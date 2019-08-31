Bodrumlular Ardahan Belediye Başkanının şarkılarıyla coştu

31.08.2019 01:49

Bodrum'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramında Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir sahne aldı. Belediye meydanını dolduran binlerce kişi Belediye Başkanının söylediği şarkılarla coştu.



Bodrum Milta Marinadan başlayan fener alayına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum Belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte binlerce vatandaş katıldı. Zafer Bayramı coşkusunun Bodrum sokaklarına yayıldığı fener alayı Bodrum Belediye Meydanında sona erdi. Fener alayının ardından ise meydanda Faruk Demir ve Soner Olgun sahne aldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Nazım Hikmet'in 'Büyük Taarruz' şiirini de okuduğu ve meydana dolduranlar tarafından büyük alkış alan konuşmasında şunları söyledi " Bugün ulusumuzun en büyük bayramını kutluyoruz. Bugün Türk milletinin gücünü ortaya koyduğu ve egemenliğini kayıtsız şartsız eline aldığı gündür. En karanlık yoksulluğun, en derin uçurumun kıyısında, tüm güçleri yıpranmış, bütün savunma araçları elinden alınmış, kutsal varlıkları saldırıya uğramış bir milletin, canını dişine takarak, bütün inancıyla verdiği kurtuluş mücadelesinin ulaştığı zaferin 97'nci yıldönümüdür. Türk milletinin tarihi çok parlak, çok büyük zaferlerle doludur. Ancak bunların hiçbiri 30 Ağustos Zaferi kadar kesin sonuçlu, ve dünya tarihine yön verecek kadar etkili olmamıştır" dedi.



Faruk Demir yetim kız öğrencilere burs için Bodrum'a geldi



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın davetlisi olarak Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramında sahne alan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, konserden elde edilen gelirin hepsinin yetim kız çocukları için burs olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü; "Babasını annesini kaybetmiş, üniversiteyi kazanmış Ardahan'da okuyan kız öğrencilerine burs vermek için buradayız. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Onları kimsesiz bırakmamak için Ahmet başkanıma çok teşekkür ediyorum. Buradan alacağımız bir kuruş Faruk Demir'e yada Ardahan Belediyesine gitmeyecek. Hepsi kayıtlı olarak yetim üniversiteli kız çocuklarımıza gidecek. Helal olsun, helali hoş olsun. Bu davranışından ötürü Ahmet Aras başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Faruk Demir ayrıca başkan Aras'a kız çocuklarına vermiş olduğu destekten dolayı fahri hemşerilik beratı vereceğini açıkladı. Faruk Demir konuşmasının ardından sevilen türküleri meydanı dolduran binlerce vatandaş ile birlikte seslendirdi. Demir son olarak yine "Sarı saçlı mavi gözlü" türküsünü seslendirerek sahneden ayrıldı.



Unutulmaz bir Zafer Bayramı kutlamasının yaşandığı gecede Faruk Demir'in ardından sahneye Soner Olgun çıktı. - MUĞLA

Kaynak: İHA