Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,70 değer kaybıyla 106.231,35 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 745,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi de yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,71 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,74 ile turizm oldu.



Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının negatif etkisiyle düşüşe geçerek 105.871,29 puana kadar geriledi ve 106.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.



Analistler, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 seviyesinin destek, 108.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.