Bolu'da Kovid-19'a karşı il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlandı, tek-çift plaka sistemine geçildi
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Bolu, Güncel

Bolu'da Kovid-19'a karşı il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlandı, tek-çift plaka sistemine geçildi

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlanarak, il genelinde tek-çift plaka sistemine geçildi.

05.04.2020 00:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:12
Bolu'da Kovid-19'a karşı il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlandı, tek-çift plaka sistemine geçildi

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlanarak, il genelinde tek-çift plaka sistemine geçildi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Pandemi Kurulunun önerileri doğrultusunda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, salgının yayılmasını engellemek amacıyla bazı yeni tedbirler alındığı bildirildi.

Yapılan toplantıda, fiziksel temas ve hava yoluyla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte insan sayısı tüm dünyada hızlı şekilde yükselen koronavirüs salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının, hayati derecede önem gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Bolu'da, 15 gün süreyle şehir içi ve ilçeler arası hareketliliğin en aza indirilmesi için, köyler arası, ilçeler arası, il-ilçe-köyler arası gidiş gelişlerin durdurulmasına ve her vatandaşın yerleşim yerlerinde kalmasına karar verildiği bildirildi.

İstisnai durum olarak, çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ilçeler arasındaki giriş-çıkışlarının, bu durumu ispatlayan belgelerini ibraz etmek şartı ile yapılabileceği, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların ise buna dair belge veya kimlikle geliş-gidiş yapabileceği ifade edildi.

Açıklamada, büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak için geçerli olan 15 gün süreyle tüm giriş çıkışların geçici olarak durdurulması kararı kapsamında, Bolu'dan bu illere işleri dolayısı ile gitmek zorunda olan kişilerin seyahatleri süresince, maske takmasına, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymalarına, giriş amacını gösteren belgeler ile en geç 72 saat içinde Bolu'ya dönmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, topluluk oluşturması muhtemel alanlardan bulaşın daha hızlı olabileceği öngörülen, il merkezinde, ilçe ve beldelerde haftanın belirli günlerinde kurulan açık ve kapalı pazar yerlerinin, o gün için hal manavları da dahil olmak üzere, 15 gün süreyle kapatılmasına, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ilde Bolu Belediyesi ve ilçelerde kaymakamlık ve belediyelerce gerekli tedariğin karşılanması için önlemlerin alınmasına karar verildiği belirtildi.

Sosyal hareketliliği azaltmak suretiyle pandemi yayılım hızını düşürmek için alınan tedbirler kapsamında, Bolu'nun en işlek caddelerinden İzzet Baysal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi gibi yayaların daha fazla bulunduğu yerlerde, kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası marifetiyle caddelerin başlangıç ve sonlarında personel bulundurularak yürüyüş-gezinti gibi amaçlı giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulmasına, sadece zorunlu işi olanların giriş çıkış yapmasına müsaade edilmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, caddelerin iki ucunda ateş ölçer cihazların bulundurulmasına ve kullanılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, sosyal hareketliliği azaltmak, pandemi yayılım hızını düşürebilmek için zorunlu görevleri için dışarı çıkmak zorunda olan kamu çalışanlarının hususi araçları ile kamu araçları istisna olmak üzere, 15 gün süreyle trafiğe çıkan araçların 5 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 itibarıyla tek sayılı günlerde plakası tek sayıda olan araçların, çift sayılı günlerde ise plakası çift sayılı olan araçların trafiğe çıkış izni verilmesine karar verildiği bildirildi.

Öte yandan, açıklamada, tarım/hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar dışındaki kişilerin 15 gün süreyle Bolu'da bulunan yaylalara gidiş gelişlerin ve yine yaylalarda ikametin durdurulmasına da karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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