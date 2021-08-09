Bolu'da, tavuk çiftliğini soyan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı
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Bolu'da, tavuk çiftliğini soyan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

Bolu'da, tavuk çiftliğini soyan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'nun Gerede ilçesinde tavuk çiftliğini soyan maskeli ve silahlı 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde tavuk çiftliğini soyan maskeli ve silahlı 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Yeniyapar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arslan Durdu ile eşi Gülfer Durdu'nun yaşadığı tavuk çiftliğindeki eve elen maskeli ve silahlı 1'i yabancı uyruklu diğeri Türk uyruklu 2 kişi, Durdu çiftine biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Evde bulunan para, bilgisayar ve cep telefonlarını çalan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Büyük korku yaşayan Durdu çifti durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Gerede İlçe Jandarma Komutanlığından 5 kişilik asayiş timi ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi kaçan soyguncuları yakalamak için ormanlık alanda arama çalışması yaptı. Durdu çiftine kabusu yaşatan 29 yaşındaki Ali Çatal ile 22 yaşındaki Afgan uyruklu Cennetullah Akderi Yelkenler köyü mevkiinde ağaçlık alanda kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar.

Jandarma Komutanlığı'na götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından Gerede Adliyesi'ne sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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