BOLU Nüfus Müdürlüğü'ne girip, Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim diyen kişiye...
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BOLU Nüfus Müdürlüğü'ne girip, Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim diyen kişiye...

Nüfus Müdürlüğü'ne girip, "Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim" diyen kişiye 3 bin TL para cezasıBOLU Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gelip, "Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağıran A.D.'ye yapılan koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı.

BOLU Nüfus Müdürlüğü'ne girip, Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim diyen kişiye...
14.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:37

Nüfus Müdürlüğü'ne girip, "Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim" diyen kişiye 3 bin TL para cezası

BOLU Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gelip, "Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağıran A.D.'ye yapılan koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı. A.D. hakkında İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 3 bin TL para cezası ve "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu"ndan adli işlem yapıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. A.D. isimli kişi, bazı işleri için Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. İşini halledemeyen ve istediği belgeyi alamayan kişi, bir anda, "Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırmaya başladı. Bu kişiyi duyan müdürlüktekiler ve çalışanlar paniğe kapıldı. Bina kısa sürede boşaltıldı. Binanın bütün camları açılarak, içeride yaklaşık 3 saat boyunca dezenfekte çalışması yapıldı. Nüfus Müdürlüğü personeli de çalışmaların bitmesini dışarıda bekledi. Çalışmalar bitince, personel yeniden binaya girip işine devam etti. Bugün de Nüfus Müdürlüğü normal işleyişini sürdürdü.

Eşinin koronavirüs tedavisi gördüğü belirlenen A.D., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.D.'ye koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan A.D. gözaltına alınırken, İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 3 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 15 gün boyunca karantina altında tutulacağı öğrenilen A.D.'ye "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu"ndan da adli işlem yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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