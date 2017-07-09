Bodrum'da Korkutan Yangın (2)

ALEVLER 12 HEKTAR ALANI KÜLE ÇEVİRDİ



Bodrum'da, bir mobilya mağazasının atıklarını imha etmek için yaktığı ateş nedeniyle makilik alanda çıkan ve yakındaki tarım arazilerine de sıçrayan yangın, söndürmek için takviye olarak gelen 1 uçağın da desteğiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale ile güçlükle söndürülebilen yangında ilk belirlemelere göre 7 hektar tarım arazisi ile 5 hektarlık makilik alan zarar gördü. Bölgede tarlası olan Tennur Saydam, zararlarının tespit edilmesini istediğini söyledi.



Öte yandan, mobilya mağazasının arkasındaki atıkları imha etmek için yakarken neden oldukları yangını söndürmek isterken yaralanan ve Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 işçi de tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



