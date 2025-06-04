Borsa bayramda açık mı? Bayramda borsa ne zaman kapalı olacak? Borsa İstanbul'un Kurban Bayramı tatil takvimi!

2025 yılı Kurban Bayramı tatil takvimi netleşti. Bu kapsamda 5 Haziran arefe günü borsa yarım gün açık, bayram boyunca ise Borsa İstanbul tamamen kapalı olacak. Peki, bayramda borsa hangi tarihlerde kapalı olacak, işlem ne zaman başlayacak? İşte 2025 Borsa İstanbul'un Kurban Bayramı tatil takvimi...

BORSA BAYRAMDA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı kapsamında 2025 yılında toplamda 6,5 gün süreyle kapalı olacak. Tatil süreci, 5 Haziran Perşembe günü arefe ile başlayacak ve 13 Haziran 2025 Cuma günü son bulacak.

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ

5 Haziran 2025 Perşembe (Arefe Günü):

Borsa yarım gün açık.

İşlem saatleri 09.40 – 12.30 arasında olacak.

6 Haziran 2025 Cuma:

İdari izin kapsamında Borsa İstanbul kapalı.

9-12 Haziran 2025 (Pazartesi–Perşembe):

Kurban Bayramı resmi tatili, borsa kapalı.

13 Haziran 2025 Cuma:

Borsa İstanbul normal mesaiyle yeniden açılıyor.

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Bayram süresince yani 9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında noterler kapalı olacak. Bu tarihler arasında noter işlemi gerçekleştirmek isteyenler, yalnızca nöbetçi noterleri kullanabilecek. Nöbetçi noter bilgilerine Türkiye Noterler Birliği'nin resmi internet sitesi olan www.tnb.org.tr üzerinden ulaşılabilir.

5 HAZİRAN OKULLAR AÇIK MI?

2025 yılı Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarih, resmi takvimde yarım gün mesai olarak geçiyor.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı öncesinde ilaç ve reçete işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için eczanelerin çalışma durumu netlik kazandı. 5 Haziran 2025 Perşembe günü, yani bayram arefesi, resmi tatil kapsamında yer almadığı için eczaneler normal mesai saatlerinde açık olacak. Ancak bazı bölgelerde eczanelerin öğleden sonra erken kapanabileceği belirtiliyor.

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü sağlık ocakları yalnızca sabah saatlerinde açık olacak ve öğleden sonra hizmet vermeyecek. Aile sağlığı merkezleri ise yarım gün mesai uygulayacak şekilde öğle saatlerinde kapılarını kapatacak.

AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı döneminde sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için hastanelerin çalışma düzeni netlik kazandı. Devlet hastanelerinin acil servisleri, her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaya devam edecek.

Ancak poliklinik hizmetleri, arefe günü ve bayram süresince ya tamamen kapalı olacak ya da yarım gün mesaiyle sınırlı kalabilecek. Vatandaşların poliklinik hizmeti almadan önce hastane duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

Özel hastaneler açısından ise durum kuruma göre farklılık gösterebilir. Bazı özel sağlık kuruluşları tam gün hizmet sunarken, bazıları sadece sınırlı personelle veya acil birimlerle çalışmaya devam edecek.