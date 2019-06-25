Bolton'dan İran'a yeni yaptırım tehdidi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Ya bu noktaya gelecekler (müzakere masası) ya da Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi maksimum baskı kampanyasını genişleteceğiz.

Bolton'dan İran'a yeni yaptırım tehdidi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Ya bu noktaya gelecekler (müzakere masası) ya da Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi maksimum baskı kampanyasını genişleteceğiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et