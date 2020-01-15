Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 297 milyar lira oldu.
15.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:20
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 297 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.543.807.596
|1,51
|Garanti Bankası
|50.988.000.000
|0,99
|Akbank
|45.656.000.000
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|33.040.000.000
|1,15
|Enka İnşaat
|32.800.000.000
|0,89
|Turkcell
|31.856.000.000
|1,83
|Tüpraş
|31.001.896.960
|2,41
|İş Bankası (C)
|30.599.796.000
|0,56
|Bim Mağazalar
|29.764.944.000
|7,35
|Türk Telekom
|28.455.000.000
|3,17
|ASELSAN
|26.197.200.000
|2,19
|Ford Otosan
|26.195.431.500
|5,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.144.920.518
|0,58
|İskenderun Demir Çelik
|22.794.000.000
|1,50
|Sabancı Holding
|21.444.645.315
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.286.000.000
|0,54
|Vakıflar Bankası
|15.750.000.000
|0,52
|Arçelik
|14.622.758.356
|1,62
|Anadolu Efes
|14.471.052.628
|1,20
|Tofaş Oto. Fab.
|13.530.000.000
|3,39
Kaynak: AA