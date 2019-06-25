Bolton'dan İran'a yeni yaptırım tehdidi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Ya bu noktaya gelecekler (müzakere masası) ya da Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi maksimum baskı kampanyasını genişleteceğiz.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Ya bu noktaya gelecekler (müzakere masası) ya da Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi maksimum baskı kampanyasını genişleteceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Son Dakika Haberleri
17:48 İspanya'da Bursa Rüzgarı- BTSO Üyeleri Dünyanın En Büyük Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri Fuarında