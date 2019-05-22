Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 74.993 -1,45 BIST SINAİ 101.567 -1,75 BIST GIDA, İÇECEK 97.268 -1,13 BIST TEKSTIL, DERİ 28.987 -3,36 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 39.066 -2,80 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.594 -1,08 BIST TAŞ, TOPRAK 54.966 -3,31 BIST METAL ANA 179.596 -2,10 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 115.880 -2,02 BIST MADENCİLİK 65.177 -2,63 BIST HİZMETLER 61.833 -0,98 BIST ELEKTRİK 2.788 -2,91 BIST ULAŞTIRMA 118.843 -3,60 BIST TURİZM 5.982 -1,57 BIST TİCARET 165.871 0,03 BIST İLETİŞİM 27.327 -0,35 BIST SPOR 25.791 0,94 BIST İNŞAAT 76.543 -0,89 BIST MALİ 93.940 -2,35 BIST BANKA 108.273 -2,67 BIST SİGORTA 268.434 -0,77 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.042 -4,31 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.236 -2,04 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.027 -1,83 BIST TEKNOLOJİ 70.942 -5,07 BIST BİLİŞİM 16.998 -2,17 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.051 -1,25

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)