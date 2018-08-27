Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 5,93 5,33 11,26 İpek Doğal Enerji 5,09 4,63 9,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,09 9,17 Park Elek.Madencilik 2,66 2,48 7,26 Mavi Giyim 24,96 23,30 7,12 Doğan Holding 1,38 1,29 6,98 Anadolu Efes 22,84 21,40 6,73 Otokar 67,00 62,80 6,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,63 4,34 6,68 Alarko Holding 4,72 4,45 6,07 Sasa Polyester 9,72 9,17 6,00 Alarko GMYO 48,18 45,46 5,98 Turcas Petrol 1,59 1,51 5,30 Albaraka Türk 1,26 1,20 5,00 Fenerbahçe Futbol 22,60 21,54 4,92 Koza Altın 44,22 42,32 4,49 Borusan Mannesmann 7,78 7,45 4,43 Tat Gıda 3,73 3,58 4,19 Çemtaş 5,82 5,59 4,11 Metro Holding 0,76 0,73 4,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)