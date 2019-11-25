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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.211 -0,13
BIST SINAİ 124.115 -0,74
BIST GIDA, İÇECEK 126.886 -0,68
BIST TEKSTIL, DERİ 37.

25.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:38
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.211 -0,13
BIST SINAİ 124.115 -0,74
BIST GIDA, İÇECEK 126.886 -0,68
BIST TEKSTIL, DERİ 37.260 -0,94
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 64.167 0,34
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.482 -1,83
BIST TAŞ, TOPRAK 71.052 -0,68
BIST METAL ANA 204.201 0,87
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 163.307 -0,90
BIST MADENCİLİK 98.755 -0,67
BIST HİZMETLER 80.485 -0,59
BIST ELEKTRİK 4.110 -1,57
BIST ULAŞTIRMA 161.147 -1,52
BIST TURİZM 8.371 -2,08
BIST TİCARET 216.638 -0,43
BIST İLETİŞİM 33.590 -0,16
BIST SPOR 46.335 3,07
BIST İNŞAAT 91.294 -0,63
BIST MALİ 124.518 -1,43
BIST BANKA 148.232 -1,68
BIST SİGORTA 327.687 -0,94
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.321 0,39
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.809 -1,48
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.663 0,17
BIST TEKNOLOJİ 88.340 -1,94
BIST BİLİŞİM 28.090 0,14
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 42.364 2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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