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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)MLP Sağlık34,1434,82-1,95Aydem...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık34,1434,82-1,95
Aydem Enerji7,177,26-1,24
Logo Yazılım48,0848,64-1,15
Zorlu Enerji1,851,87-1,07
Verusa Holding57,4058,00-1,03
Albaraka Türk1,961,98-1,01
ARD Bilişim Teknolojileri7,857,93-1,01
İndeks Bilgisayar8,038,11-0,99
Şekerbank1,221,23-0,81
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,737,79-0,77
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,621,63-0,61
Halkbank5,135,16-0,58
Vakıflar Bankası3,984,00-0,50
Parsan36,3436,52-0,49
Yataş13,5413,60-0,44
Kerevitaş Gıda5,185,20-0,38
Halk GMYO2,822,83-0,35
Gübre Fabrikaları84,7585,05-0,35
Enerjisa Enerji14,2714,30-0,21
Kartonsan65,6565,75-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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