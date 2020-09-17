Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
17.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:35
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,44
|9,90
|138,71
|Acıpayam Selüloz
|12,14
|4,39
|92,25
|Adel Kalemcilik
|20,84
|9,97
|32,74
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,15
|-0,46
|50,53
|Afyon Çimento
|4,22
|1,20
|85,23
|Ak Enerji
|2,03
|1,00
|86,24
|Akbank
|4,87
|-0,41
|-39,95
|Akçansa
|13,06
|-1,06
|34,72
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,17
|5,65
|192,42
|Akfen GMYO
|3,31
|-1,19
|-18,27
|Akın Tekstil
|17,55
|9,96
|27,27
|Akiş GMYO
|2,88
|1,41
|-8,06
|Akmerkez GMYO
|51,05
|9,93
|127,85
|Aksa
|6,84
|-1,01
|-2,33
|Aksa Enerji
|5,87
|5,01
|54,47
|Aksigorta
|7,40
|4,37
|36,59
|Aksu Enerji
|10,79
|0,56
|-27,44
|Alarko Carrıer
|107,80
|5,58
|80,49
|Alarko GMYO
|16,11
|4,27
|9,61
|Alarko Holding
|5,53
|1,10
|-7,06
|Albaraka Türk
|1,51
|0,00
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,32
|0,30
|118,60
|Alkim Kağıt
|14,31
|1,71
|164,03
|Alkim Kimya
|13,95
|0,00
|124,93
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,38
|0,00
|236,59
|Altınyunus Çeşme
|70,50
|-8,80
|605,71
|Anadolu Cam
|5,56
|0,36
|31,35
|Anadolu Efes
|20,66
|-0,96
|-2,90
|Anadolu Grubu Holding
|18,50
|4,76
|5,17
|Anadolu Hayat Emek.
|7,43
|-0,13
|22,10
|Anadolu Isuzu
|14,53
|3,27
|19,39
|Anadolu Sigorta
|6,39
|1,43
|53,85
|Anel Elektrik
|5,54
|0,00
|72,84
|Arçelik
|23,56
|2,08
|13,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,74
|-0,54
|Arena Bilgisayar
|36,84
|-2,54
|405,70
|Armada Bilgisayar
|86,10
|9,75
|425,32
|Arsan Tekstil
|5,39
|-0,19
|50,56
|Artı Yatırım Holding
|6,61
|9,98
|716,05
|Aselsan
|16,65
|-0,12
|59,50
|Ata GMYO
|3,53
|1,73
|-22,08
|Atakule GMYO
|2,38
|-1,24
|23,96
|Atlantis Yatırım Holding
|2,34
|-2,50
|134,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|-0,65
|57,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,30
|0,99
|-0,79
|Avrasya GMYO
|2,35
|2,62
|55,63
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,49
|3,32
|36,81
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.445,70
|0,01
|12,43
|Avrupa Yatırım Holding
|2,42
|-1,22
|57,14
|Ayen Enerji
|5,44
|0,55
|56,77
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,65
|7,90
|249,32
|Aygaz
|11,30
|-1,05
|-6,96
|Bagfaş
|15,68
|-0,51
|-6,78
|Bak Ambalaj
|12,30
|1,82
|68,85
|Balatacılar Balatacılık
|3,96
|10,00
|219,35
|Bantaş Ambalaj
|4,15
|4,01
|64,68
|Banvit
|25,44
|-0,63
|37,00
|Baştaş Başkent Çimento
|4,58
|-5,57
|76,83
|Batı Çimento
|3,71
|1,64
|12,08
|Batısöke Çimento
|1,78
|1,14
|35,88
|Bayrak Taban Sanayi
|7,24
|1,69
|Bera Holding
|9,42
|-2,89
|144,68
|Berkosan Yalıtım
|6,00
|-7,69
|118,98
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,39
|-2,87
|38,37
|Beyaz Filo
|7,07
|9,95
|125,89
|Bilici Yatırım
|5,07
|-1,55
|76,87
|Bim Mağazalar
|70,20
|0,86
|51,92
|Birko Mensucat
|0,61
|8,93
|96,77
|Birlik Mensucat
|2,94
|3,52
|157,89
|Bizim Mağazaları
|15,51
|-0,64
|38,85
|Bomonti Elektrik
|5,77
|9,90
|350,78
|Borusan Mannesmann
|13,60
|0,00
|18,78
|Borusan Yat. Paz.
|112,80
|9,94
|88,27
|Bosch Fren Sistemleri
|888,00
|-2,84
|208,57
|Bossa
|10,43
|4,61
|29,40
|Brisa
|11,62
|0,17
|23,89
|Burçelik
|21,14
|-1,58
|263,86
|Burçelik Vana
|58,75
|1,73
|505,05
|Bursa Çimento
|5,84
|-1,35
|45,88
|Carrefoursa
|14,90
|9,96
|216,35
|Casa Emtia Petrol
|31,24
|4,62
|232,69
|Ceo Event Medya
|4,30
|-0,69
|17,42
|Coca Cola İçecek
|44,62
|-1,15
|17,86
|Cosmos Yat. Holding
|5,50
|10,00
|169,61
|Credıtwest Faktorıng
|4,76
|-4,99
|65,28
|Çelebi
|69,90
|-0,21
|-29,64
|Çelik Halat
|12,31
|0,90
|89,38
|Çemaş Döküm
|1,65
|0,00
|31,63
|Çemtaş
|12,13
|1,17
|49,22
|Çimbeton
|112,30
|9,99
|172,18
|Çimentaş
|39,50
|9,24
|163,33
|Çimsa
|12,50
|2,80
|37,67
|Çuhadaroğlu Metal
|5,87
|9,93
|84,01
|Dagi Giyim
|11,50
|3,60
|360,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,65
|1,86
|238,50
|Dardanel
|12,38
|1,56
|226,65
|Datagate Bilgisayar
|11,16
|1,00
|42,89
|Demısaş Döküm
|6,65
|9,92
|91,09
|Denge Holding
|3,36
|9,80
|145,26
|Deniz GMYO
|3,10
|1,31
|47,33
|Denizli Cam
|7,42
|-3,01
|-11,03
|Derimod
|8,42
|9,92
|17,93
|Derlüks Deri
|8,10
|-0,61
|100,21
|Desa Deri
|6,59
|1,54
|45,15
|Despec Bilgisayar
|9,79
|0,62
|130,90
|Deva Holding
|19,43
|-2,36
|117,64
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|7,37
|3,22
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,01
|9,84
|157,69
|Ditaş Doğan
|33,00
|0,30
|246,82
|DO-CO
|323,80
|-0,25
|-42,59
|Doğan Burda
|20,34
|-10,00
|235,09
|Doğan Holding
|2,26
|2,26
|25,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,87
|-2,05
|73,94
|Doğusan
|3,69
|0,27
|77,40
|Doğuş GMYO
|11,10
|0,82
|145,03
|Doğuş Otomotiv
|15,17
|2,57
|59,35
|Döktaş Dökümcülük
|35,70
|5,00
|12,81
|Duran Doğan Basım
|19,15
|4,02
|36,40
|Dyo Boya
|6,73
|0,00
|37,35
|Eczacıbaşı İlaç
|6,74
|-1,17
|84,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,29
|6,87
|100,26
|Edip Gayrimenkul
|3,43
|9,94
|146,76
|Ege Endüstri
|751,00
|-0,53
|33,50
|Ege Gübre
|113,60
|-9,98
|130,45
|Ege Profil
|18,65
|3,10
|55,81
|Ege Seramik
|6,30
|3,28
|71,27
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,13
|-9,60
|253,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,07
|-9,32
|174,36
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,80
|-9,09
|300,00
|Egeplast
|16,05
|-4,69
|28,40
|Ekiz Kimya
|10,47
|-9,97
|1616,39
|Emek Elektrik
|3,53
|-1,94
|122,01
|Eminiş Ambalaj
|17,07
|9,99
|1023,03
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|-0,56
|22,96
|Enerjisa Enerji
|8,67
|0,58
|28,71
|Enka İnşaat
|6,70
|-0,15
|20,03
|Erbosan
|23,92
|-1,16
|-4,24
|Ereğli Demir Çelik
|9,31
|2,31
|5,69
|Ersu Gıda
|4,53
|-1,31
|118,84
|Escort Teknoloji
|3,78
|0,80
|171,94
|Etiler Gıda
|3,45
|9,87
|195,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,34
|-5,26
|45,91
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,54
|9,96
|112,76
|Euro Yat. Ort.
|2,15
|0,94
|90,98
|Euro Yatırım Holding
|2,18
|2,35
|45,33
|Fade Gıda
|6,80
|-0,15
|Fenerbahçe Futbol
|28,86
|-9,98
|99,45
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.154,10
|0,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,39
|5,02
|-3,94
|F-M İzmit Piston
|111,10
|10,00
|134,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,06
|4,98
|69,83
|Ford Otosan
|91,50
|0,60
|38,40
|Formet Çelik Kapı
|3,22
|-1,83
|7,33
|Frigo Pak Gıda
|23,48
|-0,09
|235,17
|Galatasaray Sportif
|3,77
|-1,57
|85,71
|Garanti Bankası
|6,69
|-0,30
|-39,95
|Garanti Faktoring
|10,95
|2,43
|182,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,58
|0,00
|141,57
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,98
|-0,11
|185,54
|Gedik Yatırım Holding
|24,18
|-0,17
|214,43
|Gediz Ambalaj
|17,30
|2,31
|155,92
|Gentaş
|2,93
|2,45
|42,09
|Gersan Elektrik
|6,83
|0,89
|114,11
|Global Men. Değ.
|5,15
|9,81
|173,94
|Global Yat. Holding
|4,38
|0,69
|-10,06
|Good-Year
|4,97
|1,02
|22,72
|Göltaş Çimento
|26,70
|-1,18
|50,08
|Gözde Girişim
|5,42
|-0,18
|5,45
|GSD Denizcilik
|4,37
|0,46
|70,70
|GSD Holding
|2,10
|0,48
|40,94
|Gübre Fabrik.
|28,06
|-1,20
|210,40
|Güler Yat. Holding
|16,11
|-1,65
|693,60
|Halk GMYO
|2,42
|1,26
|107,79
|Hatay Tekstil
|11,91
|-0,92
|76,86
|Hedef Girişim
|4,01
|3,62
|68,04
|Hektaş
|12,60
|1,61
|57,11
|HUB Girişim
|18,50
|-0,64
|97,05
|Hürriyet Gzt.
|1,85
|5,71
|62,28
|ICBC Turkey Bank
|7,59
|0,53
|44,02
|İdealist Danışmanlık
|7,10
|7,58
|113,86
|İdealist GMYO
|5,66
|-1,57
|84,97
|İhlas Ev Aletleri
|2,23
|-3,04
|-28,75
|İhlas Gayrimenkul
|1,45
|0,00
|20,83
|İhlas Gazetecilik
|5,36
|5,72
|18,06
|İhlas Holding
|1,06
|-2,75
|16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|-2,48
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|14,47
|1,05
|54,27
|Info Yatırım
|9,73
|9,94
|100,09
|İntema
|18,86
|0,53
|103,67
|İpek Doğal Enerji
|11,96
|-0,75
|54,92
|İskenderun Demir Çelik
|7,27
|0,97
|-6,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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