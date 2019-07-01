Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 886 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:



Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.291.139.173 1,39 Garanti Bankası 41.118.000.000 0,85 Akbank 37.752.000.000 0,79 Turkcell 29.634.000.000 1,75 Tüpraş 29.524.423.680 2,53 İş Bankası (C) 28.394.810.700 0,56 Ereğli Demir Çelik 27.860.000.000 1,05 Enka İnşaat 27.500.000.000 0,77 Bim Mağazalar 25.183.620.000 6,73 Yapı ve Kredi Bank. 21.877.862.826 0,56 ASELSAN 21.489.000.000 2,00 Ford Otosan 21.475.692.000 6,15 İskenderun Demir Çelik 20.300.000.000 1,47 Sabancı Holding 18.404.443.458 0,63 Türk Telekom 18.375.000.000 2,33 Türk Hava Yolları 18.174.600.000 0,55 Arçelik 12.723.962.100 1,45 Anadolu Efes 11.972.368.418 1,00 Şişe Cam 11.812.500.000 0,90 Vakıflar Bankası 11.475.000.000 0,40

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)