Borsada günlük işlemler (1)
23.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,22
|-2,43
|395,70
|Acıpayam Selüloz
|17,46
|3,44
|176,50
|Adel Kalemcilik
|20,28
|0,30
|29,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,10
|-3,13
|117,04
|Afyon Çimento
|4,49
|-0,66
|97,08
|Ak Enerji
|2,22
|-0,89
|103,67
|Akbank
|6,26
|-3,69
|-22,81
|Akçansa
|13,91
|2,20
|43,49
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,17
|-3,44
|192,42
|Akfen GMYO
|4,10
|-0,73
|1,23
|Akın Tekstil
|27,22
|9,94
|97,39
|Akiş GMYO
|3,79
|3,27
|20,99
|Akmerkez GMYO
|53,00
|-1,85
|136,56
|Aksa
|10,71
|-0,46
|52,93
|Aksa Enerji
|7,02
|-2,09
|84,74
|Aksigorta
|7,73
|-2,52
|42,68
|Aksu Enerji
|12,57
|1,37
|-15,47
|Alarko Carrıer
|212,00
|9,96
|254,96
|Alarko GMYO
|17,66
|3,58
|20,15
|Alarko Holding
|6,49
|-2,26
|10,47
|Albaraka Türk
|1,74
|-1,69
|13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,72
|-0,86
|130,23
|Alkim Kağıt
|13,51
|2,97
|149,27
|Alkim Kimya
|14,18
|-0,98
|128,64
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,39
|-9,81
|482,93
|Altınyunus Çeşme
|48,00
|1,52
|380,48
|Anadolu Efes
|22,32
|0,63
|4,90
|Anadolu Grubu Holding
|21,34
|-4,13
|21,32
|Anadolu Hayat Emek.
|8,47
|0,83
|39,19
|Anadolu Isuzu
|16,39
|-2,15
|34,68
|Anadolu Sigorta
|7,17
|0,00
|72,62
|Anel Elektrik
|3,20
|-0,62
|81,52
|Arçelik
|29,10
|-1,15
|39,64
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,20
|-2,33
|Arena Bilgisayar
|36,28
|-1,63
|398,01
|Armada Bilgisayar
|49,52
|-2,52
|202,14
|Arsan Tekstil
|6,94
|-1,56
|93,85
|Artı Yatırım Holding
|6,00
|-2,28
|640,74
|Aselsan
|18,16
|-1,04
|74,43
|Ata GMYO
|4,85
|3,19
|7,06
|Atakule GMYO
|2,44
|0,00
|27,08
|Atlantis Yatırım Holding
|4,36
|-9,17
|336,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,84
|9,52
|90,36
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,06
|-0,50
|4,88
|Avrasya GMYO
|3,81
|6,13
|152,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,32
|0,61
|82,42
|Avrupa Yatırım Holding
|4,92
|-1,60
|219,48
|Ayen Enerji
|5,62
|-1,06
|61,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,20
|0,49
|365,75
|Aygaz
|12,22
|-1,45
|0,61
|Bagfaş
|20,86
|9,96
|24,02
|Bak Ambalaj
|19,66
|9,96
|169,88
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|8,84
|545,16
|Bantaş Ambalaj
|5,27
|-1,68
|109,13
|Banvit
|24,98
|0,48
|34,52
|Baştaş Başkent Çimento
|8,80
|6,02
|239,77
|Batı Çimento
|4,40
|-0,45
|32,93
|Batısöke Çimento
|2,53
|-3,44
|93,13
|Bayrak Taban Sanayi
|8,29
|0,85
|Bera Holding
|11,80
|-0,76
|206,49
|Berkosan Yalıtım
|6,09
|-2,72
|122,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,07
|0,66
|25,31
|Beyaz Filo
|10,00
|-3,19
|219,51
|Bilici Yatırım
|6,22
|-1,74
|116,99
|Bim Mağazalar
|69,55
|-0,07
|50,51
|Birko Mensucat
|1,25
|-0,79
|303,23
|Birlik Mensucat
|2,40
|-0,41
|110,53
|Bizim Mağazaları
|15,82
|0,19
|42,87
|Bomonti Elektrik
|26,50
|9,96
|1970,31
|Borusan Mannesmann
|16,13
|2,74
|40,87
|Borusan Yat. Paz.
|213,00
|4,31
|255,51
|Bosch Fren Sistemleri
|1.219,00
|7,69
|323,59
|Bossa
|13,11
|-0,23
|62,66
|Brisa
|17,81
|-0,50
|89,89
|Burçelik
|21,80
|-0,91
|275,22
|Burçelik Vana
|63,00
|-4,76
|548,82
|Bursa Çimento
|9,91
|4,98
|147,54
|Carrefoursa
|22,90
|-4,18
|386,20
|Casa Emtia Petrol
|73,20
|9,99
|679,55
|Ceo Event Medya
|6,81
|-2,01
|85,95
|Coca Cola İçecek
|60,40
|-0,98
|59,54
|Cosmos Yat. Holding
|7,20
|2,13
|252,94
|Credıtwest Faktorıng
|5,54
|-5,78
|92,36
|Çelebi
|84,90
|-1,68
|-14,54
|Çelik Halat
|20,08
|7,38
|208,92
|Çemaş Döküm
|2,41
|-2,43
|92,26
|Çemtaş
|14,70
|-1,28
|80,83
|Çimbeton
|151,20
|5,00
|266,46
|Çimentaş
|33,04
|-1,67
|120,27
|Çimsa
|15,66
|2,02
|72,47
|Çuhadaroğlu Metal
|6,54
|0,77
|105,02
|Dagi Giyim
|9,01
|-2,70
|260,40
|Dagi Yatırım Holding
|14,40
|-5,57
|537,17
|Dardanel
|25,68
|-2,87
|577,57
|Datagate Bilgisayar
|15,48
|0,72
|98,21
|Demısaş Döküm
|6,10
|0,83
|75,29
|Denge Holding
|5,75
|2,68
|319,71
|Deniz GMYO
|3,35
|0,00
|59,21
|Derimod
|9,90
|1,54
|38,66
|Derlüks Deri
|11,21
|9,90
|177,08
|Desa Deri
|7,58
|2,57
|66,96
|Despec Bilgisayar
|11,21
|-0,80
|164,39
|Deva Holding
|23,44
|-1,60
|162,55
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,37
|-2,26
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,40
|-5,82
|335,90
|Ditaş Doğan
|30,48
|3,11
|220,33
|DO-CO
|436,00
|4,63
|-22,70
|Doğan Burda
|23,00
|9,00
|278,91
|Doğan Holding
|2,56
|0,00
|42,58
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,60
|-2,26
|57,58
|Doğusan
|3,59
|-2,97
|72,60
|Doğuş GMYO
|9,69
|4,76
|113,91
|Doğuş Otomotiv
|30,30
|-2,88
|218,28
|Döktaş Dökümcülük
|33,50
|-0,89
|5,86
|Duran Doğan Basım
|22,04
|-0,54
|56,98
|Dyo Boya
|11,70
|3,17
|138,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,82
|-1,02
|86,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,58
|1,35
|103,27
|Edip Gayrimenkul
|2,99
|0,34
|115,11
|Ege Endüstri
|1.557,00
|10,00
|176,77
|Ege Gübre
|145,30
|5,67
|194,75
|Ege Profil
|21,56
|-0,09
|80,12
|Ege Seramik
|9,62
|5,25
|161,52
|Egeplast
|19,94
|2,26
|59,52
|Ekiz Kimya
|8,40
|2,44
|1277,05
|Emek Elektrik
|3,45
|1,77
|116,98
|Eminiş Ambalaj
|23,70
|-1,25
|1459,21
|Emlak Konut GMYO
|2,08
|7,77
|43,68
|Enerjisa Enerji
|10,04
|1,01
|49,05
|Enka İnşaat
|7,16
|-0,69
|28,27
|Erbosan
|30,24
|9,96
|21,06
|Ereğli Demir Çelik
|11,44
|0,70
|29,88
|Ersu Gıda
|5,27
|-0,75
|154,59
|Escort Teknoloji
|5,90
|-1,67
|324,46
|Esenboğa Elektrik
|17,69
|-1,94
|Etiler Gıda
|4,68
|-2,90
|300,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,47
|-1,42
|116,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,97
|-7,03
|232,55
|Euro Yat. Ort.
|5,16
|-7,53
|358,36
|Euro Yatırım Holding
|2,91
|-1,36
|94,00
|Fade Gıda
|6,14
|-1,13
|Fenerbahçe Futbol
|33,76
|-1,52
|133,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,77
|-4,07
|70,02
|F-M İzmit Piston
|126,70
|4,54
|167,51
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,29
|-1,74
|46,81
|Ford Otosan
|119,00
|1,71
|79,99
|Formet Çelik Kapı
|4,42
|-7,92
|47,33
|Frigo Pak Gıda
|27,00
|7,91
|285,42
|Galatasaray Sportif
|3,92
|-1,51
|93,10
|Garanti Bankası
|9,07
|-4,02
|-18,58
|Garanti Faktoring
|10,75
|-1,83
|177,78
|Garanti Yat. Ort.
|2,92
|-1,35
|192,94
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,36
|-1,47
|197,62
|Gediz Ambalaj
|20,00
|1,52
|195,86
|Gentaş
|4,99
|-2,35
|142,00
|Gersan Elektrik
|6,44
|-1,23
|101,88
|Global Men. Değ.
|4,73
|-2,27
|151,60
|Global Yat. Holding
|4,64
|-1,69
|-4,72
|Good-Year
|7,47
|0,27
|84,44
|Göltaş Çimento
|25,40
|0,71
|42,78
|Gözde Girişim
|6,40
|-1,39
|24,51
|GSD Denizcilik
|5,00
|-2,15
|95,31
|GSD Holding
|2,35
|4,44
|57,72
|Gübre Fabrik.
|50,25
|9,91
|455,86
|Güler Yat. Holding
|14,79
|9,96
|628,57
|Halk GMYO
|2,90
|9,85
|149,01
|Hatay Tekstil
|13,15
|-1,13
|95,28
|Hedef Girişim
|6,25
|1,63
|161,91
|Hektaş
|13,41
|2,37
|67,21
|HUB Girişim
|17,39
|0,93
|85,22
|Hürriyet Gzt.
|2,18
|-2,24
|91,23
|ICBC Turkey Bank
|6,60
|-1,64
|25,24
|İdealist Danışmanlık
|11,75
|-8,49
|253,92
|İdealist GMYO
|6,17
|-0,80
|101,63
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|0,00
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|1,60
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,44
|-0,67
|-2,20
|İhlas Holding
|1,14
|-0,87
|25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|1,72
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|16,23
|-1,93
|73,03
|Info Yatırım
|11,87
|-8,13
|144,10
|İntema
|19,35
|-2,32
|108,96
|Inveo Yatırım Holding
|28,60
|-0,83
|271,91
|İpek Doğal Enerji
|12,00
|-2,76
|55,44
|İskenderun Demir Çelik
|8,22
|-1,32
|5,18
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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