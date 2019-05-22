Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.993 -1,45
BIST SINAİ 101.567 -1,75
BIST GIDA, İÇECEK 97.268 -1,13
BIST TEKSTIL, DERİ 28.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.993 -1,45
BIST SINAİ 101.567 -1,75
BIST GIDA, İÇECEK 97.268 -1,13
BIST TEKSTIL, DERİ 28.987 -3,36
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 39.066 -2,80
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.594 -1,08
BIST TAŞ, TOPRAK 54.966 -3,31
BIST METAL ANA 179.596 -2,10
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 115.880 -2,02
BIST MADENCİLİK 65.177 -2,63
BIST HİZMETLER 61.833 -0,98
BIST ELEKTRİK 2.788 -2,91
BIST ULAŞTIRMA 118.843 -3,60
BIST TURİZM 5.982 -1,57
BIST TİCARET 165.871 0,03
BIST İLETİŞİM 27.327 -0,35
BIST SPOR 25.791 0,94
BIST İNŞAAT 76.543 -0,89
BIST MALİ 93.940 -2,35
BIST BANKA 108.273 -2,67
BIST SİGORTA 268.434 -0,77
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.042 -4,31
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.236 -2,04
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.027 -1,83
BIST TEKNOLOJİ 70.942 -5,07
BIST BİLİŞİM 16.998 -2,17
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.051 -1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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