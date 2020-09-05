BOLU Masaya konan karga, yemeklerine ortak oldu
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BOLU Masaya konan karga, yemeklerine ortak oldu

Masaya konan karga, yemeklerine ortak olduBOLU'da, bir restoranda yemek yiyenlerin masasına gelen karga yiyeceklerden yedi.

05.09.2020 13:32 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:39

Masaya konan karga, yemeklerine ortak oldu

BOLU'da, bir restoranda yemek yiyenlerin masasına gelen karga yiyeceklerden yedi. Yemek yiyenlerin isteği üzerine garson yiyecekleri yere koyarak karganın yemesini sağladı.

Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir restoranda, yemek yiyenlerin bulunduğu masaya karga kondu. Bir süre boş sandalyeye konarak bekleyen karga daha sonra masadaki yiyecekleri yemeye başladı. Karga, yiyecekleri yemeye başlayınca masadakiler, garsondan yiyecekleri karganın yiyebileceği yere koymasını istedi. Yere bırakılan yiyecekleri yiyen, su ve çay içen karga, daha sonra uzaklaştı. O ilginç anlar masada oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BOLU Masaya konan karga, yemeklerine ortak oldu

Kaynak: DHA

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