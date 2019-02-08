Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 102.451,74 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 332,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,17 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,74 ile metal ana sanayi oldu.



Küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 102.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek, 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA