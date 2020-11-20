Bolu Valisi Ümit, Göynük'te termik santralin yanındaki köyün taşınacağı alanı inceledi
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Bolu Valisi Ümit, Göynük'te termik santralin yanındaki köyün taşınacağı alanı inceledi

20.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:39
Bolu Valisi Ümit, Göynük'te termik santralin yanındaki köyün taşınacağı alanı inceledi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Göynük ilçesinde termik santralin üretim sahasına yakın olması sebebiyle taşınacak olan Himmetoğlu köyünün yeni yerinde incelemelerde bulundu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Göynük ilçesinde termik santralin üretim sahasına yakın olması sebebiyle taşınacak olan Himmetoğlu köyünün yeni yerinde incelemelerde bulundu.

Himmetoğlu köyüne giden Vali Ümit, Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ve Himmetoğlu köyü muhtarı Mustafa Terli'den köy ve köyün taşınacağı alan hakkında bilgiler aldı.

Vali Ümit, "Burada bir termik santral var ve santralin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç olan kömürün çıkartılma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar esnasında hiçbir vatandaşımızın maddi manevi zarar görmemesi için termik santralin üretim sahasına yakın olan Himmetoğlu köyümüzün de bir an önce yeni yerine taşınması gerekiyor." dedi.

Yapılacak iş ve işlemlerin her aşamasının yakın takipçisi olacağını belirten Ümit, "İlgili kurum yetkililerimiz ve teknik elemanlarımızla birlikte köyün taşınacağı alanı mahallinde görmek, incelemek ve gerekli istişarelerde bulunmak için buradayız. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan altyapı, kanalizasyon, su, elektrik, telefon, internet, cami, köy konağı, okul gibi çalışmaların planlamalarını yapacağız. Her kurum yetkilisi kendi perspektifinden bakarak modern bir köy için yapılması gereken işleri planlayacak, birlik ve beraberlik içerisinde koordineli bir şekilde çalışacağız." şeklinde konuştu.

Ümit, köyün taşınacağı alanı vatandaşların kendi evlerini yapabilecekleri duruma getirmek için ilk etapta altyapı çalışmalarına başlanacağını belirerek, daha sonra da peyderpey diğer ilgili kurumların kendi görevlerini yapacaklarını kaydetti.

Daha sonra bölgede bulunan Aksa Enerji Göynük Termik Santralini ziyaret eden Ümit, santral müdürü Özcan Hafızoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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