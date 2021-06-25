Bodrum'un yeni otogarı hizmete girdi
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Bodrum'un yeni otogarı hizmete girdi

Bodrum'un yeni otogarı hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni otogar hizmete girdi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni otogar hizmete girdi. Bodrum Torba kavşağında 30 bin 759 metrekare arsa üzerinde yapımı tamamlanan otogar 74 milyon liraya mal oldu.

Elektrikli araçlar şarj edilebilecek

Bodrum Torba kavşağında hizmete giren yeni otogar, çatısında bulunan güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretecek. İnşaat alanı 17 bin 117 metrekare olan otogarda şehirlerarası otobüs peron sayısı 21, minibüs peron sayısı 45, minibüs depo peron sayısı 10, açık otopark sayısı 157 araç, kapalı otoparkı 19 araç ve engelli otoparkı da 8 araç olarak tasarlandı. Türkiye'de ilk kez bir otogarda elektrikli araçların şarj edilebileceği 6 ayrı istasyon bulunuyor. Yeni otogarın konumu dolayısıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu yaşanan İlçede şehirlerarası toplu taşıma araçlarından kaynaklanan yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Bodrum'da yapımı tamamlanan otogarın faaliyete girmesi nedeniyle İlçenin önemli bir eksiğinin ortadan kalktığını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'nın dünyaya açılan kapısı olan Bodrum'a yakışan bir otogar olduğunu belirtti. Başkan Gürün," Bodrum sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı turizm merkezlerinin başında geliyor. Muğla güneşlenme süresi bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde bir şehir. Bodrum Otogarı çatısındaki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretiyor. Büyükşehir Belediye'mizin Muğla genelinde kurduğu güneş panellerinin en büyüğü Bodrum Otogarı çatısındaki güneş panelleridir. 640 kwh gücündeki panellerle tükettiği enerjiyi ve fazlasını çatısında üretecek. Geleceğin teknolojisi olacak elektrikli araçlar için de Türkiye'de ilk kez bir otogarda elektrikli araçların şarj edilebileceği 6 ayrı istasyonumuz Bodrum otogarımızda var. Eski otogarın Bodrum ilçemizin en işlek yerinde olması nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığı da yeni otogarımızın faaliyete girmesiyle bir nebze olsun rahatlayacak. Bodrum ilçemizde başlattığımız alt yapı, liman, yaşam merkezi, otogar gibi dev yatırımları tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu, bu güzel şehre hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Bodrum'un yeni otogarı hizmete girdi
Bodrum'un yeni otogarı hizmete girdi
Bodrum'un yeni otogarı hizmete girdi
Bodrum'un yeni otogarı hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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