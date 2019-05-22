Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.993 -1,45
BIST SINAİ 101.567 -1,75
BIST GIDA, İÇECEK 97.268 -1,13
BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|74.993
|-1,45
|BIST SINAİ
|101.567
|-1,75
|BIST GIDA, İÇECEK
|97.268
|-1,13
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.987
|-3,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|39.066
|-2,80
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|102.594
|-1,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|54.966
|-3,31
|BIST METAL ANA
|179.596
|-2,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|115.880
|-2,02
|BIST MADENCİLİK
|65.177
|-2,63
|BIST HİZMETLER
|61.833
|-0,98
|BIST ELEKTRİK
|2.788
|-2,91
|BIST ULAŞTIRMA
|118.843
|-3,60
|BIST TURİZM
|5.982
|-1,57
|BIST TİCARET
|165.871
|0,03
|BIST İLETİŞİM
|27.327
|-0,35
|BIST SPOR
|25.791
|0,94
|BIST İNŞAAT
|76.543
|-0,89
|BIST MALİ
|93.940
|-2,35
|BIST BANKA
|108.273
|-2,67
|BIST SİGORTA
|268.434
|-0,77
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.042
|-4,31
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|75.236
|-2,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|24.027
|-1,83
|BIST TEKNOLOJİ
|70.942
|-5,07
|BIST BİLİŞİM
|16.998
|-2,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.051
|-1,25
Kaynak: AA