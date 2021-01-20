İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin ambulansta

Bolu'da çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık ekiplerince ambulansta kalp masajı yapılan kedi hayata döndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Doğancı Mahallesi Dere Sokak'ta İbrahim İşçi ve AKif Yılmaz'a ait samanlık, odunluk ve ahır olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki katlı eve sıçradı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Akif ile Zehra Yılmaz, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılarak ambulansa götürüldü. Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan 2 kişi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiye müdürü dumandan etkilenen kediyi kucağında ambulansa taşıdı

Yangında evde bulunan "Duman" isimli kedi, itfaiye müdürü Mehmet Duman tarafından dışarı çıkarıldı.

Kalbinin durduğu anlaşılan kedi, itfaiye müdürü tarafından kucağında ambulansa taşındı.

Sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınan kediye kamp masajı yapıldı ve oksijen verildi. Kalp masajıyla hayata döndürülen kedi, Bolu Belediyesine ait hayvan ambulansıyla Hayvan Hastanesine götürüldü.

Kalp masajı yapıldığı sırada kedinin yanına gelen bir kız, gözyaşları arasında sağlık ekiplerinin çalışmasını izledi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, samanlık, odunluk ve ahır olarak kullanılan yapı kullanılamaz hale geldi, evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder