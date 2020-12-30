Borsada günlük işlemler (1)
30.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:54
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,91
|-1,25
|325,27
|Acıpayam Selüloz
|17,58
|-2,28
|178,40
|Adel Kalemcilik
|31,78
|1,27
|102,42
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,83
|-0,35
|98,14
|Afyon Çimento
|5,04
|7,69
|121,22
|Ak Enerji
|2,22
|-0,45
|103,67
|Akbank
|6,90
|4,23
|-14,92
|Akçansa
|16,54
|0,79
|70,61
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,24
|-1,87
|148,34
|Akfen GMYO
|4,79
|-2,64
|18,27
|Akın Tekstil
|31,88
|-0,38
|131,18
|Akiş GMYO
|3,55
|-1,66
|13,33
|Akmerkez GMYO
|64,30
|-1,98
|186,99
|Aksa
|14,28
|0,78
|103,90
|Aksa Enerji
|7,27
|-1,36
|91,32
|Aksigorta
|9,30
|-1,06
|71,65
|Aksu Enerji
|14,25
|0,78
|-4,17
|Alarko Carrıer
|381,10
|1,90
|538,09
|Alarko GMYO
|26,22
|-1,80
|78,39
|Alarko Holding
|8,38
|0,84
|42,64
|Albaraka Türk
|1,97
|1,03
|28,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,04
|-1,83
|141,20
|Alkim Kağıt
|13,94
|-0,71
|157,21
|Alkim Kimya
|14,55
|1,54
|134,60
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,18
|-3,11
|431,71
|Altınyunus Çeşme
|45,42
|0,89
|354,65
|Anadolu Efes
|23,40
|-0,09
|9,97
|Anadolu Grubu Holding
|26,98
|1,05
|53,38
|Anadolu Hayat Emek.
|8,33
|0,73
|36,89
|Anadolu Isuzu
|18,17
|-1,30
|49,30
|Anadolu Sigorta
|7,39
|2,21
|77,92
|Anel Elektrik
|3,17
|-0,94
|79,82
|Arçelik
|30,48
|-0,20
|46,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,84
|2,28
|Arena Bilgisayar
|34,30
|0,94
|370,83
|Armada Bilgisayar
|49,20
|0,12
|200,18
|Arsan Tekstil
|7,29
|0,28
|103,63
|Artı Yatırım Holding
|5,72
|0,00
|606,17
|Arzum Ev Aletleri
|27,34
|9,98
|Aselsan
|18,44
|3,02
|77,61
|Ata GMYO
|5,23
|0,38
|15,45
|Atakule GMYO
|2,44
|-0,81
|27,08
|Atlantis Yatırım Holding
|5,78
|0,00
|478,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|-1,12
|85,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,43
|8,73
|37,48
|Avrasya GMYO
|4,07
|-2,16
|169,54
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,17
|-1,86
|74,18
|Avrupa Yatırım Holding
|6,10
|4,45
|296,10
|Ayen Enerji
|5,39
|-0,55
|55,33
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,40
|-2,56
|420,55
|Aygaz
|14,75
|-1,07
|21,44
|Bagfaş
|20,24
|0,30
|20,33
|Bak Ambalaj
|20,18
|-1,18
|177,02
|Balatacılar Balatacılık
|7,70
|-2,53
|520,97
|Bantaş Ambalaj
|4,69
|-0,64
|117,71
|Banvit
|51,00
|2,00
|174,64
|Baştaş Başkent Çimento
|15,80
|9,72
|510,04
|Batı Çimento
|4,75
|2,15
|43,50
|Batısöke Çimento
|2,46
|0,41
|87,79
|Bayrak Taban Sanayi
|10,71
|-0,46
|Bera Holding
|19,26
|9,99
|400,26
|Berkosan Yalıtım
|8,63
|-5,68
|214,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,10
|-3,07
|67,35
|Beyaz Filo
|9,81
|-0,41
|213,44
|Bilici Yatırım
|6,65
|0,00
|131,99
|Bim Mağazalar
|76,80
|1,59
|66,20
|Birko Mensucat
|1,11
|-0,89
|258,06
|Birlik Mensucat
|3,84
|236,84
|Bizim Mağazaları
|15,55
|-0,26
|40,43
|Borusan Mannesmann
|28,60
|-2,05
|149,78
|Borusan Yat. Paz.
|494,20
|-4,83
|724,85
|Bosch Fren Sistemleri
|1.245,40
|-2,42
|332,76
|Bossa
|17,84
|-1,92
|121,34
|Brisa
|19,81
|-0,55
|111,22
|Burçelik
|21,12
|-0,56
|263,51
|Burçelik Vana
|49,98
|-5,52
|414,73
|Bursa Çimento
|12,06
|7,77
|201,25
|Carrefoursa
|71,05
|6,04
|168,65
|Casa Emtia Petrol
|98,95
|-0,05
|953,78
|Ceo Event Medya
|6,49
|-2,26
|77,21
|Coca Cola İçecek
|66,25
|6,00
|74,99
|Cosmos Yat. Holding
|7,80
|1,30
|282,35
|Credıtwest Faktorıng
|6,10
|-3,79
|111,81
|Çelebi
|175,50
|9,96
|76,65
|Çelik Halat
|19,50
|-0,66
|200,00
|Çemaş Döküm
|2,14
|0,00
|70,72
|Çemtaş
|15,80
|-2,29
|94,37
|Çimbeton
|269,60
|2,24
|553,42
|Çimentaş
|32,88
|-2,14
|119,20
|Çimsa
|17,88
|-0,39
|96,92
|Çuhadaroğlu Metal
|7,66
|-1,16
|140,13
|Dagi Giyim
|8,11
|-0,98
|224,40
|Dagi Yatırım Holding
|13,01
|-3,49
|475,66
|Dardanel
|34,02
|9,74
|797,63
|Datagate Bilgisayar
|15,76
|3,55
|101,79
|Demısaş Döküm
|6,53
|-1,66
|87,64
|Denge Holding
|5,50
|0,00
|301,46
|Deniz GMYO
|3,33
|2,46
|58,26
|Derimod
|9,71
|-2,02
|35,99
|Derlüks Deri
|8,98
|2,28
|121,96
|Desa Deri
|9,77
|3,39
|115,20
|Despec Bilgisayar
|13,04
|-1,95
|207,55
|Deva Holding
|24,30
|0,33
|172,19
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,90
|-0,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,75
|0,54
|380,77
|Ditaş Doğan
|32,80
|-1,44
|244,71
|DO-CO
|613,10
|9,99
|8,71
|Doğan Burda
|23,00
|-0,95
|278,91
|Doğan Holding
|3,05
|-0,33
|69,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|-0,76
|58,79
|Doğusan
|3,99
|3,37
|91,83
|Doğuş GMYO
|8,25
|-1,79
|82,12
|Doğuş Otomotiv
|28,84
|-4,57
|202,94
|Döktaş Dökümcülük
|30,16
|-1,63
|-4,69
|Duran Doğan Basım
|10,71
|-1,02
|61,07
|Dyo Boya
|11,26
|0,36
|129,80
|Eczacıbaşı İlaç
|7,51
|-0,92
|105,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|27,70
|-1,35
|187,57
|Edip Gayrimenkul
|3,20
|0,95
|130,22
|Ege Endüstri
|1.723,50
|-2,63
|206,37
|Ege Gübre
|145,30
|0,21
|194,75
|Ege Profil
|36,50
|0,94
|204,93
|Ege Seramik
|10,04
|-3,46
|172,94
|Egeplast
|33,10
|9,97
|164,80
|Ekiz Kimya
|7,00
|-0,71
|1047,54
|Emek Elektrik
|5,39
|-2,36
|238,99
|Eminiş Ambalaj
|35,50
|2,90
|2235,53
|Emlak Konut GMYO
|2,15
|-0,46
|48,51
|Enerjisa Enerji
|12,46
|0,00
|84,98
|Enka İnşaat
|7,38
|-0,67
|32,21
|Erbosan
|41,44
|-1,38
|65,89
|Ereğli Demir Çelik
|15,21
|1,88
|72,67
|Ersu Gıda
|4,98
|-0,99
|140,58
|Escort Teknoloji
|6,77
|5,12
|387,05
|Esenboğa Elektrik
|18,96
|5,04
|Etiler Gıda
|3,90
|-1,52
|234,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,69
|-1,60
|130,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,28
|-3,53
|174,75
|Euro Yat. Ort.
|4,51
|-4,45
|300,62
|Euro Yatırım Holding
|2,82
|-1,05
|88,00
|Fade Gıda
|6,21
|-0,96
|Fenerbahçe Futbol
|29,00
|1,05
|100,41
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,49
|-1,96
|42,01
|F-M İzmit Piston
|124,30
|-2,13
|162,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,60
|2,11
|63,85
|Ford Otosan
|125,10
|-0,95
|89,22
|Formet Çelik Kapı
|4,82
|-1,83
|60,67
|Frigo Pak Gıda
|20,90
|0,00
|198,34
|Galatasaray Sportif
|3,98
|-0,75
|96,06
|Garanti Bankası
|10,37
|3,49
|-6,91
|Garanti Faktoring
|10,89
|0,65
|181,40
|Garanti Yat. Ort.
|3,25
|-2,69
|226,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,73
|-2,53
|304,77
|Gediz Ambalaj
|27,04
|0,75
|300,00
|Gentaş
|6,02
|1,18
|191,95
|Gersan Elektrik
|6,13
|0,16
|92,16
|Global Men. Değ.
|6,02
|4,33
|220,21
|Global Yat. Holding
|4,66
|-0,85
|-4,31
|Good-Year
|7,92
|-1,25
|95,56
|Göltaş Çimento
|41,16
|1,68
|131,37
|Gözde Girişim
|8,09
|5,75
|57,39
|GSD Denizcilik
|4,95
|-0,20
|93,36
|GSD Holding
|2,51
|2,03
|68,46
|Gübre Fabrik.
|84,05
|9,94
|829,76
|Güler Yat. Holding
|11,17
|-0,27
|450,25
|Halk GMYO
|3,26
|1,24
|179,92
|Hatay Tekstil
|14,23
|-0,56
|111,32
|Hedef Girişim
|8,52
|-0,35
|257,04
|Hektaş
|19,90
|9,34
|148,13
|HUB Girişim
|18,19
|-0,87
|93,75
|Hürriyet Gzt.
|2,10
|-0,47
|84,21
|ICBC Turkey Bank
|6,51
|0,31
|23,53
|İdealist Danışmanlık
|13,20
|-6,38
|297,59
|İdealist GMYO
|6,75
|3,53
|120,59
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|0,00
|-39,62
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|1,60
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,15
|2,47
|-8,59
|İhlas Holding
|1,26
|3,28
|38,46
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|-0,86
|37,95
|İndeks Bilgisayar
|18,06
|0,78
|92,54
|Info Yatırım
|6,45
|-1,83
|236,85
|İntema
|37,26
|9,98
|302,38
|Inveo Yatırım Holding
|46,48
|-5,14
|504,42
|İpek Doğal Enerji
|13,21
|0,30
|71,11
|İskenderun Demir Çelik
|10,18
|0,10
|30,26
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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