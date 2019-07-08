Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,40 16,52 -6,78
Vestel 10,63 11,24 -5,43 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,40 16,52 -6,78
Vestel 10,63 11,24 -5,43
MLP Sağlık 10,72 11,30 -5,13
Yapı ve Kredi Bank. 2,57 2,66 -3,38
İş Fin.Kir. 2,83 2,92 -3,08
Türk Hava Yolları 12,94 13,34 -3,00
Soda Sanayii 6,21 6,40 -2,97
Şişe Cam 4,91 5,06 -2,96
Vakıflar Bankası 4,74 4,88 -2,87
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,37 -2,70
Odaş Elektrik 1,44 1,48 -2,70
Alarko Holding 3,07 3,15 -2,54
Zorlu Enerji 1,20 1,23 -2,44
T.S.K.B. 0,80 0,82 -2,44
Netaş Telekom. 6,90 7,07 -2,40
Garanti Bankası 9,92 10,15 -2,27
Göltaş Çimento 10,79 11,04 -2,26
Polisan Holding 2,16 2,21 -2,26
Trakya Cam 2,86 2,92 -2,05
Turkcell 12,57 12,83 -2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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