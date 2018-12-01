Borçka Tarımda Yol Alıyor

Artvin'in Borçka ilçesi Ziraat Odası tarafından tarıma teşvik ve destek amaçlı tarım makineleri aldı.

Belediye Meydanı önünde tanıtım töreninde yaklaşık 200 bin 70 TL tutarında patos ve traktör makinesinden yaralanacak kişileri çekilen kura ile belirlendi. Borçka Ziraat Odası Başkanı Tolga İskender, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ve Belediye Başkanı Aslan Atan'ın katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada Artvin ve ilçelerinde tarıma elverişi olarak Borçka ilçesinin birinci sırada yer aldığına dikkat çekti.

Yapılan konuşmaların ardından patos ve traktör makinesinden yaralanacak kişiler çekilen kura ile belirlendi. - ARTVİN