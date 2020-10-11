Bolu'da orman yangını büyümeden söndürüldü
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Bolu'da orman yangını büyümeden söndürüldü

11.10.2020 19:12 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:16
Bolu'da orman yangını büyümeden söndürüldü

BOLU'da, Gövem köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

BOLU'da, Gövem köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 

Yangın, öğle saatlerinde Bolu merkeze bağlı Gövem köyünün Atdoruğu mevkisinde meydana geldi. Bölgedeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını fark eden köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri geldi. Geniş bir alana yayılmadan önlenen yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. 


Bolu'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Bolu'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Bolu'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Bolu'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Bolu'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Bolu'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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