Boris johnson, ab komisyonu başkanı juncker ile görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Lüksemburg'da görüştü.
16.09.2019 16:00
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Lüksemburg'da görüştü.
Johnson ve Juncker'in bir yemekte yaptıkları görüşmenin içeriğine dair detaylar paylaşılmadı.
Görüntü Dökümü
Johnson ve Juncker'in bir yemekte yaptıkları görüşmenin içeriğine dair detaylar paylaşılmadı.
Görüntü Dökümü
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-Juncker ve Johnson'ın tokalaşması
-Juncker ve Johnson görüşmesinden görüntü
Kaynak: DHA