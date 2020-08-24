Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 495 milyar lira oldu.
24.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:33
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 495 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.957.520.000
|8,31
|Koç Holding
|40.270.061.034
|0,99
|ASELSAN
|39.854.400.000
|2,66
|Enka İnşaat
|36.792.000.000
|0,84
|Turkcell
|33.110.000.000
|1,70
|Ereğli Demir Çelik
|31.430.000.000
|0,88
|Ford Otosan
|31.266.081.000
|7,53
|Garanti Bankası
|29.652.000.000
|0,51
|Akbank
|26.364.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|24.920.000.000
|2,33
|İş Bankası (C)
|22.544.849.700
|0,36
|Tüpraş
|21.172.943.360
|2,09
|İskenderun Demir Çelik
|20.184.000.000
|1,04
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,41
|Sabancı Holding
|16.935.352.627
|0,49
|Vakıflar Bankası
|16.598.895.582
|0,38
|Türk Hava Yolları
|15.387.000.000
|0,38
|Arçelik
|15.284.971.997
|1,43
|Şişe Cam
|14.085.000.000
|0,92
|Halkbank
|12.987.325.175
|0,31
Kaynak: AA