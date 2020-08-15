Bodrum'da mavi turda kayaya çarpan gezi teknesi kıyıya oturdu
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Bodrum'da mavi turda kayaya çarpan gezi teknesi kıyıya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi turda kayalıklara çarparak su alan gezi teknesi, sığlıkta kıyıya oturdu.

Bodrum'da mavi turda kayaya çarpan gezi teknesi kıyıya oturdu
15.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:34

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi turda kayalıklara çarparak su alan gezi teknesi, sığlıkta kıyıya oturdu.

İçerisinde 8 yolcu ve 2 kişilik mürettebatın bulunduğu belirtilen günlük gezi teknesi, Bodrum açıklarında kayalıklara çarptı. Tekne, Orak Adası'nda mekanik arızası vererek su almaya başladı.

Durumu fark eden kaptan, tekneyi kıyıya ulaştırmaya çalıştı. Çevredekilerin de yardımıyla güçlükle sığlık alana getirilen tekne, burada kıyıya oturdu.

Olayda yaralanan olmadı. Yolcular ve mürettebat, güvenli şekilde yakındaki başka bir tekneye tahliye edildi.

Teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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