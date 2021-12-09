Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Torunlar GMYO4,544,70-3,40İş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|4,54
|4,70
|-3,40
|İş GMYO
|2,59
|2,68
|-3,36
|Netaş Telekomünikasyon
|20,66
|21,02
|-1,71
|BİM Mağazalar
|74,85
|76,15
|-1,71
|Ege Endüstri
|1.942,60
|1.975,00
|-1,64
|Turkcell
|20,28
|20,60
|-1,55
|Coca Cola İçecek
|96,00
|97,50
|-1,54
|Erbosan
|143,00
|145,20
|-1,52
|İndeks Bilgisayar
|8,17
|8,29
|-1,45
|Şok Marketler Ticaret
|15,03
|15,24
|-1,38
|Türkiye Sigorta
|5,82
|5,90
|-1,36
|Selçuk Ecza Deposu
|11,85
|12,00
|-1,25
|Kartonsan
|64,80
|65,60
|-1,22
|Doğan Holding
|3,46
|3,50
|-1,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|37,38
|37,80
|-1,11
|Türk İlaç Serum
|12,48
|12,62
|-1,11
|Otokar
|421,30
|426,00
|-1,10
|Hektaş
|14,61
|14,76
|-1,02
|Koza Madencilik
|21,48
|21,70
|-1,01
|Garanti Bankası
|11,86
|11,98
|-1,00
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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