|8,21
|Info Yatırım
|7,19
|5,58
|11,47
|İntema
|67,00
|8,06
|67,92
|Inveo Yatırım Holding
|145,60
|9,97
|229,26
|İpek Doğal Enerji
|12,92
|-1,67
|-1,22
|İskenderun Demir Çelik
|11,47
|2,23
|13,45
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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