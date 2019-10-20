Bolu gölcük'te sonbahar güzelliği

20.10.2019 13:09

Bolu'da, sonbahar ile birlikte renk cümbüşünün yaşandığı Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, eşsiz göl manzaralarının tadına vardı. İstanbul ve Ankara'nın yanında diğer çevre il ve ilçelerden gelenler, çam ağaçlarının altında belirlenen alanlarda mangallarını yakıp piknik yaptı. Tatilciler, eşsiz manzaraya sahip gölün çevresinde yürüyüş yapıp stres attı. Bazı tatilciler de Gölcük'te kiralanan bisikletler ve golf arabalarıyla göl turu yaptı. Kentin gürültüsünden kaçarak doğayla baş başa kalan tatilciler, Gölcük'te sonbaharın da keyfini çıkardı. Ağaçların göle yansımasıyla oluşan büyüleyici manzarayı izleyerek stres atan tatilciler, bol bol fotoğraf çekti.

Kaynak: DHA