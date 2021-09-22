Bodrum'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Bodrum'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yakaköy Mahallesi'nde yerleşim yeri yakınlarında otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Belirtilen bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, alevlerin yaklaştığı mahalle sakinleri bir süre panik yaşadı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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