14.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:44

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 287 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 53.101.705.167 1,53 Garanti Bankası 51.156.000.000 0,99 Akbank 46.124.000.000 0,89 Ereğli Demir Çelik 33.495.000.000 1,17 Enka İnşaat 33.400.000.000 0,91 Turkcell 32.362.000.000 1,86 İş Bankası (C) 31.004.793.300 0,57 Tüpraş 31.001.896.960 2,41 Bim Mağazalar 29.704.224.000 7,34 Türk Telekom 28.805.000.000 3,21 ASELSAN 26.539.200.000 2,22 Ford Otosan 26.370.886.500 5,71 Yapı ve Kredi Bank. 23.313.861.544 0,58 İskenderun Demir Çelik 22.910.000.000 1,51 Sabancı Holding 21.138.584.725 0,67 Türk Hava Yolları 20.424.000.000 0,54 Vakıflar Bankası 15.975.000.000 0,52 Arçelik 14.852.505.946 1,65 Anadolu Efes 14.518.421.049 1,21 Tofaş Oto. Fab. 13.580.000.000 3,40

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)