HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bodrum Kalesi ziyaretçi sayısını iki ayda 20'ye katladı

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm kentlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayan Bodrum Kalesi, iki aylık sürede artan ziyaretçi sayısıyla dikkati çekiyor.

29.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:52

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm kentlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayan Bodrum Kalesi, iki aylık sürede artan ziyaretçi sayısıyla dikkati çekiyor.

Görsel ihtişamı, şövalye kuleleri, açık ve kapalı alanlarda sergilenen arkeolojik eserleriyle dikkati çeken UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Bodrum Kalesi, dünyanın önemli su altı müzesine de ev sahipliği yapıyor. İkinci etap restorasyonun ardından büyük bir bölümü ziyarete açılan kale, tatilcilerin beğenisini topluyor.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, Bodrum Kalesi'nde ciddi anlamda ziyaretçi hareketliliği yaşadıklarını söyledi.

Salgın sürecinde bile kalenin ziyaretçisinin eksik olmadığını anlatan Toprak, Bodrum Kalesi'nin tatilciler tarafından tercih edilen önemli merkezlerden biri olduğuna işaret etti.

Toprak, gece 22.00'ye kadar açık olan Bodrum Kalesi'ndeki uygulama ile ziyaretçilerin kaleyi akşam saatlerinde de rahatlıkla gezebildiğini aktardı.

"Yabancı turistlerde kaleyi tercih ediyor"

Bodrum'da gündüz bunaltıcı sıcakların olduğuna dikkati çeken Toprak, şunları kaydetti:

"Gündüz saatlerinde inanılmaz bir sıcaklık oluyor. Açık alanda sıcakta dolaşmak bazı ziyaretçilerimizi yoruyor. Bu nedenle akşam saatlerinde gezmek onlara çok cazip geliyor. Gündüz gelen insan akşam da gelmeyi tercih ediyor. Bu ziyaretçi sayısını da etkiledi. Bu uygulamamız talep gördü ve bir gelen bir daha gelmek istiyor. Pandemi dolayısıyla ilk aylarda yerli turistler yoğunlukta oluyordu ancak ağustos ayının ortalarından itibaren yabancı turistlerimiz de yine kaleyi tercih ediyor. Ziyaretçi sayımız ciddi anlamda artmaya başladı."

İkinci etap restorasyon çalışmalarının haziran sonunda tamamlandığını ve kalenin büyük bir bölümünün ziyarete açıldığını hatırlatan Toprak, "Birinci etap açıldıktan sonra ziyaretçi sayımız 1300 iken, ikinci etabın ardından temmuzda 15 bin, ağustosta ise 20 bini aştı. Böylece, ziyaretçi sayımızı 20'ye katlamış olduk." diye konuştu.

Toprak, Bodrum Kalesi'ndeki üçüncü etap restorasyon çalışmasının da tamamlanıp kaleyi yüzde 100 hizmete açtıktan sonra ziyaretçi sayısının daha da artacağını vurguladı.

Kaledeki açılmamış salonların olduğunu da aktaran Toprak, "Önemli salonlarımızdan Pedasa Antik Kenti ve Uluburun Batığı salonu henüz açılmadı. Bunlarda açıldıktan sonra ziyaretçilerimiz daha çok gelmek isteyeceklerdir. Şu anda açık ve kapalı alan olmak üzere 13 ayrı alanda ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz." dedi.

Yurt içi ve yurt dışından gelenler de memnun

Ankara'dan gelen Yasemin Başaran Doğan, ailesiyle her yıl düzenli olarak kaleyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Restorasyon çalışmalarının ardından gezmek için geldik. Bodrum Kalesi çok etkileyici bir yer. Buranın her bir köşesini de çocukluğumdan beri gezdim. Onları her yıl yenilenmiş haliyle görmek çok heyecan verici." ifadesini kullandı.

ABD'den tatil için gelen Göktuğ Duman, Bodrum Kalesi'nin başka ülkelerde bulunmayan tarihe sahip olduğunu, onları gezip görmek için geldiğini belirtti.

İzmir'den gelen Atakan Karaloğlu da Bodrum Kalesi'nin tarihi ve güzelliğiyle ayrı bir öneme sahip olduğunu ve görmeden gitmek istemediğini ifade etti.

Bodrum Kalesi ziyaretçi sayısını iki ayda 20'ye katladı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Spor
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı Güncel
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı Dünya
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti 3. Sayfa
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Güncel
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
'Black Panther' başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Tecavüz ifadeleri nedeniyle tepki toplayan 'Gül ve Düşün' kitabının ardından ikinci bir kitap daha gündeme geldi: İki kitap da yasaklandı
Tecavüz ifadeleri nedeniyle tepki toplayan 'Gül ve Düşün' kitabının ardından ikinci bir kitap daha gündeme geldi: İki kitap da yasaklandı
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Elon Musk, mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyi tanıttı
Elon Musk, mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyi tanıttı
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Fatih Dönmez Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Alişan Deniz Akkaya Okan Bayülgen Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Sinan Gümüş Eddie Newton Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Milli İzmir Futbolcu
Şu an buradasınız: Bodrum Kalesi ziyaretçi sayısını iki ayda 20'ye katladı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 12:52:28. #1.14#
title