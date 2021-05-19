Bodrum Sağlıklı Yaşam Derneği çalışmalarına başladı
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Bodrum Sağlıklı Yaşam Derneği çalışmalarına başladı

Bodrum Sağlıklı Yaşam Derneği çalışmalarına başladı
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurulan Bodrum Sağlıklı Yaşam Derneği, çalışmalarına başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurulan Bodrum Sağlıklı Yaşam Derneği, çalışmalarına başladı.

Derneğin Müskebi Mahalesi'ndeki binası önünde bir toplantı gerçekleştiren kurucu üyeler, faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Derneğin Başkanı Hüseyin Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir olarak açık alanda bir araya geldiklerini ve çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Aygün, "Sağlık sorunu bulunanlara gerektiğinde maddi, manevi destek, tıbbi araç ve gereç alınmasında yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bodrum'daki kamu kurum ve kuruluşlarıyla projeler üretmek istiyoruz. Bunları gerçekleştirirken Bodrumlu kardeşlerimizin desteklerini, önerilerini bekliyoruz." diye konuştu.

Yapımı devam eden yeni devlet hastanesi binasında farklı branşların da açılması için girişimlerde bulundukları ifade eden Aygün, sağlık hizmetlerinde devletin üzerine düşeni yaptığını, kendilerinin de her şeyi devletten beklemeyerek bir şeyler yapmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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