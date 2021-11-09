Son dakika haberi | BODRUM'DA İTFAİYENİN KURTARDIĞI YAVRU KEDİ ANNESİNE KAVUŞTU - Haberler
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Son dakika haberi | BODRUM'DA İTFAİYENİN KURTARDIĞI YAVRU KEDİ ANNESİNE KAVUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, market tabelasıyla duvar arasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, market tabelasıyla duvar arasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yavrusuna kavuşan kedinin görüntüsü ise izleyenleri duygulandırdı.

Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki bir marketin reklam tabelasıyla duvarı arasından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Özel aparat yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kedi, annesine kavuşurken o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika haberi | BODRUM'DA İTFAİYENİN KURTARDIĞI YAVRU KEDİ ANNESİNE KAVUŞTU

Son dakika haberi | BODRUM'DA İTFAİYENİN KURTARDIĞI YAVRU KEDİ ANNESİNE KAVUŞTU

Son dakika haberi | BODRUM'DA İTFAİYENİN KURTARDIĞI YAVRU KEDİ ANNESİNE KAVUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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