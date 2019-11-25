Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.211 -0,13
BIST SINAİ 124.115 -0,74
BIST GIDA, İÇECEK 126.886 -0,68
BIST TEKSTIL, DERİ 37.
25.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|115.211
|-0,13
|BIST SINAİ
|124.115
|-0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|126.886
|-0,68
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.260
|-0,94
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|64.167
|0,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.482
|-1,83
|BIST TAŞ, TOPRAK
|71.052
|-0,68
|BIST METAL ANA
|204.201
|0,87
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|163.307
|-0,90
|BIST MADENCİLİK
|98.755
|-0,67
|BIST HİZMETLER
|80.485
|-0,59
|BIST ELEKTRİK
|4.110
|-1,57
|BIST ULAŞTIRMA
|161.147
|-1,52
|BIST TURİZM
|8.371
|-2,08
|BIST TİCARET
|216.638
|-0,43
|BIST İLETİŞİM
|33.590
|-0,16
|BIST SPOR
|46.335
|3,07
|BIST İNŞAAT
|91.294
|-0,63
|BIST MALİ
|124.518
|-1,43
|BIST BANKA
|148.232
|-1,68
|BIST SİGORTA
|327.687
|-0,94
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.321
|0,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.809
|-1,48
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.663
|0,17
|BIST TEKNOLOJİ
|88.340
|-1,94
|BIST BİLİŞİM
|28.090
|0,14
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|42.364
|2,08
Kaynak: AA