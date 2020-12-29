Bodrumlu üreticilere fidan dağıtımı
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Bodrumlu üreticilere fidan dağıtımı

29.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:25
Bodrumlu üreticilere fidan dağıtımı

Bodrum ilçesindeki çiftçilerden gelen Gemlik zeytin fidanı talebi sonrası çalışmalara başlayan Bodrum Ziraat Odası, üreticilerin talepleri doğrultusunda 2 bin 100 adet Gemlik zeytin fidanı getirerek dağıtımını yaptı.

Bodrum ilçesindeki çiftçilerden gelen Gemlik zeytin fidanı talebi sonrası çalışmalara başlayan Bodrum Ziraat Odası, üreticilerin talepleri doğrultusunda 2 bin 100 adet Gemlik zeytin fidanı getirerek dağıtımını yaptı.

Zeytin üretimi konusunda bahçesinde farklı ürün denemek isteyen veya ürün çeşitliliği artırmak isteyen üreticiler, Bodrum Ziraat Odası'ndan Gemlik zeytini fidanı temini konusunda talepte bulunmuştu. Odanın iktisadi işletmesi Bodrum Tarım Ziraat'ın (BOTAZ), üreticilere uygun

şartlarda fidan temin etmek için başlattığı çalışma sonucunda fidanlar Bodrum'a getirtildi.

Üreticilerin tanesini 10 liradan aldığı zeytin fidanların dağıtımı pazar yerinde gerçekleştirildi. 110 üreticiye 2 bin 100'ü zeytin fidanı, 700'ü de yine talep üzerine getirtilen limon, mandalina, portakal, ceviz ve badem fidanı olmak üzere toplamda 2 bin 800 fidan teslim edildi.

Çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç "Çiftçilerimizin bilgilendirilmesi ve bölgemizde tarımın gelişmesi için gayret gösteriyoruz" dedi. - MUĞLA

Bodrumlu üreticilere fidan dağıtımı
Bodrumlu üreticilere fidan dağıtımı
Bodrumlu üreticilere fidan dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:26:35. #1.14#
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