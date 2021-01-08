Boeing, "737 Max" tipi yolcu uçaklarının yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar ödeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Boeing, "737 Max" tipi yolcu uçaklarının yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar ödeyecek

08.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:13
Boeing,

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'da yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar tazminat ve para cezası ödeyeceği bildirildi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'da yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar tazminat ve para cezası ödeyeceği bildirildi.

Uçuş kontrolleriyle ilgili hatanın yol açtığı anlaşılan kazalardaki sorumluluğunu kabul eden şirket, ABD Adalet Bakanlığı ile yasal uzlaşma anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, Boeing, kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile müşterisi hava yolu şirketlerine tazminat ödemeyi, ayrıca düzenleyicileri yanılttığı için adli para cezası ödemeyi kabul etti. Şirketin tazminat ödemeleri ve para cezası toplamının 2,5 milyar dolar olacağı açıklandı.

Boeing, "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Uçuş kontrol sistemindeki hata 346 cana mal oldu

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing "737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, "bu tip uçakların ilk kazası" olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her 2 kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Cemal Hünal Kate Middleton İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ersun Yanal Mesut Bakkal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boeing, "737 Max" tipi yolcu uçaklarının yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar ödeyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 10:16:32. #1.15#
title