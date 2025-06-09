Borsa ne zaman açılacak? 9 Haziran 2025 borsa bayramda açık mı? SON DAKİKA

Borsa ne zaman açılacak? 9 Haziran 2025 borsa bayramda açık mı? SON DAKİKA
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Borsa İstanbul'un işlem saatleri, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle resmi tatil sürecinde "Borsa ne zaman açılacak?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 9 Haziran 2025 borsa bugün açık mı? Borsa ne zaman, hangi gün açılacak? İşte, detaylar…

Kurban Bayramı tatilinin ardından gözler yeniden Borsa İstanbul'a çevrildi. "Borsa açılış tarihi belli oldu mu?" ve "Borsa İstanbul ne zaman işleme başlayacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki, borsa ne zaman açılacak? 9 Haziran 2025 borsa bugün açık mı? İşte, merakla beklenen detaylar…

BORSA AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle faaliyetlerine ara veren Borsa İstanbul'un yeniden açılacağı tarih yatırımcıların odağında yer alıyor. Bu yıl arefe günüyle birlikte toplamda 4,5 gün sürecek resmi tatil kapsamında, kamu kurumları, okullar, resmi daireler ve Borsa İstanbul işlemlere kapalı olacak.

Borsa ne zaman açılacak? 9 Haziran 2025 borsa bugün açık mı? SON DAKİKABorsa ne zaman açılacak

Bayramın sona ermesinin ardından, 10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla kamu kurumlarıyla birlikte Borsa İstanbul da normal mesai düzenine geçecek. Bu tarihten itibaren hisse senedi, tahvil ve vadeli işlemler piyasalarında işlemler kaldığı yerden sürdürülecek. Yatırımcılar, 10 Haziran sabahı itibarıyla yeniden borsa işlemlerine başlayabilecek.

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