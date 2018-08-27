Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 5,93 5,33 11,26
İpek Doğal Enerji 5,09...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|5,93
|5,33
|11,26
|İpek Doğal Enerji
|5,09
|4,63
|9,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|1,09
|9,17
|Park Elek.Madencilik
|2,66
|2,48
|7,26
|Mavi Giyim
|24,96
|23,30
|7,12
|Doğan Holding
|1,38
|1,29
|6,98
|Anadolu Efes
|22,84
|21,40
|6,73
|Otokar
|67,00
|62,80
|6,69
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,63
|4,34
|6,68
|Alarko Holding
|4,72
|4,45
|6,07
|Sasa Polyester
|9,72
|9,17
|6,00
|Alarko GMYO
|48,18
|45,46
|5,98
|Turcas Petrol
|1,59
|1,51
|5,30
|Albaraka Türk
|1,26
|1,20
|5,00
|Fenerbahçe Futbol
|22,60
|21,54
|4,92
|Koza Altın
|44,22
|42,32
|4,49
|Borusan Mannesmann
|7,78
|7,45
|4,43
|Tat Gıda
|3,73
|3,58
|4,19
|Çemtaş
|5,82
|5,59
|4,11
|Metro Holding
|0,76
|0,73
|4,11