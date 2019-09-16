Boris johnson, ab komisyonu başkanı juncker ile görüştü

Boris johnson, ab komisyonu başkanı juncker ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Lüksemburg'da görüştü.

16.09.2019 16:00
Boris johnson, ab komisyonu başkanı juncker ile görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Lüksemburg'da görüştü.
Johnson ve Juncker'in bir yemekte yaptıkları görüşmenin içeriğine dair detaylar paylaşılmadı.

Görüntü Dökümü
-------------------------------
-Juncker ve Johnson'ın tokalaşması
-Juncker ve Johnson görüşmesinden görüntü
 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et