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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Torunlar GMYO4,544,70-3,40İş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Torunlar GMYO4,544,70-3,40
İş GMYO2,592,68-3,36
Netaş Telekomünikasyon20,6621,02-1,71
BİM Mağazalar74,8576,15-1,71
Ege Endüstri1.942,601.975,00-1,64
Turkcell20,2820,60-1,55
Coca Cola İçecek96,0097,50-1,54
Erbosan143,00145,20-1,52
İndeks Bilgisayar8,178,29-1,45
Şok Marketler Ticaret15,0315,24-1,38
Türkiye Sigorta5,825,90-1,36
Selçuk Ecza Deposu11,8512,00-1,25
Kartonsan64,8065,60-1,22
Doğan Holding3,463,50-1,14
Kordsa Teknik Tekstil37,3837,80-1,11
Türk İlaç Serum12,4812,62-1,11
Otokar421,30426,00-1,10
Hektaş14,6114,76-1,02
Koza Madencilik21,4821,70-1,01
Garanti Bankası11,8611,98-1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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