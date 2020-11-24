Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,87 -3,80 376,88 Acıpayam Selüloz 18,85 7,96 198,51 Adel Kalemcilik 21,48 5,92 36,82 Adese Alışveriş Ticaret 3,16 1,94 121,24 Afyon Çimento 4,56 1,56 100,15 Ak Enerji 2,28 2,70 109,17 Akbank 6,28 0,32 -22,56 Akçansa 13,75 -1,15 41,83 Akdeniz Yatırım Hold. 6,13 -0,65 190,52 Akfen GMYO 4,06 -0,98 0,25 Akın Tekstil 25,76 -5,36 86,80 Akiş GMYO 3,75 -1,06 19,71 Akmerkez GMYO 53,40 0,75 138,34 Aksa 11,00 2,71 57,07 Aksa Enerji 7,10 1,14 86,84 Aksigorta 7,76 0,39 43,23 Aksu Enerji 13,31 5,89 -10,49 Alarko Carrıer 233,20 10,00 290,45 Alarko GMYO 17,51 -0,85 19,13 Alarko Holding 6,49 0,00 10,47 Albaraka Türk 1,75 0,57 14,38 Alcatel Lucent Teletaş 27,52 -0,72 128,57 Alkim Kağıt 13,64 0,96 151,67 Alkim Kimya 14,25 0,49 129,77 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,57 7,53 526,83 Altınyunus Çeşme 48,42 0,88 384,68 Anadolu Efes 22,16 -0,72 4,15 Anadolu Grubu Holding 21,38 0,19 21,55 Anadolu Hayat Emek. 8,48 0,12 39,36 Anadolu Isuzu 16,62 1,40 36,57 Anadolu Sigorta 7,17 0,00 72,62 Anel Elektrik 3,24 1,25 83,79 Arçelik 28,96 -0,48 38,96 ARD Bilişim Teknolojileri 35,52 0,91 Arena Bilgisayar 35,88 -1,10 392,52 Armada Bilgisayar 48,86 -1,33 198,11 Arsan Tekstil 6,93 -0,14 93,58 Artı Yatırım Holding 5,76 -4,00 611,11 Aselsan 18,30 0,77 75,78 Ata GMYO 5,20 7,22 14,79 Atakule GMYO 2,52 3,28 31,25 Atlantis Yatırım Holding 4,50 3,21 350,00 Atlas Yat. Ort. 1,83 -0,54 89,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,27 1,49 6,45 Avrasya GMYO 4,19 9,97 177,48 Avrasya Petrol ve Tur. 3,65 9,94 100,55 Avrupa Yatırım Holding 4,90 -0,41 218,18 Ayen Enerji 5,56 -1,07 60,23 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,30 0,98 370,32 Aygaz 12,75 4,34 4,97 Bagfaş 20,80 -0,29 23,66 Bak Ambalaj 21,62 9,97 196,79 Balatacılar Balatacılık 8,80 10,00 609,68 Bantaş Ambalaj 5,79 9,87 129,76 Banvit 25,00 0,08 34,63 Baştaş Başkent Çimento 8,98 2,05 246,72 Batı Çimento 4,40 0,00 32,93 Batısöke Çimento 2,47 -2,37 88,55 Bayrak Taban Sanayi 8,26 -0,36 Bera Holding 11,29 -4,32 193,25 Berkosan Yalıtım 6,42 5,42 134,31 Beşiktaş Futbol Yat. 3,04 -0,98 24,08 Beyaz Filo 9,64 -3,60 208,00 Bilici Yatırım 6,18 -0,64 115,60 Bim Mağazalar 68,65 -1,29 48,56 Birko Mensucat 1,21 -3,20 290,32 Birlik Mensucat 2,43 1,25 113,16 Bizim Mağazaları 15,71 -0,70 41,87 Bomonti Elektrik 26,00 -1,89 1931,25 Borusan Mannesmann 16,56 2,67 44,63 Borusan Yat. Paz. 234,30 10,00 291,06 Bosch Fren Sistemleri 1.340,90 10,00 365,95 Bossa 13,18 0,53 63,52 Brisa 19,50 9,49 107,91 Burçelik 21,52 -1,28 270,40 Burçelik Vana 57,00 -9,52 487,02 Bursa Çimento 9,49 -4,24 137,05 Carrefoursa 120,30 -6,44 354,87 Casa Emtia Petrol 80,50 9,97 757,29 Ceo Event Medya 6,82 0,15 86,23 Coca Cola İçecek 62,00 2,65 63,76 Cosmos Yat. Holding 7,20 0,00 252,94 Credıtwest Faktorıng 5,50 -0,72 90,97 Çelebi 90,05 6,07 -9,36 Çelik Halat 19,54 -2,69 200,62 Çemaş Döküm 2,38 -1,24 89,87 Çemtaş 15,16 3,13 86,49 Çimbeton 166,30 9,99 303,05 Çimentaş 34,68 4,96 131,20 Çimsa 15,63 -0,19 72,14 Çuhadaroğlu Metal 6,48 -0,92 103,13 Dagi Giyim 8,86 -1,66 254,40 Dagi Yatırım Holding 13,38 -7,08 492,04 Dardanel 25,20 -1,87 564,91 Datagate Bilgisayar 16,07 3,81 105,76 Demısaş Döküm 6,07 -0,49 74,43 Denge Holding 5,90 2,61 330,66 Deniz GMYO 3,34 -0,30 58,73 Derimod 10,35 4,55 44,96 Derlüks Deri 11,34 1,16 180,29 Desa Deri 7,46 -1,58 64,32 Despec Bilgisayar 12,24 9,19 188,68 Deva Holding 23,08 -1,54 158,52 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,35 -0,19 Diriteks Diriliş Tekstil 3,48 2,35 346,15 Ditaş Doğan 30,90 1,38 224,75 DO-CO 479,60 10,00 -14,96 Doğan Burda 23,00 0,00 278,91 Doğan Holding 2,52 -1,56 40,35 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,59 -0,38 56,97 Doğusan 3,68 2,51 76,92 Doğuş GMYO 10,00 3,20 120,75 Doğuş Otomotiv 29,14 -3,83 206,09 Döktaş Dökümcülük 33,66 0,48 6,37 Duran Doğan Basım 23,20 5,26 65,24 Dyo Boya 11,33 -3,16 131,22 Eczacıbaşı İlaç 6,78 -0,59 85,72 Eczacıbaşı Yatırım 19,50 -0,41 102,44 Edip Gayrimenkul 3,12 4,35 124,46 Ege Endüstri 1.712,70 10,00 204,45 Ege Gübre 138,60 -4,61 181,16 Ege Profil 22,02 2,13 83,96 Ege Seramik 9,78 1,66 165,87 Egeplast 19,04 -4,51 52,32 Ekiz Kimya 8,10 -3,57 1227,87 Emek Elektrik 3,40 -1,45 113,84 Eminiş Ambalaj 21,34 -9,96 1303,95 Emlak Konut GMYO 2,12 1,92 46,44 Enerjisa Enerji 10,50 4,58 55,88 Enka İnşaat 7,14 -0,28 27,91 Erbosan 33,26 9,99 33,15 Ereğli Demir Çelik 11,51 0,61 30,67 Ersu Gıda 5,19 -1,52 150,72 Escort Teknoloji 6,22 5,42 347,48 Esenboğa Elektrik 17,80 0,62 Etiler Gıda 4,45 -4,91 281,12 Euro Kapital Yat. Ort. 3,33 -4,03 107,64 Euro Trend Yat. Ort. 3,77 -5,04 215,79 Euro Yat. Ort. 4,90 -5,04 335,27 Euro Yatırım Holding 2,88 -1,03 92,00 Fade Gıda 6,05 -1,47 Fenerbahçe Futbol 33,78 0,06 133,45 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,44 -4,25 62,80 F-M İzmit Piston 139,30 9,94 194,11 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,29 0,00 46,81 Ford Otosan 124,50 4,62 88,31 Formet Çelik Kapı 4,52 2,26 50,67 Frigo Pak Gıda 27,68 2,52 295,12 Galatasaray Sportif 3,80 -3,06 87,19 Garanti Bankası 9,05 -0,22 -18,76 Garanti Faktoring 11,00 2,33 184,24 Garanti Yat. Ort. 2,90 -0,68 190,93 Gedik Y. Men. Değ. 9,28 -0,85 195,08 Gediz Ambalaj 21,62 8,10 219,82 Gentaş 5,07 1,60 145,88 Gersan Elektrik 6,40 -0,62 100,63 Global Men. Değ. 4,72 -0,21 151,06 Global Yat. Holding 4,68 0,86 -3,90 Good-Year 7,88 5,49 94,57 Göltaş Çimento 26,72 5,20 50,20 Gözde Girişim 6,37 -0,47 23,93 GSD Denizcilik 5,02 0,40 96,09 GSD Holding 2,36 0,43 58,39 Gübre Fabrik. 45,72 -9,01 405,75 Güler Yat. Holding 16,26 9,94 700,99 Halk GMYO 2,86 -1,38 145,57 Hatay Tekstil 13,16 0,08 95,43 Hedef Girişim 6,29 0,64 163,59 Hektaş 13,22 -1,42 64,84 HUB Girişim 17,26 -0,75 83,84 Hürriyet Gzt. 2,37 8,72 107,89 ICBC Turkey Bank 6,59 -0,15 25,05 İdealist Danışmanlık 10,65 -9,36 220,78 İdealist GMYO 6,19 0,32 102,29 İhlas Ev Aletleri 1,87 0,00 -40,26 İhlas Gayrimenkul 1,27 0,00 23,38 İhlas Gazetecilik 4,35 -2,03 -4,19 İhlas Holding 1,14 0,00 25,27 İhlas Yayın Holding 1,17 -0,85 40,35 İndeks Bilgisayar 16,58 2,16 76,76 Info Yatırım 4,65 -0,51 142,85 İntema 19,28 -0,36 108,21 Inveo Yatırım Holding 28,54 -0,21 271,13 İpek Doğal Enerji 11,87 -1,08 53,76 İskenderun Demir Çelik 8,34 1,46 6,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak