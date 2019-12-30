Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

30.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:12

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 artışla 114.767,40 puana yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.083,79 puan artarak 114.767,40 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,87 ve holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,26 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 3,09 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 114.821,93 puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, çarşamba günkü yılbaşı tatili öncesi pay piyasalarının pozitif görünümünü korumasının beklenebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000-115.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların güçlenebileceğini aktaran analistler, 112.500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA