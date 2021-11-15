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Boba Fett, Aralık ayında Fortnite'a geliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Boba Fett, Aralık ayında Fortnite'a geliyor

Boba Fett, Disney+'ta çıkacak The Book of Boba Fett dizisinden bir hafta önce Fortnite'a geliyor.

Star Wars evreninde geçen Mandalorian dizisinden sonra Disney+'ta çıkacak The Book of Boba Fett'in çıkışına özel kelle avcısı Boba Fett'in karakteri 24 Aralık'ta Fortnite'a ekleniyor.

Fortnite'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Boba Fett'in 24 Aralık'ta adaya geleceğini duyurdu. The Book of Boba Fett dizisinden bir hafta önce çıkış yapacak.

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Duyuru, Disney'in tüm Disney+ Day haberler ini paylaştığı gün geliyor. Buna ilk olarak Obi-Wan Kenobi ve Baymax! 2022 ve sonrasındaki yayın hizmetine gelen bir düzine yeni Marvel şovuyla ilgili erken ayrıntılar da dahildir. The Book of Boba Fett prömiyeri öncesinde, Star Wars hayranları Under the Hemlet: The Legacy of Boba Fett'i izleyebilir. Karakterin tarihini detaylandırıyor.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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